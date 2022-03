Von Tobias Törkott

Rauenberg. Kontinuierlich spult der Motor das Versorgungskabel von der Trommel weiter hinab Richtung Kanal. Dort, mehre Meter unter der Erde, schiebt sich eine Kamerasonde das Drainagerohr entlang. Ein Techniker einer Spezialfirma steuert den ferngesteuerten Schlitten, stoppt hin und wieder ab, notiert sich Daten und setzt die Tour durch den Rauenberger Untergrund im Gewerbegebiet Hohenaspen fort.

Am Mittwochnachmittag tauchte bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Ölfilm auf dem Waldangelbach bei Rauenberg auf. Schnell wurde von den Feuerwehren Wiesloch und Rauenberg eine Ölsperre aufgestellt und Bindemittel verstreut. Am Donnerstagmorgen waren Spezialisten unweit der Autobahn am Werk, um die Ursache für das Ölleck zu finden. Und diese Suche könnte noch Zeit in Anspruch nehmen.

"Wir waren schon mal mit einer Kamera vor Ort", sagt Michael Fröhlich, von der gleichnamigen Rohrreinigungsfirma aus Nussloch. Nach dem ersten Ölfilm Anfang Februar wurde das Drainagerohr mehrfach und sogar täglich kontrolliert. "In den vergangenen vier Wochen war vom Öl nichts zu sehen", so Fröhlich. Am Mittwoch trat der Film dann plötzlich wieder im Bach auf. Laut der Stadt Wiesloch soll es sich dabei um Heizöl handeln. Rauenberg und Wiesloch hatten Warnungen ausgegeben: Die Gewässer in der Umgebung sollen gemieden werden, Angler sollen nicht im Leimbach ihre Ruten auswerfen.

Das Kontrollfahrzeug: Ein Unternehmen aus Reichartshausen kooperiert mit der Nusslocher Kanalreinigungsfirma Fröhlich. Von dort aus wird die Sonde in den Kanal gesetzt und gelenkt. Foto: Pfeifer

Es könne auch mal sein, dass im Kanalsystem ein Rohr falsch angeschlossen ist, erklärt Denis Anheyer von der Firma Kanal Kings aus Reichartshausen. Die Experten unterstützen den Einsatz und steuern die Sonde. Doch davon könne man in diesem Fall nicht ausgehen. "Das ist kein öffentlicher Schmutzwasserkanal", erläutert Fröhlich während er im Kontrollfahrzeug auf den Bildschirm blickt. Bei dem Rohr, das gerade durchfahren wird, handelt es sich um ein Drainagerohr. "Das Rohr ist überall perforiert mit Löchern", erklärt Jürgen Zielbauer, stellvertretender Leiter des Bauamtes. Einfach zu schütten, das gehe nicht. Damit werde beispielsweise das Gebiet gegenüber der Kreisstraße entwässert.

Mit bis zu 15 Metern pro Minute kann die Kamera durch den Kanal sausen. An diesem Vormittag fahren die Techniker behutsam durch den Untergrund, schwenken die Kamera mal nach links oder rechts, mal nach oben. Das Wasser in diesem Abschnitt scheint großteils klar zu sein, kein Hinweis von Ölpartikeln, die auf dem Wasser treiben. "Man sieht, ob Öl geflossen ist", erklärt Anheyer. Dann würden Spuren im Kanal zu sehen sein. "So wie dort", zeigt Anheyer auf eine Stelle auf der Kamera. Leichte Schlieren sind zu erkennen, die davon zeugen, dass dort mal Öl entlang lief.

Der Kontrollraum: Ein Techniker hat auf mehreren Monitoren das Geschehen unter der Erde im Blick und kann von dort die Sonde und die Kamera steuern. Foto: Pfeifer

Bei der Verwaltung der Stadt Rauenberg ging man zunächst davon aus, dass die Ursache für den Ölfilm möglicherweise eine Altlast sein könnte. "Bisher dachte man, dass das Öl aus dem Gewerbegebiet kommt", erklärt Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel. Firmen und auch Häuser in dem Gebiet wurden daraufhin kontrolliert. Auch Besitzerinnen und Besitzer einer Ölheizung mit Tanks wurden überprüft, genauso wie die nahe Tankstelle. Auch das Wasserrechtsamt war involviert. Eine Ursache für das Leck fand man aber nicht. Von einem absichtlichen Einleiten des Öls ist bislang keine Rede.

Und dann – nach etwa 145 Metern – erkennen die Kanal-Spezialisten doch wieder einen leichten Ölfilm. "Fahr’ mal zurück", sagt Anheyer zu seinem Kollegen. Auf mehreren Bildschirmen inspizieren die drei Männer die leichte Ölschicht, die auf dem Wasser zu erkennen ist. An dieser Stelle liegt der Kanal circa acht Meter unterhalb der Straße, etwa auf Höhe des Kreisels nach Dielheim. "Das, was man sieht, widerspricht der Vermutung einer Altlast aus dem Industriegebiet", so Zielbauer. Denn das Rohr verlaufe weiter über den Kreisel hinaus. Die Experten in dem Kontrollfahrzeug vermuten, dass der Ölfilm von weiter oberhalb kommt. Unter einem Schacht parkt der Fahrer die Kamerasonde. Dort führt ein weiterer, stark zugewucherter Kanal in Richtung des Waldangelbachs. Eingezeichnet oder gar anderweitig dokumentiert ist dieses allerdings nicht. "Das Rohr kennen wir nicht", erklärt Zielbauer.

Der Schacht und das bisher unentdeckte Rohr sollen nun zeitnah mit dem großen Kanalreinigungsfahrzeug der Firma Fröhlich freigeräumt werden. Danach kommt wieder die Kamerasonde zum Einsatz. Dazu muss aber ein Teil des Kreisels und der Kreisstraße abgesperrt werden. Hier stimmt sich die Stadt Rauenberg derzeit mit dem Kreis ab. Eine komplette Sperrung der Kreisstraße steht wohl nicht im Raum.

Sollte bei der anschließenden Kanaluntersuchung per Kamerasonde keine Ursache gefunden werden, besteht die Möglichkeit, mittels Bohrungen das Erdreich zu erkunden. "Dabei wird untersucht, was sich im Untergrund befindet, um Belastungen zu erkennen", erklärt Zielbauer. Auch eine sogenannte Berauchung mit farbigem Rauch, könnte helfen. "Die Ursache müssen wir finden. Wir wollen nicht, dass da dauerhaft Öl in den Bach läuft", betont Zielbauer. Der Abwasserzweckverband Wiesloch hatte Proben aus dem Bach entnommen. Die Untersuchung müsse aber durch das Landratsamt veranlasst werden, erklärt Josef Zöllner, technischer Geschäftsführer des AHW. Fische, Tiere oder Pflanzen hätten wohl bisher keinen Schaden genommen. Dennoch sagt Zöllner: "Das ist ein Schadstoff, der hat im Bach nichts zu suchen."