Von Sabine Hebbelmann

Rauenberg. "Wir sind da, um zuzuhören", sagte Ulrike Ihle-Herzel, Vorsitzende des Vereins Mundwerkstatt beim Afghanistan-Abend im evangelischen Gemeindehaus in Rauenberg. Anstoß war die Rettungskette für Menschenrechte, eine Aktion für eine humane Flüchtlingspolitik, an der sich der Verein beteiligt hatte.

Neben den anwesenden Vereinsmitgliedern und weiteren Engagierten der Integrationsarbeit im Gemeindeverwaltungsverband Rauenberg begrüßte Ihle-Herzel das Ehepaar Fatima und Aman sowie den Familienvater Amin (Namen von der Redaktion geändert). Alle drei waren 2015 aus Afghanistan geflohen.

Die Mundwerkstatt besteht seit 2016. Kernstück der Integrationsarbeit bilden die Deutschkurse für Frauen. Fatima hat von Anfang an daran teilgenommen. Sie will reden. "Ich habe Sorge, dass die Menschen in Europa den Taliban glauben", sagt sie und erzählt vom Terror der Islamisten, die Familien die Getreidevorräte und damit die Existenzgrundlage nehmen. "Frauen, die nicht verheiratet sind, fallen an die Taliban."

Der älteste Sohn war gerade neun Jahre alt, die Tochter vier und das Baby vier Monate, als sich die Familie auf den langen und gefährlichen Weg nach Deutschland machte. Sie und ihr Mann Aman sind froh und dankbar, dass sie in der Region in Sicherheit leben und dass ihre Tochter zur Schule gehen darf.

Die traumatischen Erlebnisse lasten merklich auf dem Familienvater. Große Sorgen macht er sich um seinen Bruder, der vor einem Jahr von Iran nach Afghanistan abgeschoben wurde. Seitdem hat er nichts mehr von ihm gehört. "Mein Bruder ist erst 20 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob er noch lebt", sagt er mit leiser Stimme. Die Taliban haben Frauenrechte versprochen und Hoffnungen gemacht, stellt eine Zuhörerin fest und fragt: "Gibt es Hoffnung, dass sich die Taliban geändert haben?"

Amin erklärt: "Wer mit Waffen kommt, kann kein guter Mensch sein." Für ihn ist der Islam eine friedliche Religion, die mit den Taliban nichts zu tun hat. Amin warnt davor, den Beteuerungen der Taliban Glaube zu schenken: "Frauen haben überhaupt keine Rechte", stellt er klar. Für die Taliban gelten Mädchen ab neun Jahren als Frau, erzählt er. Frauen dürfen nur einmal heiraten, während Männer fünf oder mehr Frauen haben können. "Das steht nicht im Koran", betont er. An den Unis und weiterführenden Schulen sind keine Frauen mehr zugelassen. Korrespondenten dürften keineswegs überall hin. Und über das, was in den kleineren Städten und in den Dörfern passiert, werde ohnehin nicht berichtet.

Er spricht über ethnische Konflikte und über die Taliban, die durch den Ehrenkodex der Paschtunen geprägt sind. "Die, die keine Paschtunen sind und nicht ihre Sprache sprechen, haben ein Problem", sagt er. Besonders gelte dies für die schiitischen Hazara, die aufgrund ihrer ethnischen und religiösen Zugehörigkeit verfolgt werden.

Mit seiner Frau und seinem Sohn verließ Amin 2015 das Land. Auf langen Fußmärschen mussten sie tagelang hungern, sich verstecken und auf dem nackten Boden schlafen. Mit über 50 Menschen trieben sie auf einem für 20 Personen ausgelegten Gummiboot orientierungslos im Meer.

In Österreich wurden sie von der Polizei aufgegriffen und über die Grenze nach Bayern gebracht. Ein halbes Jahr lebte die Familie in einer ehemaligen Kaserne im Odenwald, bis sie schließlich in der Region ankamen. "Für uns ist es ganz wichtig und schön, euch zu kennen", versichert er den Ehrenamtlichen.