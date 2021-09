Von Tobias Törkott

Rauenberg. Wein, Bier – mit oder ohne Alkohol – oder doch ein Wasser? Mit der Veranstaltung "Auf ein Glas mit Lars Castellucci" will der SPD-Bundestagsabgeordnete mit Menschen in der Region ins Gespräch kommen, und diese für sich gewinnen. Denn Castellucci strebt eine dritte Amtszeit in Berlin an. Vergangene Woche wurden die roten Fähnchen, Schirme und Stühle am Wasserspielplatz in Rauenberg ausgepackt. Die RNZ hat mit mehreren Besuchern gesprochen. Übereinstimmend gewichtet auch das SPD-Publikum Klimawandel und -schutz am Höchsten.

Das Ehepaar Erika und Rainer Kretz aus Rauenberg kommt direkt mit Anliegen zum Treffen mit dem SPD-Politiker. Rainer Kretz wollte diese Castellucci persönlich sagen, statt per Mail an ihn zu richten. Als langjähriger Besitzer einer Solaranlage stellen sich ihm mehrere Fragen: "Zum Beispiel, was nach mehr als 20 Jahren mit der Anlage passiert?". Castellucci konnte das detaillierte Problem zwar nicht beantworten, versprach aber, sich darum zu kümmern. "Mir war klar, dass das zu speziell ist", ist Kretz dennoch zufrieden, seinen Fall vorgestellt zu haben. Sein Problem wolle er auch an andere Kandidaten adressieren. Die Veranstaltung sei für sie "gerade als Wechselwähler" gut. Erika Kretz erinnert sich an frühere Generationen: "Man wusste, was der Schwiegervater oder die Mutter wählt." Das hat sich nach Ansicht des Ehepaars geändert. Selbst seien sie noch unentschlossen. Castellucci wirke auf beide sympathisch. Veranstaltungen wie die am Wasserspielplatz sehen sie als Vorteil. "Es ist gut, wenn jemand persönlich da ist", so Erika Kretz. Für das Paar sind Umwelt, Steuern, das Gesundheitssystem und die Rente von Bedeutung.

Auch der Rauenberger Felix Thalhofer ist noch unentschlossen, wem er seine Stimme geben wird: "Mir ist egal, wer von den vier Parteien der Mitte die Regierung bildet." Wichtiger seien ihm "sinnvolle Entscheidungen" und, dass Dinge angegangen werden. "Klar, es gibt ein Parteiprogramm, aber das ist gar nicht so wichtig." Besonders jungen Menschen und deren Themen sollte sich angenommen werden. Dazu zählt er auch Klimawandel und Bildung auf. "Ich würde mir wünschen, dass es eine Veränderung gibt", so Thalhofer. Mit Castellucci hatte er zuvor ebenfalls keine Berührungspunkte, sein Eindruck ist aber positiv: "Ich kann mir vorstellen, dass er für den Wahlkreis etwas macht."

Nils Wittmer gibt 2021 zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl seine Stimme ab. Er kennt Castellucci bereits von früheren Veranstaltungen. Wittmer legt Wert auf Themen wie Klimaschutz, Digitalisierung und Europa. "Das ist für mich wichtig. Ich möchte für die nächsten 50 Jahre eine stabile Vereinigung", erklärt er. Wie er wählen wird, das war ihm zu Beginn des Abends noch nicht klar. "Ich wähle wohl taktisch", sagt er und verweist darauf, dass er manchen Kandidaten auf Bundesebene größere Chancen zutraut. Klar ist nur: "Ich will keine CDU mehr in der Regierung." Wittmer hat seine Eltern Henning und Birgit mit gebracht. Noch sei er unentschlossen, wie er wählen werde, erklärt Henning Wittmer. Das Auf und Ab der Umfragewerte bei der SPD verwundert ihn. Er erwartet für die Sozialdemokraten am Ende ein Ergebnis im Bereich von Mitte 20 Prozent. "Die Verhandlungen werden spannend", denkt er bereits an die Zeit nach der Wahl. Wie auch sein Sohn stehen Themen wie Klima und Digitalisierung oben auf seiner Prioritätenliste. Dazu komme noch die "Entbürokratisierung". Er selbst könne mit einem Kanzler Scholz leben. Nachholbedarf sieht er bei den Sozialdemokraten in Sachen Klimaschutz.

Mit Castellucci hat Wittmer bisher wenig Berührungspunkte, der SPD-Politiker wirke aber nett. "Ich vertraue auf meinen Sohn", so Wittmer. Nils Wittmer, an den sich Castellucci beim Hallo-Sagen direkt erinnert, geht sogar einen Schritt weiter – und lässt sich sogar einen Mitgliedsantrag der Sozialdemokraten reichen.