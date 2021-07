Rauenberg. (tt) Rauenbergs Alt-Bürgermeister Hans Menges ist am Dienstag im Alter von 97 Jahren gestorben. Der Träger des Ehrenrings der Stadt habe Rauenberg über Jahrzehnte mitgeprägt, würdigte Bürgermeister Peter Seithel den Verstorbenen. 40 Jahre lang stand Menges im Dienst der Stadt, zunächst als Ratsschreiber, später dann als Bürgermeister. Er sorgte bei der Gemeindereform 1972 nicht nur dafür, dass die Gemeinde eigenständig blieb, durch sein Verhandlungsgeschick und das entsprechende Fingerspitzengefühl gewann er mit Rotenberg und Malschenberg auch zwei neue Ortsteile hinzu.

Menges wurde am 6. April 1924 geboren und begann 1940 eine Lehre zum Verwaltungsfachmann im Rauenberger Rathaus. Während des Zweiten Weltkrieges wurde er zum Reichsarbeitsdienst und zum Kriegsdienst eingezogen. Mit 21 Jahren wurde er 1945 zum Ratsschreiber der Gemeinde Rauenberg berufen. In dieser Position sei er maßgeblich an der Entwicklung Rauenbergs beteiligt gewesen, sagt Seithel. Als Ratsschreiber war Menges damals für die gesamte Verwaltung zuständig: Er war Hauptamtsleiter, Kämmerer sowie Chef des Bau- und Ordnungsamtes. 1971 wurde er schließlich Bürgermeister und übte das Amt bis 1979 aus.

In diese Zeit fallen die Gemeindereform und der Bau ortsbildprägender Gebäude wie die Mannabergschule samt Schwimmbad und kleiner Mannaberghalle sowie das Rathaus in Rauenberg oder die Aussegnungshallen in Rotenberg und Malschenberg. Nicht zu vergessen die Baulanderschließungen in allen drei Ortsteilen, die zusammenwachsen und sich nach ihren Bedürfnissen entwickeln konnten.

Sein Wissen und sein Engagement setzte der Verstorbene aber auch in vielen Ehrenämtern ein: So war er 25 Jahre lang Schriftführer der Freiwilligen Feuerwehr, 13 Jahre lang Vorsitzender des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes, 20 Jahre der zweite Vorsitzende des Vinzentiusvereins und 17 Jahre lang Kassenwart beim Männergesangverein Sängerbund Rauenberg. Aber nicht nur in Rauenberg war Menges aktiv, auch Gremien in der Region engagierte er sich: So war er Schöffe beim Amts- und Landgericht, sechs Jahre lang Verwaltungsrichter, Mitglied im Musterungsausschuss des Kreiswehrersatzamtes Mannheim und 16 Jahre lang Mitglied in der Bewertungskommission "Unser Dorf soll schöner werden" beim Regierungspräsidium. Mit der höchsten Stimmenzahl im Wahlkreis war Menges außerdem fünf Jahre lang als Kreisrat aktiv.