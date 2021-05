Von Agnieszka Dorn

Malschenberg. Die besten Ideen entstehen oftmals spontan und meistens in geselliger Runde beim Essen. Fast genau so, aber coronakonform, kam das Vorhaben zustande, Malschenberg einen Wochenmarkt zu geben: Mit verschiedenen Ständen feiert er am Freitag, 14. Mai, Premiere und soll dann zukünftig jeden Freitag von 14.30 bis 17.30 Uhr auf dem Platz vor der Kirche St. Wolfgang in Malschenberg stattfinden.

"Die Idee, einen Wochenmarkt in Malschenberg zu etablieren, ist nicht neu", sagt Christian Elsässer, der auch für die CDU im Rauenberger Gemeinderat sitzt. Allerdings wurde das Projekt nicht weiter verfolgt und somit nicht umgesetzt. Beim zufälligen Aufeinandertreffen zwischen Christian Elsässer und Tobias Dres vom ortsansässigen Hofladen "Rost und Ambiente", als sie vor einigen Wochen To-go-Essen vor einem Restaurant abholten, stieß Dres das Thema Wochenmarkt an – und lief mit dem Vorschlag bei Christian Elsässer offene Türen ein. In nur knapp fünf Wochen wurde die Idee nun umgesetzt, eine Genehmigung des Gemeinderats war nicht notwendig, denn der Wochenmarkt findet in Absprache mit dem katholischen Pfarramt auf dem Gelände der St.-Wolfgang-Kirche statt. "Wir finden den Wochenmarkt eine tolle Idee und haben das Gelände selbstverständlich zur Verfügung gestellt", sagt Pfarrer Joachim Viedt. Auch Bürgermeister Peter Seithel steht voll und ganz hinter der Idee.

Es gibt verschiedene Stände mit Metzgereiwaren, Feinkost mit mediterranen Spezialitäten, eine Floristin und natürlich hat auch "Rost und Ambiente" einen Stand mit Obst und Gemüse. Weitere Angebote sind in Planung. "Wir hoffen, dass der Wochenmarkt gut angenommen wird", sagt Tobias Dres. Die zentrale Lage in Malschenberg und die eher ungewöhnliche Zeit für einen Wochenmarkt – die meisten Märkte findet vormittags statt – sind die besten Voraussetzungen dafür. Denn nachmittags können auch Berufstätige, die gerade nicht im "Homeoffice" sind, dort einkaufen.