Neun Gemeinderäte zogen in Rauenberg neu in das Gremium ein, von links: Bürgermeister Peter Seithel zusammen mit Christian Elsässer (CDU), Sven Burger (Grüne), Kristina Steidel (Grüne), Manuel Steidel (Grüne), Jan Barthel (Freie Wähler), Frank Winter (FDP), Jürgen Bender (CDU) und Friso Neumann (FDP). Alexander Köhnlein (CDU) war verhindert. Foto: Pfeifer

Rauenberg. (oé) Es war eine einfache und doch würdevolle Zeremonie: Zuerst sprachen die Gemeinderäte des neu gewählten Gremiums die Verpflichtungsformel nach, die der Bürgermeister vorlas. Dann bekräftigte der Rathauschef die Verpflichtung eines jeden mit einem Handschlag und der Überreichung der Urkunde. Damit war Rauenbergs neuer Gemeinderat ganz offiziell konstituiert.

In das 19-köpfige Gremium sind neun Stadträte neu eingezogen, nämlich Jürgen Bender, Christian Elsässer und Alexander Köhnlein für die CDU, Jan Barthel für die Freien Wähler sowie Friso Neumann und Frank Winter für die FDP. Erstmals sind auch die Grünen in einem Rauenberger Gemeinderat vertreten, und zwar mit den drei Stadträten Sven Burger, Kristina Steidel und Manuel Steidel.

Eingangs hatte Bürgermeister Peter Seithel allen Stadträten zu ihrer Wahl gratuliert und ihnen neben Elan und Kraft auch Klugheit und ein Handeln "mit Bedacht und Demut" gewünscht. Demut deshalb, weil dem Gremium "das Erbe der früheren Generationen anvertraut" sei, das es für die künftigen zu bewahren gelte. Gerade die nächsten Jahre würden angesichts der Finanzlage der Stadt nicht einfach, prophezeite der Rathaus-Chef. Was die Gemeinde in dieser Situation nicht gebrauchen könne, seien "Luftschlösser und Wunschkonzerte".

Die Ratsmitglieder bat Seithel um einen fairen und offenen Meinungsaustausch untereinander und versprach, selbst "durch Ehrlichkeit und Loyalität" zu einer vertrauensvollen Basis beitragen zu wollen. Er lud dazu ein, in einem "möglichst breiten politischen Konens" gemeinwohlorientierte Lösungen zu finden, und zeigte sich optimistisch, wie in der Vergangenheit auch viele Entscheidungen einstimmig treffen zu können. "Diese Einigkeit macht stark", so der Bürgermeister. Politik und Verwaltung müssten "an einem Strang ziehen". Oberstes Ziel müsse es sein, für die Bürger zu handeln. "Es liegt an uns, das Vertrauen in die Kommunalpolitik zu sichern und zu stärken", betonte Seithel.

Damit begann für den neuen Gemeinderat auch schon der politische Alltag, nämlich die Wahl der neuen Bürgermeister-Stellvertreter. Dabei war es Konsens, wie bisher drei Stellvertreter zu bestellen. Für die Wahl des ersten Bürgermeister-Stellvertreters standen zwei Kandidaten zu Wahl: SPD-Stadträtin Christiane Hütt-Berger, die von der SPD vorgeschlagen worden war, und Jochen Kyek (CDU), der das Amt bisher schon innehatte und von seiner Fraktion nominiert worden war. In geheimer Wahl entschieden sich zwölf Stadträte für Christiane Hütt-Berger als erste Bürgermeister-Stellvertreterin, auf Jochen Kyek entfielen sechs Stimmen bei einer Enthaltung. Christiane Hütt-Berger nahm die Wahl an.

Für den zweiten Stellvertreter-Posten gab es nur einen Vorschlag, nämlich Stephan Hakala von den Freien Wählern. Er wurde (ebenfalls geheim) mit 13-Ja-Stimmen bei sechs Enthaltungen gewählt und nahm die Wahl gleichfalls an. Dritter Bürgermeister-Stellvertreter wurde Neu-Gemeinderat Friso Neumann (FDP). Er zeigte sich zunächst etwas überrascht, als ihn Christa Albrecht (Freie Wähler) zur Wahl vorschlug, stimmte dann aber der Kandidatur zu. Auch er war einziger Kandidat und wurde in geheimer Wahl mit 15 Ja-Stimmen bei vier Enthaltungen gewählt.

Reine Formsache war die Neubesetzung der Ausschüsse und die Bestimmung der Gemeindevertreter in Verbänden und Gremien. Die Fraktionen hatten vorab ihre Personalvorschläge gemacht, sodass die Abstimmung einvernehmlich en bloc erfolgen konnte. Das Ergebnis war einstimmig.