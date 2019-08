Viele Wanderer machten sich am Samstag auf den Weg hoch zum Rauenberger Mannaberg. Die Veranstalter schätzen, dass gut und gerne 3000 Menschen an der Weinwanderung teilnahmen. Foto: Pfeifer

Rauenberg. (GW) Rekordbesuch in Rauenberg. Trotz Eröffnung des Winzerfests in Wiesloch und vielen anderen Veranstaltungen brach die fünfte Weinwanderung der Weinbruderschaft St. Michael in diesem Jahr alle Rekorde. Zum samstäglichen Event in den Weinbergen zwischen Rauenberg und Dielheim war gefühlt die ganze Region auf den Beinen, um einen Sommertag für Genießer zu verbringen. Andreas Staar, Vorsitzender der Weinbruderschaft, sah sich mehr als bestätigt. "Wir haben rund 1600 eigene Gläser verkauft und mussten schon am frühen Nachmittag zusätzlich Gläser nachholen, um die große Nachfrage befriedigen zu können. Da erfahrungsgemäß auch immer viele Weinfreunde ihre Gläser selbst mitbringen, können wir selbst vorsichtig geschätzt davon ausgehen, dass mehr als 3000 Weinfreunde unsere Weinwanderung besucht haben. Die Organisation hat bei uns wieder bestens geklappt, daher gilt unser Dank den vielen Helfern und den beteiligten Weingütern", erklärte Staar.

Auf sie warteten nicht nur erlesene Tropfen, sondern auch herrliche Fernblicke bei schönstem Sommerwetter. Foto: Pfeifer

Drei Faktoren sind wohl hauptsächlich für den Erfolg der Rauenberger Weinwanderung verantwortlich. Da sind zum einem die tollen Gewächse aus der Auxerrois- und Burgunder-Hochburg, dann sind es die Winzer, deren Gewächse ihre je ganz individuelle Handschrift tragen, und schließlich die herrliche Lage der Rauenberger Weinberge, die einen Postkartenblick auf den Weinbauort mit seinem markanten "Dom des Angelbachtals" und in die Rheinebene eröffnet. Bestens vorbereitet waren die beteiligten Weingüter und die Weinbruderschaft auf den Ansturm der Weinfreunde. An den elf Ständen gab es für alle etwas, und wie zu erwarten, standen die weißen Gewächse im Vordergrund. Auf den Böden rund um das Tor zum Kraichgau gedeihen diese ja besonders gut, wie man schon seit Jahrzehnten weiß. "Das Wetter war in diesem Jahr ideal. Ein schöner Sommertag, der nicht ganz so heiß war, ermöglichte eine schöne Fernsicht und die schönen Sommerweine der Rauenberger Winzer verleiteten so manchen Weinfreund dazu, etwas länger als geplant an dem einen oder anderen Stand stehenzubleiben. So entstand an den Ständen der Winzer und auf dem Weg eine ganz besondere Stimmung", sagte Andreas Staar.

Die Michaelskapelle auf dem Mannaberg war Anlaufstation für viele. Hier hatte die Weinbruderschaft St. Michael ihre Station. Foto: Pfeifer

Ganz traditionell los ging es in diesem Jahr wieder am Fuße des Mannaberges, wo die Weinbruderschaft St. Michael zum Start die Gläser verkaufte. Erste Anlaufstelle war das Weingut von Markus Hirsch. "Der Betrieb ging in diesem Jahr schon früh los, vor allem Roséweine waren bei uns gefragt", so das Resümee des Winzers. Die Winzergenossenschaft Kraichgau, die wieder die Winzer von Baden eG vertrat, hatte die neuen Sommerweine der zweitgrößten badischen Kellerei mit dabei. Riesling-Muskateller oder der Chardonnay waren hier gefragt. Außerdem hatte Rosi Wipfler, die Frau von Winzergenossenschafts-Geschäftsführer Carsten Wipfler, noch einen Trumpf im Ärmel. Am Aufstieg zum Mannaberg zogen ihre elf Lamas die Blicke auf sich. Ein angebotener Lama-Cocktail für die Kleinen fand guten Zuspruch.

Wer den Aufstieg zum Mannaberg dann bewältigt hatte, musste aufpassen, dass er am Stand der Weinbruderschaft nicht zu lange verweilte. Hier gab es von allen teilnehmenden Weinerzeugern einen Wein und eine herzhafte Stärkung. Das Weingut Fellini hatte ebenso auf dem Mannaberg seinen Stand wie das Weingut Meisersick und etwas weiter Richtung Dielheim das Weingut Menges. Nach den Worten von Tim Fellhauer lief die Weinwanderung am Morgen etwas schleppend an, um dann am Nachmittag richtig Fahrt aufzunehmen. "Viel mehr können wir auch gar nicht mehr bewältigen", erklärte er ob des Ansturms. Ebenso gut besucht war der Stand von Willi Meisersick. "Vor allem der Chardonnay ist bei uns gefragt", erklärte er. Proppenvoll war es dann auch beim Weingut Menges. "Bei uns liefen alle Sorten durchweg sehr gut", so Sebastian Menges.

Zogen viele Blicke auf sich: die Lamas von Rosi Wipfler. Foto: Pfeifer

Auf Burggraf und Käsberg waren die Weingüter Wipfler, Barth, Gmelin, Schäfer und Ihle vertreten. Da sich in diesem Jahr der Rundweg schon am Anfang teilte und bestens ausgeschildert war, ging auch hier der Betrieb früh los. Dank seiner exponierten Lage füllte sich der Hang vor dem Probierstand des Weinwerkes Wipfler schnell. Hier stand vor allem der prämierte Auxerrois im Vordergrund. Der Ausschank wurde von der Familie Wipfler betrieben, die den erst kürzlich und leider allzu früh verstorbenen Weinwerkgründer Andreas Wipfler vertrat. Dies wird wohl eine der letzten Gelegenheiten gewesen sein, um die Weinkreationen aus der Hand von Andreas Wipfler zu verkosten. Im weiteren Verlauf der Strecke sorgten die Weingüter Barth, Gmelin und Schäfer für weiteren Weingenuss. Zum Abschluss servierte das Weingut Ihle zu seinem umfangreichen Sortiment noch das Charta-Cuvée.

Wie alle anderen angeboten Weine und Sekte spiegelte auch diese Kreation die Rauenberger Weinvielfalt wider. Vom süffigen Schoppenwein bis hin zu erlesenen Prädikatsweinen und Winzersekten gab es an diesem Tag über 100 Tropfen zu verkosten. So konnten die vielen Besucher nicht nur die schöne Rauenberger Landschaft und die dazugehörenden Weine kennenlernen, sondern auch die authentischen Winzer und ihre Philosophie. Positiv wirkte sich auch aus, dass es an allen Ständen Gutes aus der Winzerküche gab, beziehungsweise sich die Winzer eines Partners bedienten.