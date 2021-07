Das Open-Air-Benefizkonzert im Tierpark Rauenberg lockte viele Besucherinnen und Besucher an. Drei Musikgruppen traten auf und auch Bürgermeister Peter Seithel schaffte es auf die Bühne. Anfangs spielte das Wetter gut mit, gegen Ende fing es leicht an zu regnen. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Rauenberg. Alles zugunsten der Tiere: Im Rauenberger Tierpark fand vergangenen Samstagnachmittag ein Open-Air-Benefizkonzert statt. Unter dem Motto "Music 4 Esel und Co" traten der Chor "Chorazón" des Rauenberger Gesangvereins Liederkranz, die musikalische Gruppe "Brassdigga" und die Band "Kraichgau Overdrive" auf. Mit einem kurzweiligen Programm erfreuten sie die Herzen aller. Die Stimmung war klasse, das Interesse enorm. Die Einnahmen der Veranstaltung kamen dem Tierpark zugute. Die Tiere – allen voran die Eselinnen Laura und Linda – genossen nach der langen Zwangspause die Aufmerksamkeit vieler Kinder.

Damit alles coronakonform vonstattenging, mussten alle, die den Tierpark betraten, ihre Kontaktdaten hinterlegen – entweder mittels der Luca-App oder in schriftlicher Form. Für Getränke und Sitzgelegenheiten war gesorgt. Dennoch hatten einige Besucherinnen und Besucher Klappstühle mitgebracht, andere machten es sich auf Decken gemütlich.

Unter den Gästen war auch Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel, der spontan zu einem Programmpunkt herausgezogen wurde und sich plötzlich unter einer Gruppe von Sängern fand. Gar nicht mal so schlecht machte das der Bürgermeister, er schlug sich wacker.

"Endlich! Sehr lange haben wir – Chorazón – auf den heutigen Tag warten müssen", sagten Alexandra Hotz, Gaby Hertenstein und Uwe Lentz, die drei Vorstände des Chors, bei der Begrüßung. Damit sprachen sie allen aus dem Herzen, der gesellige Alltag wurde in den vergangenen Monaten schmerzlich vermisst. Der musikalische Nachmittag gelte in erster Linie den Tieren beziehungsweise dem Tierpark, der in den vergangenen Monaten coronabedingt geschlossen gewesen sei, so die Vorstände in ihrer Ansprache.

Beim Song „Fever“ des Chors „Chorazón“ wurde Bürgermeister Peter Seithel (Mitte hinten) spontan zum Singen dazu geholt. Foto: A. Dorn

Denn die coronabedingte Schließung des Parks von Anfang November 2020 bis Ende Mai 2021 haben gravierende Auswirkungen – vor allem finanzieller Natur – auf den Verein der Vogelfreunde, der den Park betreibt. "Alle unsere Veranstaltungen sind ausgefallen", berichtete der Vorsitzende Timo Teufert. Deshalb klaffe nun ein großes Loch in der Kasse, weil der Zuschuss der Stadt nur etwa ein Drittel der Gesamtkosten pro Jahr decke. "Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass der Liederkranz uns mit diesem Benefizkonzert unterstützt", erklärte der Vorstand.

Bereits bei der Begrüßung waren die Besucherinnen und Besucher gefragt: Sie mussten zählen, wie viele Tiere in der Begrüßungsrede vorkamen. Dem Gewinner winkte eine Flasche Sekt. Man sei in den vergangenen Monaten geduldig wie ein Esel gewesen, jetzt gehe es los, freuten sich Hotz, Hertenstein und Lentz.

Den Auftakt bildete die Musikgruppe "Brassdigga", stimmungsmäßig legte sie gut vor. Waren die Besucherinnen und Besucher anfangs noch ein wenig zurückhaltend, legte sich das nach den ersten drei, vier Stücken. Die Gruppe spielte abwechslungsvolle Stücke, darunter ein flottes James-Last-Medley oder der Schlager "Mama Lauda". Dabei sangen und klatschten die meisten auf ihren Plätzen mit. "Brassdigga" hatte sogar einen eigenen "Fanclub" mitgebracht, eine Gruppe gut gelaunter Jungs, die für gute Stimmung sorgte und mitsang. Die Besucherinnen und Besucher wollten die Band nicht gehen lassen, gefordert wurden mehrere Zugaben, die es selbstverständlich gab.

Auch die Sängerinnen und Sänger von Chorazón, unter der Leitung von Dirigent Konrad Knopf, sorgten mit schwungvollen Lieder für beste Stimmung. Der Song "Clap Your Hands" war zugleich Programm. Das Lied "Mambo" versprühte gute Laune ebenso wie "Senzenia". Bei "Fever" waren dann die Männer im Publikum gefragt: Denn wie es manchmal so sei, bekommen sie beim Anblick einer attraktiven Frau wahrlich Schweißtropfen auf der Stirn, so Dirigent Konrad Knopf augenzwinkernd.

Eins helfe dagegen: Sich mit dem Handrücken beim Stichwort "Fever" die Stirn abzuwischen. Die kleine Interaktion zwischen Chor und Publikum sorgte für Erheiterung, bei Männern und Frauen gleichermaßen. Zwischen den Liedern trug Knopf zudem Anekdoten in Mundart über Tiere vor, darunter über einen gescheiten Esel.

Zum Schluss sorgte Kraichgau Overdrive mit Songs quer durch die Musikgeschichte für mächtig Stimmung. Das Repertoire reichte von Songs wie "Cocaine" über "Somewhere Over The Rainbow" bis hin zu "Everybody Needs Somebody".