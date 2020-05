Blick in den unteren Teil der oberen Schlossstraße in Rotenberg. Auch dieser Straßenabschnitt soll saniert werden. Im September könnten die Arbeiten beginnen. Foto: Pfeifer

Rauenberg-Rotenberg. (oé) Einstimmig hat der Gemeinderat jetzt die Pläne für den zweiten Bauabschnitt zur Sanierung des oberen Teils der Schlossstraße in Rotenberg gutgeheißen. Dabei flossen auch die Anregungen und Änderungswünsche ein, die der Ortschaftsrat gemacht hatte. Das Projekt soll noch im Mai ausgeschrieben werden, die Auftragsvergabe ist für den Juli 2020 geplant. Läuft dabei alles glatt, könnten die Arbeiten nach der Sommerpause im September beginnen. Realisiert werden soll das Projekt in drei Phasen: Für die erste Phase (Burgweg bis zum Haus Nr. 44) ist eine Bauzeit von 4,5 Monaten vorgesehen; die zweite Phase (bis zur Einmündung der Burggrabenstraße) soll 5,5 Monate dauern; für die letzte Bauphase (die Burggrabenstraße selbst) sind noch einmal zwei Monate anberaumt, sodass die Bauarbeiten insgesamt ein Jahr in Anspruch nehmen sollen und bei problemlosen Verlauf bis September 2021 abgeschlossen sein könnten.

Im aktuellen Etat sind für den Abschluss des ersten Bauabschnitts, der bis August erfolgt sein soll, und für den zweiten Bauabschnitt zunächst insgesamt 650.000 Euro bereitgestellt. Dabei handelt es sich um die Mittel zur Neugestaltung der Straße. Für den Kanalbau in der Schlossstraße stehen 2020 zusätzlich noch mal rund 690.000 Euro bereit. Da ein Teil der jetzt beschlossenen Baumaßnahme noch im Geltungsbereich des Ortskernsanierungsprogramms liegt, darf die Kommune auch Zuschussmittel aus diesem Programm erwarten. Die Förderobergrenze liegt der Stadt zufolge für den zweiten Bauabschnitt bei insgesamt rund 307.000 Euro.

Eingangs hatte Planerin Simone Rell noch einmal die Notwendigkeit der Baumaßnahme begründet. So ist der Kanal in der Straße für die heutigen Verhältnisse zu klein, sodass eine Überlastung droht. Untersuchungen des Kanals haben zudem Schäden zutage gefördert, die ebenfalls eine Sanierung nötig machen. Handlungsbedarf sieht die Ingenieurin auch bei der Straßenoberfläche, die in der Vergangenheit oft aufgebrochen wurde und inzwischen ganz unterschiedliche Beläge aufweist. Schließlich soll im Zuge der Sanierung auch die Wasserversorgung erneuert werden und ebenso auf Wunsch des Ortschaftsrats die beiden nicht mehr normgerechten Treppen von den Hofäckern zur Schlossstraße. Auch diese Maßnahme ist der Stadt zufolge voll förderfähig. Glasfaser-Leerrohre werden ebenfalls gleich mitverlegt.

Der erste Teil der oberen Schlossstraße wird am aufwendigsten gestaltet, um hier eine städtebauliche Anknüpfung an die Gestaltung des ersten Bauabschnitts im eigentlichen Ortskern zu schaffen. Deshalb ist hier eine Naturstein-Pflasterrinne vorgesehen, auch die Randbereiche werden niveaugleich mit kleinen Granit-Natursteinen gepflastert. Im zweiten Abschnitt (ab Haus Nr. 44) werden die Gehwege aus Betonsteinpflaster hergestellt und sollen durch Rundborde von der Fahrbahn abgesetzt werden. Die Fahrbahn selbst wird asphaltiert. Die Parkplatzmarkierungen in der Schlossstraße (acht an der Zahl) soll es auch künftig geben.

Eine Anwohnerin sprach in der Bürgerfragerunde zu Beginn eine eventuelle Kostenbeteiligung der Anlieger an. Dies mit Blick auf die Erfahrungen in Rauenberg, als die Wohnwert-Steigerung infolge der Sanierungsmaßnahmen zu nachträglichen Geldforderungen der Gemeinde an die Grundeigentümer im Sanierungsgebiet führten. Die Anwohnerin sprach von einer doch recht "luxuriösen Sache", die hier geplant sei, und fragte, was günstiger sei, Pflasterung oder Asphalt.

Bauamtsleiter Martin Hörner erläuterte hierzu, dass besagte Bodenwertsteigerung durch die Aufwertung des Wohnumfelds Ergebnis einer "Multifaktoren-Analyse" sei. Die eigentlichen Baukosten und der Ausbaustandard hätten damit "zunächst einmal nichts zu tun". Zu Erschließungskosten wiederum könnten die Anwohner nicht mehr herangezogen werden. In Baden-Württemberg gelte hier der "Grundsatz der Einmaligkeit", das heißt: Wer einmal Erschließungsbeiträge gezahlt hat, ist davon künftighin befreit. Zur Alternative Asphalt/Pflasterung meinte Hörner, dass Asphalt zunächst wohl günstiger sei, auf Dauer blieben sich die Kosten aber gleich, weil die Pflasterung deutlich wartungsfreundlicher sei (zum Beispiel, wenn aufgegraben werden müsse, um an Leitungen heranzukommen). Was die Ermittlung eventueller Bodenwertsteigerungen anging, so forderte Christiane Hütt-Berger (SPD) ein "paralleles" Vorgehen, damit der Gemeinderat stets "auf dem Laufenden" sei und am Ende des Sanierungsverfahrens keine "große Überraschung" erlebe wie in Rauenberg.