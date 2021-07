Die Trauerfeier für Rauenbergs Ehrenbürger Günter Hemmerich fand am Freitag in der Trauerhalle auf dem Friedhof statt. Foto: Helmut Pfeifer

Von Timo Teufert

Rauenberg. Die Anteilnahme war groß, als am Freitag Rauenbergs Ehrenbürger Günter Hemmerich beigesetzt wurde: Neben Verwandten und Freunden waren auch viele Weggefährten und Vereinskameraden zur Trauerfeier auf den Rauenberger Friedhof gekommen, um Günter Hemmerich die letzte Ehre zu erweisen. Der 80-Jährige, der 42 Jahre lang als Gemeinderat die Stadt Rauenberg mitgeprägt hatte, war am letzten Montag verstorben.

Pfarrer Joachim Viedt sprach davon, dass Hemmerichs Leben von Schaffenskraft geprägt gewesen sei. "Ich bin überzeugt, dass er viel Kraft aus dem Glauben geschöpft hat", sagte der Pfarrer. Der Glaube habe ihn tief geprägt. Als Pfarrgemeinderat und Stiftungsrat habe Günter Hemmerich den Bau des Kindergartens "Unterm Regenbogen" ebenso vorangetrieben wie den Umbau des ehemaligen Schwesternhauses zum Gemeindezentrum und die Innenrenovierung der Kirche St. Peter und Paul.

Die Trauerfeier für Rauenbergs Ehrenbürger Günter Hemmerich fand am Freitag in der Trauerhalle auf dem Friedhof statt. Foto: Helmut Pfeifer

Bürgermeister Peter Seithel würdigte in seinem Nachruf den Kommunalpolitiker Günter Hemmerich: Er habe über Jahrzehnte die Politik in Rauenberg mitgeprägt und sich dabei bleibende Dienste erworben. Neben seiner Zeit als Gemeinderat war Günter Hemmerich auch 14 Jahre lang als Erster Bürgermeisterstellvertreter aktiv – von 1999 bis 2013. In dieser Zeit habe er immer vertrauensvoll mit der Verwaltung zusammengearbeitet, so Seithel. "Besonders gefordert war er in diesen Jahren in den längeren Krankheitsphasen von Bürgermeister Frank Broghammer", erinnerte der Bürgermeister.

Günter Hemmerich habe mit Ausdauer, viel Lebensfreude und viel Optimismus beispielgebend agiert: "Er hat sich nicht entmutigen lassen, war ständig aktiv und hat nie darauf gewartet, dass andere etwas tun", so Seithel. Er erinnerte daran, dass Günter Hemmerich einer der Baumeister der Gesamtgemeinde Rauenberg war, denn als Gemeinderat habe er die Fusion mit Rotenberg und Malschenberg mitgestaltet. "Er war stets ein Mensch der klaren und offenen Worte. Mit Standfestigkeit", so Seithel. Er habe vieles aufgrund seiner Lebenserfahrung auch kritisch begutachtet, sei aber stets ein sehr verlässlicher und loyaler Partner über die Parteigrenzen hinweg gewesen. Er selbst sei über die Begegnungen mit Günter Hemmerich sehr dankbar: Er habe sich mit ihm über das Geschehen im Ort ausgetauscht und der nächsten Generation viel Wissenswertes über Rauenberg weitergegeben.

Die Anteilnahme war groß, die Sitzplätze reichten bei Weitem nicht aus. Foto: Helmut Pfeifer

"Wir haben ein großes Vorbild verloren", sagte Jürgen Bender in seinem Nachruf für die CDU Rauenberg, in der Günter Hemmerich seit 1974 Mitglied war. "Die Lücke, die der Verstorbene hinterlässt, wird man nicht schließen können." Schließlich sei Hemmerich 47 Jahre lang eine treibende und gestalterische Kraft in seiner Partei gewesen. "Dass er die CDU 42 Jahre im Gemeinderat vertrat, zeigt sein außergewöhnliches Engagement und seine Taten- und Schaffenskraft", so Bender. Der Verstorbene habe die Werte der CDU wie kaum ein anderer verkörpert: Das "C" für christlich bedeuteten für Hemmerich Nächstenliebe zu seinen Mitmenschen, Hilfsbereitschaft und Gerechtigkeitssinn. Das "D" für demokratisch hieß für ihn, "für Mehrheiten zu kämpfen, andere Meinungen zu akzeptieren und das Gemeinsame und Verbindende für gute Kompromisse zu suchen", sagte Bender. Und das "U" für Union sei für Günter Hemmerich Ansporn gewesen, die Werte, für die er einstand, in der Gesellschaft und der Kommunalpolitik zu verankern und zu leben. "Was ihn jedoch zu einem außergewöhnlichen Menschen machte, war seine freundschaftliche, humorvolle und hilfsbereite Art."

Friso Neumann, stellvertretender Vorsitzender des Sängerbundes Rauenberg, sprach auf der Trauerfeier im Namen der Vereine: "Günter war ein Vereinsmensch, die zahlreichen Mitgliedschaften zeugten von seinem unheimlich großen Engagement für die Rauenberger Vereine." Allein 60 Jahre war Günter Hemmerich mit dem VFB Rauenberg verbunden: "Er spielte in Jugend- und Seniorenmannschaften, konnte einen Aufstieg in die nächsthöhere Liga feiern und blieb dem Verein auch nach seiner sportlichen Karriere treu", so Neumann. 23 Jahre lang machte sich Hemmerich auch um den Sportschützenverein Rauenberg verdient, dort brachte er sein Netzwerk zum Wohle des Vereins ein. Auch im Tennisclub, beim VDK und beim Verein der Vogelfreunde engagierte sich Hemmerich.

Der Männergesangverein Sängerbund, in dem Hemmerich 65 Jahre lang Mitglied war, sang zwei Lieder zu Ehren des Verstorbenen. Foto: Helmut Pfeifer

"Günters zweite große Leidenschaft war die Musik", sagte Neumann. Elf Jahre sang der Verstorbene im Kirchenchor mit, 46 Jahre lang war er Mitglied beim Musikverein Rauenberg. "Schließlich war Günter Mitglied im Sängerbund, in ,seinem’ Verein", wie Neumann hervorhob. Schon als 15-Jähriger war Hemmerich dem Männergesangverein beigetreten und hielt ihm 65 Jahre lang die Treue, war als Schriftführer und Schatzmeister aktiv. "Er war nicht nur regelmäßiger und begeisterter Singstundenbesucher, sondern half auch engagiert bei den zahlreichen Festen und Konzerten", so Neumann. Beim Sängerbund habe man Günter Hemmerichs Meinung immer geschätzt, auch wenn sie durchaus kontrovers war. "Aber genau darin lag der Mehrwert", sagte Neumann.

"Die Rauenberger Vereine haben von Günter Hemmerichs Engagement, von seinen zahlreichen Qualitäten, von seiner kritisch-konstruktiven, offenen und auch streitbaren Art in einem ganz besonderen und speziellen Maße profitiert. Wir verlieren mit Günter Hemmerich einen großen Freund der Vereine, einen Förderer, der sich wie kein anderer für das Gemeinwohl in Rauenberg verdient gemacht hat", so der stellvertretende Vorsitzende des Sängerbunds. Auf seinem letzten Weg geleiteten die Sänger ihren verstorbenen Sangesbruder sehr würdig mit den Liedern "Die Rose" und "Handwerkers Abendgebet".