Von Timo Teufert

Rauenberg. Seit über 30 Jahren haben Hermann Hergemöller und Bernhard Nowag ihre Hausarztpraxen in Rauenberg betrieben. Nowag hat seine Praxis Anfang März geschlossen, Hergemöller seit 31. März. Doch die hausärztliche Versorgung in der Weinstadt ist trotzdem gesichert: Beide Ärzte arbeiten ab sofort im neuen Hausarzt-Zentrum Rauenberg mit, das am Dienstag in den ehemaligen Praxisräumen von Nowag in der Hauptstraße 14 eröffnet wurde.

Das Hausarzt-Zentrum, dass zu einem Verbund mit vier weiteren Standorten gehört, hat künftig am Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 19 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Coronabedingt kann es aber sein, dass die Öffnungszeiten vorübergehend angepasst werden müssen.

Viel ändern soll sich für die Rauenberger nicht: "Die Patienten behalten ihre Ärzte und die Ärzte behalten ihre Patienten", erklärt Hergemöller das Grundprinzip. Schließlich gebe es eine emotionale Bindung zwischen Arzt und Patient. "Meine Patienten freuen sich schon, dass ich wieder da bin", lacht Nowag. Neben den beiden bekannten Gesichtern ist aber auch die Anstellung einer weiteren Ärztin in Planung, damit die Ausweitung der Sprechzeiten gestemmt werden kann.

Und auch bei den Mitarbeitern stoßen die Patienten auf alte Bekannte: Sowohl die zwei Mitarbeiterinnen von Nowag als auch die zwei von Hergemöller arbeiten im neuen Zentrum weiter. "Das war eine der Bedingungen, unter denen ich den Vertrag unterschrieben habe", sagt Hergemöller. Seit zwei Wochen wurden die Mitarbeiterinnen an den anderen Standorten eingearbeitet und auch die beiden Ärzte machten sich mit den neuen Systemen und geänderten Abläufen vertraut.

Die Idee für ein Hausarzt-Zentrum in Rauenberg gibt es schon seit längerem: "Ich bin schon seit vier Jahren an den beiden Herren dran und habe mich immer wieder in Erinnerung gerufen", sagt Rita Bangert-Semb, die Leiterin der Zentren. Rauenberg sei eine schlüssige Erweiterung ihres Verbundes, zu dem Praxen in Wiesloch, Walldorf, Neulußheim und St. Leon-Rot gehören. Es sind die neunte und zehnte Praxis, die jetzt in den Verbund integriert werden. Richtig konkret wurde es dann aber erst vor gut eineinhalb Jahren, seit Anfang März wurden die Räume in der Hauptstraße 14 umgebaut.

Der Grund für diese Lösung: "Die Chancen, einen Nachfolger zu finden, sind gleich null", berichtet der 74-jährige Hergemöller. Es habe zwar einen konkreten Bewerber gegeben, doch im letzten Jahr habe dieser dann doch abgewunken. "Bei den ganzen rechtlichen und bürokratischen Vorgaben wird es immer schwieriger, die eigentliche Arbeit zu machen", sagt Hergemöller von den Hürden für mögliche Nachfolger. Auch bei Nowag hatte sich vor drei Jahren ein Interessent gemeldet und auch zwei Wochen in der Praxis mitgearbeitet. Zu einer Übernahme kam es aber ebenfalls nicht. "Auf mein Inserat bei der Apotheker- und Ärztebank hat sich niemand gemeldet", berichtet der 70-jährige Nowag.

So entschieden sich beide für das Hausarzt-Zentrum: Was Nowag und Hergemöller dabei half, war ihr jahrzehntelanges, gutes Verhältnis zueinander. "Wir haben unsere Urlaube und Abwesenheiten immer miteinander abgestimmt und unsere Patienten haben davon profitiert und waren es gewohnt, in solchen Fällen zum jeweils anderen zu gehen", betont Hergemöller. Und so haben sich die beiden Hausärzte im Vorfeld auch darüber geeinigt, ihre Praxen zeitsynchron zu übergeben.

Die Stadt Rauenberg begrüßt die Entwicklung: "Ich bin froh, dass damit die Hausarzt-Versorgung in Rauenberg gesichert ist", sagte Bürgermeister Peter Seithel. Er bestätigt, dass es für einen Einzelarzt sehr schwer sei, einen Nachfolger zu finden. "Wir begrüßen es sehr, dass der Arztsitz durch dieses Konstrukt nun in Rauenberg bleibt", sagte Seithel. Er habe rechtzeitig das Gespräch mit Hergemöller und Nowag gesucht, um eine Entwicklung wie in Malschenberg zu verhindern. Nachdem für die Hausarzt-Praxis dort geschlossen wurde und sich kein Interessent gefunden hatte, ging der Arztsitz verloren.

Info: Das Hausarzt-Zentrum Rauenberg, Hauptstraße 14, ist erreichbar unter Telefon 0 62 22/66 00 77 oder per E-Mail an rauenberg@hausarzt-zentrum.com