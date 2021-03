Rauenberg muss weiter in die Kinderbetreuung investieren: Vorübergehend ist der Kindergarten „Mittendrin“ im Untergeschoss der Kulturhalle untergebracht. Perspektivisch will man an der Mannabergschule ein Multifunktionsgebäude mit Kindergarten und Mensa verwirklichen. Foto: Pfeifer

Rauenberg. (tt) Aus Zeitgründen gab es im Rauenberger Gemeinderat keine Haushaltsreden der Fraktionen. Diese wurden stattdessen schriftlich vorgelegt. Die RNZ hat die wichtigsten Aussagen der Parteien hier zusammengefasst.

> CDU: "Corona hat die Welt im Würgegriff", erklärt Jürgen Bender. Gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit sei es daher Aufgabe der Kommune, "alles dafür zu tun, die Schwierigkeiten schnellstmöglich zu meistern und unsere Gemeinde funktionsfähig und lebenswert zu halten." Die Pandemie wirke sich auch auf die Konjunkturprognosen der Wirtschaft aus: "In den Unsicherheiten rund um die Entwicklung der Pandemie sehen die Unternehmen die größten Risiken bei der wirtschaftlichen Entwicklung in den nächsten zwölf Monaten." Diese negativen Tendenzen spiegelten sich auch im Haushaltsplan wider: "Besorgniserregend ist dabei vor allem das negative ordentliche Ergebnis von rund 1,5 Millionen Euro." Die Erschließung eines Gewerbegebiets sei deshalb extrem wichtig. Sorgen bereitet der CDU die Entwicklung des Schuldenstandes: In diesem Jahr werden zwei Millionen Euro benötigt, bis 2024 weitere sieben bis acht Millionen Euro. "Uns allen muss bewusst sein, dass wir damit die nachfolgenden Generationen über Gebühr belasten." Deshalb bleibe es dem Gemeinderat dauerhaft nicht erspart, Wünschenswertes von Machbarem wieder zu unterscheiden.

> Freie Wähler: Obwohl jede einzelne Position im Haushalt auf ihre Notwendigkeit und Machbarkeit geprüft wurde, "konnten wir Ausgaben und Investitionen leider nur bedingt reduzieren oder in die kommenden Jahre schieben", so Stephan Hakala für die Freien Wähler. Der entscheidende Wurf sei dem Gemeinderat nicht gelungen. "Mittelfristig stehen hohe Investitionen in Kindergärten und Schulgebäude in Rauenberg an", erklärt Hakala. Diese würden mit weiteren Krediten finanziert. "Es muss uns schnellst möglich gelingen, unsere Investitionen nicht weiter durch Kredite zu finanzieren", ist Hakala überzeugt. Die Freien Wähler seien mit dem Ziel angetreten, den Haushalt zu konsolidieren. "Der Gemeinderat und die Stadtverwaltung müssen erhebliche Anstrengungen unternehmen, um die Erträge zu steigern und Ausgaben für die Pflichtaufgaben einer Gemeinde zu priorisieren." Man müsse alle investiven Projekte hinterfragen und annehmbare Finanzierungskonzepte finden. "Schweren Herzens werden die Freien Wähler ihre Zustimmung zum Haushaltsentwurf erteilen, da es in Zeiten dieser Pandemie kaum andere Möglichkeiten gibt."

> Grüne: Eine stärkere Priorisierung der Investitionen hätte man sich bei den Grünen gewünscht: "So wird in Rauenberg am Rathaus eine barrierefreie Bushaltestelle mit Verweis auf die Kosten in diesem Haushalt erst gar nicht geplant", so Manuel Steidel. Stattdessen hätten die Räte "unbekümmert" 122.000 Euro Mehrausgaben für die Sanierung von drei Feldwegen genehmigt, "anstatt die Ausschreibung aufzuheben und noch einmal einzeln auszuschreiben". So wisse man nicht einmal, welche Strecke der Kostentreiber war. Die 122.000 Euro hätten die Grünen gerne zum Teil für die Kindergärten und Grundschulen eingesetzt. "Die Prioritäten wurden aber von der Mehrheit des Gemeinderats bewusst anders gesetzt." Dennoch sei ein Großteil der geplanten Investitionen sinnvoll: "Keine der sanierungsbedürftigen Straßen und Gehwege würde wie von Zauberhand besser werden, würden wir es jetzt nicht angehen. Im Gegenteil: Mit jedem Jahr, mit dem wir den geerbten Investitionsstau weiter vor uns herschieben, werden die Schäden, die behoben werden müssen, um so größer ", so Steidel. Den Ausbau der Kinderbetreuung durch das neue Multifunktionsgebäude begrüßen die Grünen.

> SPD: "Auch wenn es keine Pandemie gegeben hätte, wäre Rauenberg weiterhin in schwierigem finanziellen Fahrwasser", ist Christiane Hütt-Berger überzeugt. Schließlich seien kommunale Bausubstanz und die kirchlichen Kindergärten in die Jahre gekommen und müssen saniert werden. "Gerade in schwierigen Zeiten sollten wir die notwendigen Investitionen tätigen, um die Wirtschaft am Laufen zu halten." Auch die Personalkosten sind vor allem durch die Kinderbetreuung stark angewachsen: Auf 5,5 Millionen Euro pro Jahr. "Jetzt eine Vollbremsung hinzulegen, wäre aus SPD-Sicht nicht richtig. Auch eine höhere Belastung der Bürger kommt für uns nicht in Frage." Man wolle, dass Rauenberg attraktiv bleibe und die Menschen gerne dort wohnten. "Der Schutz der Bevölkerung ist uns äußerst wichtig" (Hochwasserschutz, Feuerwehrhaus Malschenberg, neues Löschfahrzeug Rauenberg). Die Planungen für ein Multifunktionsgebäude seien angesichts des Kindersegens eine "Investition in die Zukunft, an der kein Weg vorbeiführt". Froh sei man, dass ein kleiner Beitrag von 5000 Euro auf Antrag der SPD für die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts bereitgestellt wurde.

> FDP: "Was kann sich Rauenberg angesichts der Corona-Pandemie überhaupt leisten?", fragt Friso Neumann. Bund, Länder und Kommunen verschuldeten sich jetzt hoch, doch niemand spreche darüber, wie dies in Zukunft zurückgezahlt werden soll. Dabei seien viele Investitionen sinnvoll: "Die Gemeinde benötigt Straßen und Kindergärten." Zwar sei der enorm hohe Gesamtschuldenstand von etwa 17 Millionen Euro zum Teil finanzpolitischen Fehlern der Vergangenheit geschuldet, doch "der Bau und die Unterhaltung von drei Feuerwehrhäusern in einer Gemeinde von etwa 8700 Einwohnern ist aus finanzpolitischer Sicht ein einziges Desaster", so die FDP, die damit keine Kritik an der Feuerwehr verbindet. Das geplante Multifunktionsgebäude sei ein "finanzpolitisch letztlich nicht zu verantwortendes Großprojekt". Die FDP halte Investitionen in die Bildung für eine der zentralen Aufgaben: Allerdings reiche ein Kindergarten, eine Mensa mit 400 Plätzen brauche man nicht. Die Stadt sollte mittelfristig zurückhaltender planen, das Gewerbegebiet Langwiesen II entwickeln, um mehr Gewerbesteuer zu erzielen und die Steuersätze auf dem jetzigen Niveau belassen, so die FDP.