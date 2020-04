In Dielheim und Rauenberg bringen die Winzer „Pheromon-Fallen“ zur Bekämpfung des Traubenwicklers in den Weinbergen aus, Lothar Stier und Andreas Ihle (re.). Foto: Pfeifer

Rauenberg. (GW) Dass man Wichtiges schnell organisieren kann und nicht alles in Verwaltungsarbeit erstickt, zeigten trotz der Corona-Krise jetzt Rauenberger und Dielheimer Winzer. Auf Initiative der Rauenberger Ortsobmänner Andreas Ihle und Frank Salomon sowie Rebschutzwart Michael Ihle trafen sich die Winzer der Burggrafengemeinde im Februar, um sich über die "Verwirrmethode" zum Einsatz gegen den einbindigen und bekreuzten Traubenwickler zu unterhalten.

Dieser Schädling setzt den Rebstöcken seit Jahren je nach Witterung zum Teil heftig zu. Bisher wurden Bekämpfungsmaßnahmen mit Insektiziden durchgeführt. Hintergrund des Treffens war jedoch, in Zukunft auf den Einsatz von diesen Mitteln verzichten zu können. Hierzu sind engmaschig auf der gesamten Gemarkung sogenannte "Dispenser" in den Weinbergen auszubringen.

Diese enthalten Sexualduftstoffe (Pheromone), die regelmäßig über die Vegetationszeit abgegeben werden. Durch den Duftstoff sind die Traubenwickler buchstäblich so verwirrt, dass sie ihre Partner nicht mehr finden und es zu keiner Fortpflanzung kommt. Bei dem ersten Treffen war der Zuspruch aus den Reihen der Winzerschaft groß und auch die Weinbaukollegen aus Dielheim zeigten Verantwortung und schlossen sich der Initiative an. Somit trägt das Verfahren den Namen "Pheromonverfahren Rauenberg-Dielheim".

Johannes Ihle zeigt eine solche „Falle“ näher. Foto: Helmut Pfeifer

Da nach Angaben von Rebschutzwart Michael Ihle, der die Hauptarbeit mit dem Anschreiben an die Winzer zu tragen hatte, von 240 Rebgrundbesitzern rund 95 Prozent mitmachen, sind die Erfolgsaussichten der Maßnahme gut. Unter Hinzuziehung des fachlichen Rats von Weinbauberater Tim Ochßner vom Regierungspräsidium Karlsruhe wurde errechnet, dass man für die 120 Hektar Rebfläche, auf der "verwirrt" werden soll, rund 70 Tausend Pheromonampullen benötigt. Kalkuliert wurde mit rund 600 Ampullen pro Hektar, an den Randbereichen rechnete man mit etwas mehr.

"Nachdem sich die vielen Winzer gemeldet hatten und somit auch sicher war, dass wir die Maßnahme finanzieren können, haben wir die Dispenser bestellt", erklärte Michael Ihle. Die gute Witterung der letzten Wochen tat ihr Übriges dazu, dass jetzt alles schnell ging. Die Vegetation in den Weinbergen ist für diese Jahreszeit schon weit fortgeschritten und analog dazu machen sich auch schon die ersten Schädlinge bemerkbar. Da galt es für die Winzer, das Gebot der Stunde zu beachten und das Ausbringen der Pheromonampullen anzugehen.

Dazu erstellte Michael Ihle in mühevoller Kleinarbeit einen Plan von den Gemarkungen, damit man strukturiert vorgehen konnte. "Wir sind den Weg gegangen, dass nicht jeder Winzer in seinen Weinbergen die Ampullen ausbringt, sondern Gruppen in zusammenhängenden Gebieten. Das hat den Vorteil, dass es keinen Flickenteppich gibt", so die Erläuterungen von Michael Ihle dazu.

Unter seiner Regie wurden zwölf Gruppen mit je drei bis vier Personen gebildet. Dabei wurde vor dem Hintergrund der Corona-Krise Wert darauf gelegt, dass sich die Gruppe aus einem Familienverband zusammensetzte oder aus Personen, die sowieso in den Weinbergen zusammen arbeiten. "Damit konnten wir den Vorgaben der Kontraktsperren Folge leisten", so Michael Ihle.

Das Ausbringen der Ampullen hat in der Woche vor Ostern begonnen. Da die Maßnahme zum ersten Mal durchgeführt wurde und es immer schwer ist, am Anfang den genauen Bedarf zu errechnen beziehungsweise zu schätzen, stellten die Verantwortlichen schnell fest, dass einige Dispenser fehlen. Diese wurden in der Woche nach Ostern geliefert und auch prompt ausgebracht. Sowohl die Ortsobmänner Andreas Ihle und Frank Salomon als auch Rebschutzwart Michael Ihle zeigten sich von der Disziplin der Helfer angetan. Der Dank der Verantwortlichen geht daher an die Helfer für den reibungslosen Ablauf der Aktion.

Positiv sieht das Ganze auch Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel, der zu dem Verfahren meint: "Eine großartige Initiative, da dadurch der Einsatz von Insektiziden deutlich reduziert wird. Ich sehe das Pheromonverfahren als ein sehr umweltschonendes Verfahren an, da es auf ganz natürliche Art und Weise wirkt und einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Verfahren aufweist. Die Methode ist sehr selektiv. Damit haben Pheromone einen sehr positiven Einfluss auf die gesamte Fauna im Ökosystem Weinberg."

Ergänzend fügte Michael Ihle noch hinzu, dass man im nächsten Jahr vor dem Ausbringen der neuen Dispenser selbstverständlich die alten einsammele und fachgerecht entsorgen lasse.