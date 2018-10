Rauenberg. (RNZ) Das ist wirklich bitter nach all der Anstrengung: Einem Verein wurden die Samstagseinnahmen der Rauenberger Kerwe am frühen Sonntagmorgen aus dessen Zelt gestohlen. Die Helfer waren zwischen 1.30 und 1.40 Uhr mit Aufräumarbeiten beschäftigt und hatten die Einnahmen in Höhe von mehreren Tausend Euro in zwei braunen beziehungsweise schwarzen Geldtaschen mit der Aufschrift "Volksbank" im Zelt abgelegt. In einem unbeobachteten Moment muss der noch unbekannte Dieb die Geldtaschen gegriffen und anschließend das Weite gesucht haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mühlhausen, Telefon 06222/662850, oder mit dem Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/5709-0, in Verbindung zu setzen.