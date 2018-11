Rauenberg-Rotenberg. (BeSt) Das bunte Kerwetreiben begann in Rotenberg mit dem Martinzug: Der Heilige Martin (Emily Ibberson) teilte hoch zu Ross mit dem Bettler (Sarah Brecht) seinen Mantel. Zu Fuß folgten den beiden die Fackelträger der Jugendfeuerwehr, der Musikverein Rauenberg und die zahlreichen Kinder mit ihren Eltern. Dem anschließenden Martinsspiel der Schlossbergschüler in der St. Nikolauskirche lauschten Groß und Klein, ehe jedes der fast 200 Kinder ein Martinsmännchen erhielt.

Die Tanz-AG der Schlossbergschule unter der Leitung von Sabrina Knoll heizte zur offiziellen Eröffnung den Kerwe-Gästen mit einer Choreografie zu Helene Fischers "Herzbeben" ein. Bürgermeister Peter Seithel zeigte sich erfreut, dass der Einladung zum 70. Martinszug so viele Gäste gefolgt waren. Der historische Ortskern habe sich wieder in eine Fest- und Feiermeile verwandelt, so das Stadtoberhaupt. Das Dreigestirn des Kerwe-Komitees (Roland Kretz, Bernd Harth und Heinz Maier) stellte Kerwe-Schlumpel "Walfrieda" vor. Danach wurde das politische Ortsgeschehen aufs Korn genommen, Martinswein und Martinsgans wurden verlost. Nach dem Rotenberger Lied, der Line-Dance-Darbietung der Texas Twisters und dem Ausschank des Weins "fer umme" durch Ortsvorsteher Franz Sieber und die Kraichgauer Weinprinzessin Simona Maier galt die Kerwe als eröffnet. Der Musikverein Rauenberg unter der Leitung von David Lagas gab ein Platzkonzert vor der historischen Kulisse der Fachwerkhäuser und die Rotenberger feierten mit ihren Gästen bis tief in die Nacht.

Das gesamte Treiben am Kerwe-Samstag wurde von einem SWR-Fernsehteam festgehalten, es kann am Sonntagabend in der Sendung "Treffpunkt Baden-Württemberg" (und danach in der Mediathek) bestaunt werden.

Am Montag findet die Martini-Kerwe ihren Abschluss. Die Vereine laden zum Frühschoppen und Mittagessen ein. Danach hält der Kirchenchor Kaffee und Kuchen bereit, bevor um 18 Uhr im historischen Ortskern Kerwe-Schlumpel Walfrieda den Flammen übergeben wird. Danach klingt die Kerwe bei den örtlichen Vereinen aus. Auch in diesem Jahr wird die Kultband "Die Nachtigallen" im Feuerwehrzelt ihre zahlreichen Fans mit ihrer Musik erfreuen.