Rauenberg. (pol/mare) Entgegen einer ersten Einschätzung war das Feuer am frühen Sonntagmorgen in der Dielheimer Straße nicht von einer Hecke ausgegangen und hatte dann auf den Holzanbau übergegriffen. Das teilt die Polizei am Dienstag mit.

Der Holzanbau eines Wohnhauses wurde stark beschädigt, der Sachschaden beträgt nach derzeitigen Schätzungen rund 10.000 Euro.

Das Feuer nahm am Holzanbau seinen Ausgang, wie die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg herausfanden. Die Ursache des Brandes ist allerdings immer noch unklar.

Personen, die Angaben zum Brandausbruch machen können werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, oder mit dem Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.