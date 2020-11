Rauenberg. (pol/lyd) Der Fahrer, der am vergangenen Dienstag, 3. November, gegen 23 Uhr mit seinem Ford ungebremst gegen eine Gartenmauer geprallt ist, war vermutlich infolge einer körperlichen Insuffizienz von der Straße abgekommen, teilt die Polizei mit.

Bei der Kollision war er schwer verletzt worden. Am Auto war ein Sachschaden von rund 25.000 Euro entstanden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen wichtigen Zeugen. Dieser, ein etwa 55 Jahre alter Mann, der mit einem weißen Auto unterwegs war, war die erste Person am Unfallort und kümmerte sich zuerst um den Verletzten. Als weitere Personen an den Unglücksort kamen, fuhr der Mann weiter. Dieser Zeuge wird dringend gebeten, sich unter Telefon 06221/174-4111 mit der Verkehrspolizei in Heidelberg in Verbindung zu setzen.

Update: Dienstag, 10. November 2020, 14.14 Uhr

Rauenberg. (pol/rl) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend in der Pfalzstraße. Ein 49-jähriger Ford-Fahrer war gegen 23 Uhr auf der Schönbornstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Pfalzstraße einbiegen. Dabei kam der Wagen von der Fahrbahn ab und fuhr ungebremst frontal gegen eine Gartenmauer.

Der 49-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam umgehend in ein Krankenhaus. Der Polizei zufolge könnten die Verletzungen sogar lebensgefährlich gewesen sein.