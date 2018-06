Rauenberg. (pol/mün) Zwei Männer sollen am Samstagvormittag auf einem Parkplatz in Rauenberg aus einem Lieferwagen heraus Hundewelpen verkauft haben. Die Polizei fand zwar die beiden Männer und 20 kleine Vierbeiner in Gitterboxen. Nach beseitigten Mängeln durften die beiden aber weiterfahren.

Gegen 10.30 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei informiert, dass sich ein verdächtiger Lieferwagen aus Rumänien auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Straße "Hohenaspen" befinde. Dort würden aus dem Auto heraus zwei Männer Hundewelpen verkaufen.

Die Polizisten konnten das Fahrzeug antreffen und stellten fest, dass sich im Inneren rund 20 Hundewelpen in Gitterboxen befanden. Die beiden Männer konnten für alle Tiere Impfpässe sowie Einfuhrpapiere vorweisen.

Doch beim Nachschauen stellten die Beamten laut Polizeibericht fest, dass nicht alle Vierbeiner sachgerecht untergebracht waren. Nach Umverteilung der Welpen konnten die Männer ihre Fahrt fortsetzen. Gegen sie wird nun wegen Verstoßes gegen die Tierschutztransportverordnung ermittelt. Das zuständige Veterinäramt wurde in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie Transportern mit Hundewelpen und deren Verkauf sofort informiert werden sollte. So werde sichergestellt, dass gültige Transportvorschriften sowie tierschutzrechtliche Vorgaben eingehalten und auch die illegale Einfuhr und der Handel mit Hundwelpen unterbunden werden.