Von Timo Teufert

Heidelberg/Baiertal. Etappensieg für die ehemaligen Vorstände der Raiffeisen Privatbank Baiertal – heute Raiffeisenbank Baiertal. Ihnen wird in Zusammenhang mit Kreditausfällen von mindestens neun Millionen Euro, die durch einen Mann entstanden sind, der offenbar in betrügerischer Absicht handelte, Pflichtverletzung vorgeworfen.

Nachdem die Generalversammlung 2019 Regressforderungen gegen die beiden ehemaligen Vorstände zunächst ablehnte, wurde 2020 der neue Vorstand ermächtigt, Schadensersatzansprüche gegen die ehemaligen Vorstände durchzusetzen. Gegen diese Beschlüsse hatten die ehemaligen Vorstandsmitglieder ihren Widerspruch erklärt und eine Anfechtungsklage eingereicht. Das Landgericht Heidelberg hat nun den Beschluss der Generalversammlung für nichtig erklärt. Der Grund: Die Mitglieder seien in Zusammenhang mit der Erhöhung der Manager-Haftpflichtversicherung nicht umfassend informiert worden. Die Raiffeisenbank hat bereits angekündigt, beim Oberlandesgericht in Berufung zu gehen.

Hintergrund > Die Manager-Haftpflichtversicherung, die sogenannte Directors-and-Officers-Liability Insurance (D&O-Versicherung), ist laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) eine besondere Form der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für [+] Lesen Sie mehr > Die Manager-Haftpflichtversicherung, die sogenannte Directors-and-Officers-Liability Insurance (D&O-Versicherung), ist laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) eine besondere Form der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Mitglieder von Leitungs- und Aufsichtsorganen in Unternehmen, also zum Beispiel für Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte. Eine D&O-Versicherung wird in der Regel von einem Unternehmen für seine angestellten Manager abgeschlossen, nicht von den Managern selbst. Solche D&O-Firmenversicherungen sind ein Dreiecksgeschäft: Mit dem Abschluss einer Police versichert das Unternehmen seine Manager gegen Haftungsansprüche, die es selbst einmal gegen sie geltend machen könnte. "Die Versicherung schützt also sowohl den Vertragspartner, die Firma, als auch das Privatvermögen der Manager – die trotz hoher Gehälter die geforderten Summen in aller Regel ohnehin nicht aus ihrem Privatvermögen bezahlen könnten", so der GDV. Ersetzt werden in der Regel alle Vermögensschäden, die während der Versicherungsperiode verursacht wurden und bei denen die Anspruchserhebung noch innerhalb der Versicherungslaufzeit erfolgt ("Claims-made-Prinzip"). (tt)

"Es gab zahlreiche Anfechtungsgründe, die in der mündlichen Verhandlung erörtert wurden. Zu den allermeisten hatte ich gesagt, dass ich sie nicht für stichhaltig halte", erklärte Richterin Anja Wacke bei der Urteilsverkündung. Ein Punkt sei in der Verhandlung aber offen geblieben, nämlich die Erhöhung der Manager-Haftpflicht auf vier Millionen Euro und insbesondere die Frage, ob darüber in der Generalversammlung unzutreffende Angaben gemacht worden sind, die sich auf das Ergebnis der Abstimmung hätten auswirken können.

"Ich habe mich entschieden, wegen der aus meiner Sicht unzutreffenden Information der Bank über die Erhöhung der Versicherungssumme die Beschlüsse für nichtig zu erklären", erläuterte Wacke. Sie habe von der Bank gefordert, eine Versicherungspolice vorzulegen, aus der sich eine Erhöhung der Versicherungssumme auch für bereits in der Vergangenheit eingetretene Schadensfälle ergebe. "Diese Vorlage ist nicht erfolgt", so Wacke. Zwar habe sie eine Police bekommen, doch aus dieser ergebe sich nicht, ob die Haftungssumme auch für abgeschlossene Schadensfälle gelte. "In der Regel haften Versicherungen nicht für bereits eingetretene Schäden, sondern sind eine Risikoversicherung für zukünftige Schäden", so Wacke.

