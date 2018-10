Rauenberg. (rö) Noch weiß niemand, was dahinter steckt: Am Mittwoch wurden insgesamt 36 tote Stare auf der K4169 zwischen Rauenberg und Malschenberg entdeckt, sowohl auf der Straße als auch im Straßengraben. Die Freiwillige Feuerwehr Rauenberg und die Polizei waren gegen 18 Uhr vor Ort und übergaben drei der toten Vögel an das Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises.

Wie Ralph Adameit, der stellvertretende Pressesprecher des Landratsamts, gestern auf RNZ-Anfrage mitteilte, werden die toten Tiere allerdings nicht direkt im Veterinäramt untersucht, sondern wurden zur pathologisch-anatomischen Untersuchung an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Karlsruhe (CVUA) geschickt.

Mit Ergebnissen rechne man Ende dieser oder Anfang kommender Woche, so Adameit. Für die Feuerwehr Rauenberg berichtete Abteilungskommandant Julian Haupt, beim Eintreffen der Wehr habe man die meisten Vögel überfahren vorgefunden. Eine Zeugin habe berichtet, die Stare seien zuvor nur knapp über dem Straßenbelag geflogen und von einem Lieferwagen erwischt worden.

Eine Bestätigung dafür steht allerdings noch aus. Die Feuerwehr, die mit sechs Mann und einem Fahrzeug vor Ort war, kümmerte sich um die Beseitigung der Tiere und die Säuberung der Fahrbahn.