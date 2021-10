Rauenberg. (tt) Den Erntedankgottesdienst in der katholischen Kirche St. Peter und Paul nutzte Pfarrer Joachim Viedt am Sonntag auch für eine Mitteilung in eigener Sache, die bei den Gläubigen im Gottesdienst für Entsetzen sorgte: Am Samstagabend habe jemand drei Mal auf das Pfarrhaus in der Wieslocher Straße geschossen, erinnern sich Teilnehmer an die Worte des Seelsorgers. Er sei jetzt seit zehn Jahren in Rauenberg, mit dem Vorfall sei ein absoluter Tiefpunkt erreicht, so Viedt, der in Afghanistan als Militärseelsorger tätig war. Er frage sich, ob er sich nur noch auf allen Vieren durch seine Wohnung bewegen könne, sagte er laut Gottesdienstbesuchern.

Das Polizeipräsidium Mannheim bestätigte am Sonntag den abendlichen Einsatz am Pfarrhaus. Viedt habe eine Schussabgabe angezeigt. "Die Kollegen vor Ort konnten jedoch keine Hinweise darauf finden, dass tatsächlich auf ihn geschossen wurde", erklärte der Polizeiführer vom Dienst.

Die Polizei geht davon aus, dass es beim Pfarrer ein Missverständnis gegeben habe: In der Nähe feierte eine Fußballmannschaft lautstark und mit Autokorso. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass die Schussgeräusche eine andere Ursache hatten. Die Ermittlungen dauern an.