Rauenberg. (BeSt) Der Musikverein präsentiert pünktlich zum „11. 11.“ das Prinzenpaar Anna Klima und Benjamin Kraus für die Faschings-Kampagne, die ihren Höhepunkt in der Prunksitzung am 15. Februar in der Kulturhalle findet.

Prinzessin Anna sind besondere Faschings-Gene beschert, erblickte sie doch am Fastnachtssonntag 2002 das Licht der Welt, wuchs in Altlußheim auf und wohnt heute in Neulußheim. Nach der Gemeinschaftsschule Oberhausen-Rheinhausen besucht sie derzeit die zwölfte Klasse des Sozial- und Gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums an der Helene-Lange-Schule Mannheim. Sie ist ehrenamtlich in der evangelischen Kirchengemeinde Neulußheim als Konfirmanden-Teamerin aktiv, gestaltet dort Jugendgottesdienste und Freizeiten, erteilt Konfirmationsunterricht und hat dort in der evangelischen Kirche während eines Gemeindepraktikums 2018 eine Jugendfaschingsfeier ins Leben gerufen.

Prinz Benjamin ist im Oktober 2000 geboren, wuchs in Heidelberg-Rohrbach auf und wohnt heute in Leimen. Nach der Internationalen Gesamtschule Heidelberg besuchte er die Geschwister-Scholl-Schule St. Ilgen und begann 2017 seine Ausbildung zum Fahrzeuglackierer in Walldorf. Seit seiner Kindheit bis zum Beginn seiner Ausbildung spielte Benjamin Fußball für die FC Badenia St. Ilgen. Heute ist seine große Leidenschaft das Wakeboard-Fahren auf dem St. Leoner See, an dem er seit jeher einen großen Teil seiner Freizeit verbringt.

Anna ist seit ihrer Geburt mit der fünften Jahreszeit eng verbunden, sowohl ihre Mutter als auch sie sind an Fasching geboren, zudem war sie viele Jahre mit der Familie in der „Sippschaft vum Rhoi“ Altlußheim aktiv und bei unzähligen Umzügen dabei. Auch Benjamins liebste Jahreszeit ist die närrische. Während er früher mit Freunden von Fastnachtsfeier zu Fastnachtsfeier zog, tut er dies heute mit seiner Prinzessin Anna.

Denn das Rauenberger Prinzenpaar ist auch privat ein Paar, es lernte sich beim Bruchsaler Faschingsumzug 2018 kennen und lieben. Danach war kein Fastnachtsumzug der Region vor ihnen sicher. Als Teil der faschingsversierten Familien Zeeb beziehungsweise Klima war es für Anna Klima von Kindesbeinen an klar, dass sie einmal die Rauenberger Faschingskrone tragen möchte, und mit dem frisch gebackenen und ebenso fastnachtsbegeisterten Prinzen an ihrer Seite war zu dieser Kampagne die Zeit reif.

Gemeinsames Ziel des Paares ist es, das Fastnachtsvolk zum Lachen zu bringen. „Wir freuen uns, dass wir das Prinzenpaar für die Rauenberger sein dürfen. Die fünfte Jahreszeit soll für alle eine Zeit der Freude sein, bei der Kummer und Sorgen vergessen werden können“, betonen Prinz und Prinzessin. Ein besonderes Anliegen wäre es dem Prinzenpaar, auch in dieser Kampagne einen närrischen Besuch im Kindergarten abzuhalten, liegt den beiden aus eigenen Kindheitserfahrungen die jüngste Fastnachtsgeneration doch ganz besonders am Herzen.

Neben der Prunksitzung am 15. Februar 2020 freut sich das Prinzenpaar auf den Seniorenfasching am 21. Februar sowie die Rathauserstürmung am 22. Februar und grüßt die holde Narrenschar mit einem dreifachen: „Rauenberg: Ralau!“.