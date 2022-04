Mit diesen Schildern, die auf den Wirtschaftswegen angebracht wurden, will die Stadt Rauenberg auf die Gefahr durch Arbeiten im Weinberg aufmerksam machen. Foto: Teufert

Von Timo Teufert

Rauenberg. Immer wieder kommt es zu Konflikten auf den Wirtschaftswegen zwischen den Feldern und Weinbergen rund um Rauenberg, weil dort viele Nutzungen aufeinandertreffen. Die Stadt Rauenberg appelliert deshalb nun an alle Nutzer dieser Wege, besondere Rücksicht aufeinander zu nehmen und an alle, die in ihrer Freizeit auf diesen Wegen sind, Verständnis für das Tun der Landwirte und Winzer zu zeigen.

Radfahrer, Fußgänger und Hundehalter nutzen die Wege gerne zu Erholung- oder sportlichen Zwecken. Die Zunahme des Fuß- und Radverkehrs in den Weinbergen und Feldern ist vor allem auf eine Veränderung des Freizeitverhaltens währen der Corona-Pandemie zurückzuführen. "Diese außerlandwirtschaftliche Nutzung von Wirtschaftswegen trägt ein großes Konfliktpotenzial in sich", erklärt die Stadtverwaltung. Denn Fußgänger und Radfahrer fühlten sich von Land- und Forstwirten sowie ihren Fahrzeugen in ihrer Suche nach Erholung beeinträchtigt.

"Auf der anderen Seite werden Landwirte oder Winzer in ihrer Berufsausübung behindert, wenn Fußgänger und Radfahrer oft in allzu provokanter Weise den Verkehrsfluss behindern und die Fahrzeuge zum Abbremsen zwingen", so die Stadt Rauenberg. Dabei tragen Landwirte und Winzer maßgeblich dazu bei, dass die von allen lieb gewonnene Kulturlandschaft erhalten bleibe.

Denn die Wirtschaftswege spielten im landwirtschaftlichen Bereich eine große Rolle: "Sie dienen der Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen und müssen daher auch von Landwirten mit schweren Maschinen und Gespannen befahren werden", heißt es weiter. Gerade in Erntezeiten würden die Wege teilweise stark genutzt, weil die Erzeugnisse eingefahren werden müssen.

Darüber hinaus komme es aber auch immer wieder zu Konflikten zwischen den Freizeitnutzern selbst. "Viele Radfahrer oder Jogger ärgern sich beispielsweise darüber, dass Hunde ohne Leine laufen gelassen werden und diese trotz aller Beteuerungen des Hundehalters eine potenzielle Gefahr darstellen", erklärt die Stadt in der Mitteilung.

Von allen Benutzern von Wirtschaftswegen werde deshalb ein großes Maß an gegenseitiger Rücksichtnahme erwartet, um konfliktfrei miteinander umgehen zu können. "Für Landwirte und Winzer heißt dies beispielsweise, vorsichtig an Radfahrer und Fußgänger heranzufahren und diese mit der Situation angepasster mäßiger Geschwindigkeit zu überholen, wobei diese nicht aus den Augen gelassen werden dürfen, um jegliche Gesundheitsgefährdung zu vermeiden", so die Stadt.

Für Fußgänger und Radfahrer bedeute dies, bei herannahenden landwirtschaftlichen Fahrzeugen rechtzeitig zur Seite zu treten oder zu fahren – nicht nur, um jegliche eigene Gefährdung auszuschließen, sondern auch um eine problemlose Durchfahrt eines landwirtschaftlichen Gespanns zu ermöglichen. "Ein bisschen Ab- und Zugeben ist hier sinnvoll, wenn man von Arbeitsmaschinen überholt wird und kurzzeitig auf den Grasstreifen am Wegesrand ausweichen muss", erklärt die Stadt.

Hundehalter sollten zudem ihre Tiere rechtzeitig unter Kontrolle bringen und an der kurzen Leine halten, um eine Gefährdung des Hundes durch landwirtschaftliche Fahrzeuge oder Angstzustände bei Joggern und Radfahrern zu vermeiden. Insbesondere die immer beliebter werdenden E-Bikes bergen wegen ihrer möglichen Fahrgeschwindigkeit ein erhöhtes Gefahrenpotenzial. "Die Winzer berichten immer wieder über gefährliche Situationen, wenn E-Bike-Fahrer mit hohem Tempo die Wirtschaftswege entlangfahren.

Gefahr droht insbesondere dann, wenn der Winzer mit seinem landwirtschaftlichen Fahrzeug aus dem Weinberg fahren muss, um zu wenden, und in die nächste Zeile einzufahren", heißt es. Mit einem Vorbau, wie etwa einem Laubschneider, muss ein ganzes Stück aus dem Weinberg gefahren werden, um überhaupt Einblick auf den Wirtschaftsweg zu bekommen. Durch eine angemessene Fahrweise könne den Bewirtschaftern hier geholfen werden.

"Wenn alle Beteiligten Rücksicht aufeinander nehmen, ist ein konfliktfreier Umgang auf Wirtschaftswegen auch möglich, ohne dass nachher die Gerichte bemüht werden müssen, um sich mit Beleidigungen, Körperverletzungen oder Nötigungen auseinandersetzen zu müssen", so die Stadtverwaltung.