Rotenberg. (tt) Mit einem kleineren Zusammenstoß endete am Donnerstagabend eine Verfolgungsfahrt in der Mühlhäuser Straße in Rotenberg: Wie die Polizei mitteilt, flüchtete ein 20-Jähriger gegen 17.40 Uhr in einem BMW auf der B39 mit hoher Geschwindigkeit vor einer Polizeistreife, die den mit vier Personen besetzten Wagen kontrollieren wollte. Dabei habe der Fahrer sich und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht, so der Polizeibericht. Denn er soll auf der B39, zwischen Rauenberg und dem Abzweig in Rotenberg andere Fahrzeuge in riskanter Weise überholt haben, heißt es in der Mittelung.

Der 20-Jährige bog schließlich am Abzweig nach Rotenberg ein und konnte von der Polizei an der Kreuzung von Mühlhäuser Straße und Schlossstraße gestoppt werden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Einsatzfahrzeug, so die Polizei. Die Insassen flüchteten daraufhin zu Fuß in unterschiedliche Richtungen, konnten aber im Zuge der Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber allesamt angetroffen werden. Warum der 20-jährige Fahrer und seine 17- bis 18-jährigen Begleiter flüchteten, ist derzeit noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die der Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen hat.

Am Einsatzfahrzeug der Polizei entstand ein Sachschaden von 1000 Euro, am BMW von 1500 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen des Vorfalles, die sachdienliche Hinweise geben können oder durch die Fahrweise des 20-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter Telefon 06 21/1 74 41 10 in Verbindung zu setzen.

Update: Freitag, 2. Juli 2021, 0.47 Uhr