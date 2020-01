Rauenberg. (oé) Knapp zehn Millionen Euro muss die Stadt in den kommenden Jahren in die Reparatur ihrer Kanäle investieren. Bauamtsleiter Martin Hörner zufolge will die Verwaltung zur Bewältigung dieser Aufgabe jedes Jahr ein Paket schnüren, das die Stadt finanziell wie personell schultern kann. Dabei geht es nach der Schwere der Schäden und der Dringlichkeit ihrer Behebung.

In diesem Jahr sind Kanalabschnitte in Malschenberg in der Mozartstraße, der Ringstraße und der Straße Zum Rittersberg an der Reihe, die in geschlossener Bauweise für rund 350.000 Euro saniert werden sollen. Die Planungsleistungen dafür hat der Gemeinderat jetzt einstimmig vergeben.

Gleiches gilt für die Fachingenieurleistungen beim zweiten Bauabschnitt der Rotenberger Schlossstraße (vom Burgweg bis zur Von-Reichenau-Straße) – und zwar sowohl für den Straßenbau als auch für die Erneuerung der Kanalisation, die dort größer dimensioniert werden muss. Die Ingenieurleistungen für alle drei Baumaßnahmen zusammen belaufen sich auf gut 117.000 Euro brutto. Dabei handelt es sich um voraussichtliche Kosten, da die Ingenieurhonorare von den tatsächlichen Baukosten abhängen, die erst mit der Ausschreibung und Vergabe endgültig feststehen.

Die Stadträte Stephan Hakala (FWV) und Alexander Köhnlein (CDU) hatten dies durchaus kritisch hinterfragt, doch ist dem Bauamtsleiter zufolge eine andere Vorgehensweise nicht möglich. Seinen Worten zufolge entsprechen die geforderten Beträge der zuständigen Honorarordnung, sind marktüblich und auch angemessen. Außerdem verwies er auf Synergieeffekte, da das betreffende Ingenieurbüro bereits die Vorarbeiten für alle drei Vorhaben geleistet habe.

Für die Erneuerung der Straße im zweiten Bauabschnitt der Schlossstraße stehen im Haushalt 650.000 Euro bereit, voraussichtlich 300.000 davon können über Zuschüsse aus dem Sanierungsgebiet "Alter Ortskern Rotenberg" finanziert werden. Die Kanalerneuerung im zweiten Teil der Schlossstraße schlägt voraussichtlich mit 690.000 Euro zu Buche. Hier sind der Stadt zufolge keine Zuschüsse zu erwarten.

Auf eine entsprechende Frage von Stadtrat Franz Sieber (FWV) hin, machte Bauamtsleiter Hörner deutlich, dass für die Anwohner der Schlossstraße durch die Baumaßnahmen "grundsätzlich keine Erschließungskosten" fällig werden. Die Ausgaben für die Kanalsanierung flössen in die Globalberechnung des städtischen Eigenbetriebs Abwasserversorgung ein und würden so von der Allgemeinheit getragen. Die Straßenbaumaßnahmen wiederum werden vom Land mit 250 Euro pro Quadratmeter bezuschusst, den Rest trage die Stadt. Zum von Franz Sieber angesprochenen Zeitplan erklärte der Bauamtsleiter, dass die derzeit laufenden Arbeiten am ersten Bauabschnitt der Schlossstraße voraussichtlich bis Juli/August dieses Jahres abgeschlossen sein sollen. Für den zweiten Bauabschnitt steige man jetzt in die Planung ein und er rechne damit, dieses Jahr auch bereits die Auftragsvergabe für das Vorhaben durchführen zu können. In dessen Zuge werden auch Trinkwasserleitungen erneuert. Der zuständige ZWL beauftrage hierfür ein eigenes Planungsbüro. Die Arbeiten werden parallel erfolgen.