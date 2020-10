Wiesloch/Heidelberg. (stoy) Weil eine 50-jährige Frau ihre Mitbewohnerin mit einem Hammer tötete, muss sie sich nun vor dem Landgericht in Heidelberg verantworten. Laut Anklageschrift schlug die Frau nach einem Streit mehrmals auf den Kopf des Opfers ein, zudem wurde auch am Rest des Körpers eine Vielzahl an Verletzungen nachgewiesen. Letzte Woche fand der Auftakt des Prozesses statt, weitere vier Verhandlungstage sind bis in den November hinein angesetzt.

Die mutmaßliche Täterin leidet seit mehreren Jahren an einer paranoiden Schizophrenie. Weil sie voraussichtlich schuldunfähig gehandelt hat, wird nun über ihre unbefristete Unterbringung in der geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses verhandelt, wo sie entsprechend behandelt werden kann.

Seit Mitte März dieses Jahres teilte sich die 50-Jährige gemeinsam mit einer weiteren Frau, dem späteren Opfer, eine Wohnung in einem Wieslocher Obdachlosenheim. Nachdem das Verhältnis schon "von Anfang an von Hassgefühlen erfüllt war", wie Staatsanwalt Florian Pistor bei Verlesung der Anklageschrift feststellte, kam es am 27. April 2020 zu einem Streit zwischen den Mitbewohnerinnen, der für das Opfer tödlich endete: Weil die mutmaßliche Täterin bereits öfter Hygieneartikel ihrer Mitbewohnerin geklaut haben soll, schrie das Opfer am späten Abend die 50-Jährige an, sie solle ihre Sachen nicht mehr klauen. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in der die beschuldigte Frau ihre Mitbewohnerin zu Boden drückte. Später wurde der Streit in der Wohnung der beiden verbal weitergeführt.

Kurz nach Mitternacht, so heißt es weiterhin in der Anklageschrift, verließ das Opfer den Raum und klopfte an der unteren Wohnungstür an. Allerdings traf sie den dort wohnenden Mann nicht an, weswegen sie wieder in ihre Wohnung zurückkehrte. Was sie dort wollte und warum sie hinterher wieder in die Wohnung zurückkehrte, ist bisher noch unklar. In dieser Zeit soll die 50-Jährige den Beschluss gefasst haben, ihre Mitbewohnerin zu töten. Nachdem das Opfer wieder gegen 0.30 Uhr zurückkehrte, schlug die Angeklagte der Frau mit der Faust ins Gesicht, hielt sie am Boden fest und schlug mehrmals mit einem Hammer auf sie ein, heißt es in der Anklageschrift. Dadurch sind insgesamt sieben Verletzungen am Kopf und eine Vielzahl weiterer am Körper entstanden.

Zudem ist laut Staatsanwaltschaft entweder schon vor der Tat oder währenddessen der Kopf des Hammers abgefallen – die 50-Jährige habe aber weiter mit dem 26 Zentimeter langen Stiel auf ihre Mitbewohnerin eingeschlagen. Erst gegen zwei Uhr verließ sie den Tatort. "Die Beschuldigte war wegen ihrer paranoiden Schizophrenie zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage, ihre Schuld zu erkennen", erklärte Staatsanwalt Pistor. Allerdings habe sie später eingeräumt, dass es zu einem Kampf kam und sie sich laut eigenen Aussagen versucht hatte, zu wehren. Deshalb wird die 50-Jährige nun wegen Totschlags angeklagt.

Aufgrund ihres Zustands fordert die Staatsanwaltschaft eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Das Urteil soll nach derzeitigem Stand am Dienstag, 17. November, gefällt werden.