Regelungen zur Frage, wie mit Altschäden verfahren werde, müssten sich in den allgemeinen Versicherungsbedingungen finden, die ihr aber nicht vorgelegt wurden. "Aus Unterlagen, die die ehemaligen Vorstände vorgelegt haben, ergibt sich allerdings, dass die Versicherung ihrerseits nicht davon ausgeht, dass die erhöhte Versicherungssumme auch für bereits eingetretene Schäden aus der Vergangenheit zu zahlen ist", so Wacke. Insbesondere nicht für Schäden, die vorher zwischen den Parteien schon erörtert worden seien.

"Diese Information hat die Beklagte den Genossen vorenthalten, indem sie nur da-rüber informiert hat, dass die Versicherungssumme auf vier Millionen Euro erhöht worden ist", so die Richterin. Stattdessen habe die Bank die Hoffnung gesät, diesen Betrag auch zu bekommen. "Das ist meiner Meinung nach eine bewusst unvollständige und unklare Information über die zu erwartende Versicherungssumme", sagte Wacke. Die Versicherung sehe es so, dass sie nur für eine Million Euro hafte. Dies ergebe sich aus den Unterlagen der Kläger.

Auch bei den schriftlichen Fragen, die im Vorfeld der nur schriftlich abgehaltenen Generalversammlung vom 5. November bis 14. Dezember 2020 eingereicht werden konnten, hätten einige Genossen nachgehakt, wie viel Geld von der Versicherung zu erwarten sei: "In der Antwort wurde das da ein bisschen relativiert, aber nicht wirklich gut", so Wacke. Es hieß dort: Die Versicherungssumme sei zum 1. Dezember 2019 von einer Million Euro auf vier Millionen Euro je Schadenfall und Versicherungsjahr erhöht worden. "Das ist unvollständig", monierte Wacke. Denn der Fragesteller wolle wissen, wie es konkret in diesem Fall aussehe. Die Antwort suggeriere, dass vier Millionen Euro Anwendung fänden. "Aber das ist ja gerade umstritten", so Wacke.

"Diese Fehlinformation stellt aus meiner Sicht einen Anfechtungsgrund dar", erklärte die Richterin. Die unvollständige Darstellung könne die Genossen in ihrer Entscheidung beeinflussen. Zumal sich die Generalversammlung 2019 einig war, dass die Vorstände persönlich diese Haftungssumme niemals aufbringen könnten. "Das scheint für einige Genossen ein relevantes Argument gewesen zu sein", so Wacke.

Anwendung finde deshalb die Relevanztheorie: "Die Anfechtbarkeit ist schon dann gegeben, wenn eine Fehlinformation relevant sein könnte für das Abstimmungsverhalten der Genossen." In diesem Fall müsste die Bank darlegen und beweisen, dass in diesem Fall unter keinen Umständen das Ergebnis beeinflusst worden wäre. "Das kann die Bank nicht", so die Richterin. Weil sie nicht wisse, was genau sich welcher Genosse bei seiner Abstimmung gedacht habe.

Während Aufsichtsrat und Vorstand der Bank sich entschlossen haben, gegen das Urteil in Berufung zu gehen und in einer außerordentlichen Generalversammlung die Mitglieder im Frühjahr nochmals umfangreich informieren und den beanstandeten Sachverhalt erläutern wollen, haben sich die beiden ehemaligen Vorstände mit einer Stellungnahme an die RNZ gewandt: "Bei dem aus unserer Sicht untauglichen Versuch, die ehemaligen Vorstände in Regress zu nehmen, hat die Bank nun vor Gericht eine Niederlage erlitten. Das Landgericht stellte fest, dass die Bank ihre Mitglieder hinsichtlich des bestehenden Versicherungsschutzes durch unwahre Behauptungen getäuscht hat. Der getroffene Regressbeschluss ist deshalb nichtig." Bis heute habe die Bank keinen Versuch unternommen, eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen: "Obwohl dies aus kaufmännischer Sicht sicherlich im Interesse aller Beteiligten wäre." In Abstimmung mit dem Versicherungsträger hätten die ehemaligen Vorstände daher nochmals ihre Gesprächsbereitschaft signalisiert.