Wiesloch. (hds) Es wird mehr geradelt, vor allem auf kürzeren Strecken. Mit dem Mobilitätskonzept "Radverkehr" des Rhein-Neckar-Kreises soll der Umstieg vom Pkw auf das Fahrrad bei den sogenannten "Alltagswegen" attraktiver gemacht werden. Das gesamte Routennetz soll dabei die überregionalen und regionalen Verbindungen für die Radler sowie die jeweils innerstädtischen Hauptverbindungen mit aufnehmen.

In den zurückliegenden Wochen waren "Radwege" mehrfach Thema im Gemeinderat und auch in den zuständigen Ausschüssen. Auf Antrag der SPD-Fraktion hatte Patrick Fierhauser von der Stabsstelle Mobilität & Luftreinhaltung des Rhein-Neckar-Kreises das Mobilitätskonzept im Detail vorgestellt.

Ziel ist es, den Anteil der Radfahrten am Gesamtverkehr bis 2030 deutlich zu erhöhen. "Wir wollen damit insbesondere die Innenstädte entlasten", resümierte Fierhauser. Rückgrat des Kreiskonzepts sind "Startnetz-Routen", die alle Kreisgemeinden miteinander und mit dem Umfeld verbinden und Routen zu Bahnhöfen, Schulen und größeren Arbeitsstätten ausweisen. Abschnitte der Startnetz-Routen sind bereits vorhanden, bedürfen jedoch noch der Verbesserung.

Die Grünen-Fraktion hatte dazu einen konkreten Antrag gestellt, für den eine Stellungnahme der "Move-Fahrradgruppe" in Wiesloch als Grundlage diente. Dabei ging es unter anderem um die Verbindung entlang der Landesstraße L547 zwischen Altwiesloch und Baiertal, auch sollte das Netz um eine Radverbindung zwischen Schatthausen und dem Bahnhof in Mauer erweitert werden. Angeregt wurde darüber hinaus von den Grünen, eine praktischere West-Ost-Route durch das Zentrum von Wiesloch nach Baiertal und auch Dielheim auszuschildern.

Seitens der Stadt wird an der Umsetzung verschiedener Maßnahmen bereits gearbeitet. Viele Radwegemarkierungen werden jetzt und in den kommenden Monaten im Stadtgebiet erneuert oder ergänzt. Unter anderem werden weitere Fahrradständer in der Innenstadt (Marktplatz, Hauptstraße, Schlossstraße und Heidelberger Straße) aufgestellt und auch eine Ladestation für E-Bikes ist angedacht.

2019 sollen insbesondere die Fahrbahnbeläge der Radwege im Stadtgebiet saniert werden, so unter anderem in der Alten Bruchsaler Straße in Frauenweiler sowie der Rad- und Fußweg zwischen Baiertal und Schatthausen. Für all diese Aktivitäten sind im Haushalt 150.000 Euro vorgesehen.

Im kommenden Jahr werden im Zusammenhang der Sanierung der Brücke, die am Bahnhof Wiesloch-Walldorf über die Gleisanlagen führt, die vorhandenen Radwege verbessert. So ist vorgesehen, die Betonaufkantung auf der Nordseite der Brücke zu entfernen und auf der anderen Seite mit Pollern die Sicherheit zu erhöhen. Im Bereich der Schwetzinger Straße plant man im Rathaus, das Einbiegen - aus der Dr.-Martin-Luther-Straße kommend - im Zuge des Ausbaus des Waldangelbachs sicherer zu gestalten.

Gedanken macht man sich darüber hinaus, ein Fahrradparkhaus in der Innenstadt zu errichten. Dies könnte dann von Pendlern genutzt werden und würde zudem einen sicheren Abstellplatz für die Nutzer von E-Bikes bieten. Über einen genauen Standort gibt es zurzeit noch keine konkreten Pläne.

Bereits seiner Bestimmung übergeben werden konnte im April ein Fahrrad-Parkhaus am Bahnhof mit insgesamt 88 Stellplätzen, die angemietet werden können (Infos dazu hier). Ebenfalls am Bahnhof sind zwei E-Bike-Ladestationen geplant und auf der Walldorfer Seite ist mittelfristig ebenfalls ein Parkhaus (40 Plätze) für Fahrräder vorgesehen.