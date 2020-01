Rauenberg. (rnz) Dass dem Wein in der katholischen Kirche eine besondere Bedeutung beikommt, ist hinlänglich bekannt. In der Bibel wird in weit über 900 Stellen Bezug auf den Wein genommen, und in der Eucharistiefeier kommt ihm heute noch in jeder Messe Bedeutung zu, wird doch mit ihm das heilige Sakrament, das Jesus beim letzten Abendmahl (Brot und Wein) zelebrierte, symbolisiert. Bis vor wenigen Jahren gab es im Bistum noch eine Messweinverordnung, die vorschrieb, welche Weine für die Wandlung zugelassen sind. Die Weine sollten von besonderer Güte und Reinheit sein.

Da die jeweiligen Ortspfarrer nun frei wählen können und in Rauenberg schon immer eine enge Verbindung zwischen Kirche und Winzern da war, lag es nahe, dass es ab dem Jahr 2020 in den katholischen Kirchen St. Peter und Paul in Rauenberg, St. Nikolaus in Rotenberg und St. Wolfgang in Malschenberg Messwein aus den Kellern der Rauenberger Winzer gibt.

Der Kontakt kam zwischen dem Ortsgeistlichen Pfarrer Joachim Viedt und dem Vorsitzenden des Vereins "Rauenberger Winzer", Georg Wipfler, spontan zustande. Schnell waren sich die beiden einig, war es doch für die Rauenberger Winzer eine Selbstverständlichkeit, den Messwein zur Verfügung zu stellen. Schließlich sind die Winzer traditionell der Kirche zugetan.

"Als die Sprache darauf kam, mussten wir nicht lange nachdenken. Für uns war klar, dass wir das machen. So können wir unsere Verbundenheit zu Rauenberg und der Kirche dokumentieren", erklärte Georg Wipfler. Und Pfarrer Joachim Viedt freute die Initiative der Rauenberger Winzer. "Dies bedeutet für uns auch ein Stück Heimatverbundenheit und zeigt, wie eng die Wurzeln beider zusammenliegen", so Pfarrer Viedt.

Dass es sozusagen nur das Beste für die Wandlung gibt, kam dadurch zum Ausdruck, dass für die Kirche in Rauenberg die Winzer einen Prädikatswein vom Auxerrois, dem Rauenberger Aushängeschild in Sachen Wein, mitbrachten. Er wurde vom Weingut Ihle produziert und spiegelt die ganze Winzerkunst wieder. Für die Gotteshäuser in Rotenberg und Malschenberg überreichten die Winzer auf Wunsch des Pfarrers 0,25 Liter-Flaschen, vor dem Hintergrund, dass dort nicht so oft Messen gelesen werden, und dem jeweiligen Pfarrer immer frischer Wein für die Wandlung zur Verfügung stehen soll. Dieser Wein kam von der Winzergenossenschaft Kraichgau, die zu den "Winzern von Baden" gehört, die den Wein hergestellt haben.

Wie Georg Wipfler betonte, will man den Messwein auch in den kommenden Jahren kostenlos zur Verfügung stellen. "Wir werden abwechselnd von verschiedenen Winzern den sogenannten Altarwein in den nächsten Jahren zur Verfügung stellen. Natürlich gebietet es unsere Tradition, dass wir hier immer einen Auxerrois nehmen. Vielleicht gelingt es uns ja in den nächsten Jahren, diese Rebsorte auch in kleine Falschen abzufüllen, damit wir diese auch Rotenberg und Malschenberg zur Verfügung stellen können", meinte Wipfler weiter.

Positiv sieht die Zusammenarbeit auch Pfarrer Joachim Viedt. "Winzer haben eine lange Tradition, genauso wie die Kirche. Und da wir alle neue Wege gehen müssen, freuen wir uns, dem Wunsch der Winzer zu entsprechen, und in diesem Jahr am 7. Juni den Garten des Pfarrhauses für die Weinkost zu Verfügung zu stellen. So wird der schöne Garten mit Leben erfüllt", meinte Pfarrer Viedt.

Und ganz ähnlich sehen es auch die Winzer. "Wir machten uns schon lange Gedanken über verschiedene Örtlichkeiten in Rauenberg, daher sind wir sehr dankbar, dass uns Pfarrer Viedt den Pfarrhausgarten zur Verfügung stellt. So mancher, der dieses kleine Idyll mitten in Rauenberg nicht kennt, wird überrascht sein", so Michael Ihle von den Rauenberger Winzern.