Rauenberg. (aot) In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Rauenberger Gemeinderat einstimmig die neue Bedarfsplanung für die Kinderbetreuung. Kämmerer Thomas Dewald und Fachbereichsleiterin Sandra Elzer hatten auf 67 Seiten die Entwicklung der Krippen-, Kindergarten- und Schulkindbetreuung für 2019 und 2020 zusammengefasst.

In der Gesamtgemeinde leben 276 Kinder im Alter von ein bis drei Jahren, davon werden zurzeit 97 Kinder in Krippen und 24 von Tagesmüttern betreut. Dies entspricht einer "Betreuungsquote" von 44 Prozent. Sollten, wie von der Fachberatung des Landratsamts vorgeschlagen, 50 Prozent der Kinder versorgt werden, müssten zwei weitere Krippengruppen geschaffen werden. Die Verwaltung ist der Meinung, den zunehmenden Bedarf mit weiteren altersgemischten Gruppen, die auch Kinder zwischen ein und drei Jahren aufnehmen, auffangen zu können. Da für diese Altersgruppe pro Kind zwei Plätze freigehalten werden müssen, verringert sich damit auch die Gruppengröße.

Rauenberg ist für junge Familien attraktiv. So wurden innerhalb von zwei Wochen acht Kinder angemeldet, für die zurzeit keine Plätze vorhandenen sind, obwohl im Ü3-Bereich (Kinder über drei Jahre) ab September 96 Plätze für 91 Kinder zur Verfügung stehen. Allerdings müssen für Kinder mit Integrations- oder erhöhtem Förderbedarf jeweils zwei bis drei Betreuungsplätze pro Kind bereitgestellt werden. Freie Plätze in den Ortsteilen werden von Rauenberger Familien nicht in Anspruch genommen, da sie ihre Kinder ortsnah betreut haben möchten und die Grundschule und der Kindergarten im letzten Kindergartenjahr jeweils zusammenarbeiten.

Um dem steigenden Bedarf in der Kernstadt gerecht zu werden, wurde schon 2012 im Kinderhaus Märzwiesen eine Notgruppe mit 20 Plätzen eingerichtet und im Kindergarten Seepferdchen die Betriebserlaubnis von 88 auf 100 Plätze aufgestockt. Diese Plätze sind laut der Bedarfsplanung in beiden Einrichtungen ausgereizt und es besteht dringender Handlungsbedarf. Dies gelte auch für Malschenberg, wo der Bedarf in Zukunft die vorhandenen Plätze deutlich übersteigen wird. Immer mehr Eltern äußern den Wunsch nach flexibleren und längeren Betreuungszeiten. Aus diesem Grund wurde für den katholischen Kindergarten "Unterm Regenbogen" immer wieder die Betriebserlaubnis gerändert, um weitere Plätze zu schaffen und eine Ganztagsbetreuung zu ermöglichen. Die wöchentliche Betreuungszeit von 40 Wochenstunden deckt den derzeitigen Bedarf. Nach diesem Muster soll auch die geplante Einrichtung bei der Mannabergschule mit zusammen 40 Plätzen umgesetzt werden.

In diesem Zusammenhang warnte Dewald, dass die Bedarfsplanung vollkommen neu überarbeitet werden müsste, wenn die Kindergartengebühren in Baden-Württemberg wegfallen sollten. Von den Eltern käme eine noch größere Nachfrage, es müssten neue Gruppen gebildet und die entsprechenden Räumlichkeiten geschaffen werden. Die laufenden Kosten würden die Gemeinde stark belasten und es wäre noch mühsamer, qualifiziertes Personal zu finden.

Für die Grundschule Rauenberg werden in dem Bericht stetig steigende Schülerzahlen vorausgesagt, von 253 im laufenden Schuljahr bis 269 im Schuljahr 2023/2024. In Malschenberg bleiben sie im gleichen Zeitraum mit etwa 70 Schülern konstant, in Rotenberg werden sie von 54 auf 33 abnehmen, sodass abzusehen ist, dass in Zukunft jeweils zwei Klassen gemeinsam unterrichtet werden müssen.