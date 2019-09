Malschenberg. (GW) Hannah I. heißt die neue Portugieserkönigin. Für ein Jahr wird sie die Malschenberger bei ihren Festen begleiten und das Dorf am grünen Hang repräsentieren. Traditionell erfolgte die Krönung auf dem Portugieserfest.

Dazu hatten die Vereine den Festplatz am unteren Ortseingang wieder prächtig rausgeputzt und die Gäste wurden dort vortrefflich bewirtet. Los ging es bereits am Freitag, der Jugendkeller hatte zusammen mit den "Los Amigos" zur Party mit der Band "Fate" eingeladen, was vor allem von der jüngeren Bevölkerung gut angenommen wurde. Gedämpft wurde die Feierlaune allerdings dadurch, dass Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Zelte auf dem Festplatz mutwillig beschädigt hatten.

Der Musikverein Trachtenkapelle Harmonie führte die Festgesellschaft an, die zur Eröffnung des Portugieserfests marschierte. Foto: Pfeifer

Am Samstagnachmittag machten sich dann Ortsvorsteher Ludwig Schäffner, der Musikverein, Perkeo Jürgen Keilbach mit seinem Mundschenk Thomas Müller, die noch amtierende Portugieserkönigin Melissa I., sowie Feuerwehr und DRK auf, um die neu zu krönende Portugieserkönigin zuhause abzuholen. Nach einem Umtrunk bei Hannah Reichenbach, von ihr und ihren Eltern bestens organisiert, traf die Festgesellschaft, begleitet von vielen Malschenbergern und angeführt vom Musikverein unter der Leitung von Erich Merklinger, pünktlich am Festplatz am unteren Ortseingang ein. Dort hatten die Schausteller ihre Buden schon geöffnet und bei noch prächtigem Wetter konnte die Krönungszeremonie über die Bühne gehen.

Die "Klangfarben". Foto: Pfeifer

Ortsvorsteher Ludwig Schäffner konnte dazu zahlreiche Gäste begrüßen. In seiner Eröffnungsansprache lud er die Gäste ein, sich vom "Weindorf-Virus" anstecken zu lassen. "Feiern Sie mit uns, denn der Genuss des Weins und vor allem unseres Portugiesers schafft Wohlgefühl. Die Vereine und Institutionen sind bestens gerüstet, um die Gäste drei Tage lang zu verwöhnen", so Schäffner. Sein Dank galt auch der scheidenden Portugieserkönigin Melissa, die ein Jahr die Malschenberger und ihren Ort prächtig vertreten habe. "Für ihr Engagement danken wir Melissa I. herzlich, sie hat das Amt mit Freude ausgeführt", erklärte Schäffner.

Bürgermeister Peter Seithel wies auf die lange Weinbautradition in Malschenberg hin. "Die hiesigen Winzer produzieren für das Portugieserfest immer einen tollen Wein, sodass man im Weindorf die ganze Vielfalt der heimischen Weine verkosten kann", sagte er. Mit einem lachenden und weinenden Auge verabschiedete sich dann Melissa I. von ihrem Gefolge. Die Tage als Portugieserkönigin seien toll gewesen, sagte sie.

Die Krönungszeremonie nahmen in diesem Jahr die Kraichgauer Weinprinzessin Rebecca Rieger und die kurpfälzische Weinprinzessin Anna-Lena Kretz vor. Die beiden reichten die Insignien der Macht, Krone und Römer, von Melissa I. an Hannah I. weiter. Damit hatte Malschenberg seine neue Portugieserkönigin. In ihrer Antrittsrede sprach Hannah I. davon, dass es keine Bürde sei, sondern eine Freude, das Amt auszuführen.

Mundschenk und Perkeo. Foto: Pfeifer

"Portugieserkönigin zu sein, spendet Freude und Kraft", sagte sie. Perkeo Jürgen Keilbach und sein Mundschenk Thomas Müller vom Sportschützenverein meinten augenzwinkernd zum Publikum: "Dort, wo man oft das Glas füllt und seinen Durst stillt, das ist das Portugieserfest, da muss man hin." Ein Grußwort sprach auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci.

Für den musikalischen Ausklang der Eröffnungsfeier im Weindorf sorgten der Chor "Klangfarben" des Gesangvereins Liederkranz Malschenberg unter der Leitung von Frank Reinbold und die Musik-AG der Brunnenbergschule unter der Leitung von Rektorin Christina Pochodzalla und dem früheren Rektor und Ortsvorsteher Edgar Weidenheimer. Die Bollerschüsse des SSV Malschenberg verkündeten dann endgültig, dass das Portugieserfest 2019 eröffnet war.

Leider setzte am frühen Abend der Regen ein. Dieser hielt zwar manchen vom Kommen ab, doch die, die gekommen waren, feierten umso kräftiger. Viele fleißige Helferhände zauberten das Beste aus Küche und Keller auf den Tisch, zusammen mit der Malschenberger Gastfreundschaft die richtige Zutat, um einen schönen Abend zu verbringen.

Info: Montag, ab 11 Uhr Schlachtfest auf dem Festplatz und danach gemütliches Beisammensein. Um 21.30 Uhr lassen die "Füchse" das Feuerwerk steigen, danach klingt das Portugieserfest im Weindorf aus.