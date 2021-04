Von Tobias Törkott

Wiesloch. Knapp 34 Prozent – so hoch war der Anstieg von Straftaten im Jahr 2020 in der Stadt Rauenberg im Vergleich zum Vorjahr. Das ist der höchste Zuwachs aller sieben Gemeinden im Verbreitungsgebiet. In Malsch gingen die Straftaten hingegen um fast 23 Prozent zurück. Das spiegelt die Kernaussage der aktuellen Polizeistatistik aus Wiesloch wider: Im Zuständigkeitsbereich des Reviers unterscheiden sich die Entwicklungen. In manchen Gemeinden nahmen die Fälle stark zu, in anderen ab.

Insgesamt stiegen die Straften – so wie in den vergangenen drei Jahren – leicht. 2020 sogar um 3,4 Prozent – oder auch 184 Fälle. Ein Grund zur Besorgnis? Jürgen Engelhardt, im Revier Wiesloch im Bereich Vorbeugung tätig, wiegelt ab: "Das ist ein normaler Anstieg. Die Zahl an Straftaten ist nicht außerhalb der Norm", sagt er.

Und tatsächlich: Mit 5620 begangenen Straftaten liegt das Revier Wiesloch knapp unter dem Zehn-Jahres-Mittelwert von 5667. Ebenfalls erfreulich: Die Aufklärungsquote der Polizei steigerte sich leicht auf 60,78 Prozent – der höchste Wert seit zehn Jahren. Etwa die Hälfte aller Taten fällt auf die Bereiche Vermögens- oder Fälschungsdelikte, also Betrugstaten sowie Diebstahlsdelikte. Dazu gehören Laden- und Raddiebstähle sowie Einbrüche und Fahrzeugaufbrüche. All das zählt zur Eigentumskriminalität. "Das ist ein Schwerpunkt", sagt Engelhardt.

> Betrugsdelikte: Diese steigerten sich insgesamt um 14,5 Prozent. Dazu zählen neben dem Enkeltrick auch der "falsche Polizist", wenn Verbrecher sich als Beamte ausgeben. "Wir hatten gehofft, dass unsere Präventionsarbeit hilft. Es scheint, als wäre zwei Wochen später alles vergessen", so Engelhardt. Der Polizist würde sich mehr Unterstützung von den Banken wünschen: "Es wäre gut, wenn die Kreditinstitute uns informieren, wenn ältere Leute viel Geld abheben." Es reiche aus, die Personen anzusprechen und zu fragen, was sie mit dem Geld wollen, sofern dies über das normale Abhebe-Verhalten hinausgehe. Engelhardt: "Es kann sein, dass die Person sagt, sie werde unter Druck gesetzt."

> Diebstahlsdelikte: Die Diebstähle gingen um 9,5 Prozent auf 1419 Fälle zurück – und liegen damit deutlich unter dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre von 1918 Taten. Doch ein genauerer Blick offenbart, dass dies auf die Entwicklung der Laden- und Fahrraddiebstähle zurückzuführen ist. Bei Wohnungseinbrüchen (plus 19,7 Prozent) oder Fahrzeugaufbrüchen (plus 8,33 Prozent) nahmen die Fallzahlen zu. Insgesamt wurde in der Region 79 Mal in ein Haus eingebrochen. Dass Diebe und Eigenheimbesitzer aufeinandertreffen, ist laut Engelhardt im Übrigen äußert selten: "Die Fälle liegen im einstelligen Prozentbereich. Die Einbrecher wollen ein Zusammentreffen vermeiden."

> Eigentumskriminalität am Beispiel: Und was war nun mit Rauenberg? Die Stadt ist wegen des Zuwachses bei der Eigentumskriminalität ein treffendes Beispiel für die Region. Bei den Betrugsdelikten stieg die Anzahl der Taten in der Stadt von 33 auf 47. Dazu verzeichnet Rauenberg mit 69 Diebstahlsdelikten die höchste Steigerung in diesem Bereich – nämlich um 56,8 Prozent im Vergleich zu 2019. "Rauenberg liegt günstig. Täter kommen leicht hin und wieder weg", so Engelhardt über die Lage an Autobahn und Umgehungsstraßen. Ähnlich sei das sonst bei Wiesloch und Walldorf. Beide verzeichnen für das Jahr 2020 aber eine Abnahme an Diebstählen: In Wiesloch um 16,5 Prozent (von 490 Fällen auf 409 Fälle) und in Walldorf um 18,5 Prozent (von 254 Fällen auf 207 Fälle).

> Sachbeschädigungen: Die Wieslocher Polizei meldet für das Jahr 2020 einen Zuwachs bei Sachbeschädigungen: "Es gab Ausgangssperren wegen der Corona-Pandemie und trotzdem kam es zu diesem Anstieg. Das kann man nicht erklären", sagt Engelhardt. Um gut sieben Prozent gab es hier einen Zuwachs. Von 671 Delikten fallen 292 auf Beschädigungen an Autos. "Eigentlich hätte man denken können, dass die Leute zu Hause sind", so Engelhardt. 45 Mal wurden Straßenlaternen, Mülleimer oder ähnliches demoliert. "Das ist viel. Man kann nicht sagen, dass Corona da etwas verändert hat", kommentiert der Beamte.

> Tötungsdelikte: Zwei tödliche Verbrechen erschütterten binnen weniger Wochen im ersten Halbjahr 2020 die Region. Ende April erschlug eine 50-Jährige Frau ihre Mitbewohnerin in einer Obdachlosenunterkunft in Wiesloch. Die Angeklagte wurde wegen Mordes verurteilt und wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Tragisch war der Tod eines acht Monate alten Kleinkinds im Mai. Der Täter war der 40 Jahre alte Vater selbst. Dieser muss nach einem Geständnis wegen Totschlags sieben Jahre in Haft, davon zwei Jahre in eine Entziehungskur. Ein dritter Tötungsversuch endete noch glimpflich, als im Juni eine Frau in einer Wieslocher Klinik eine Mitpatientin mit einem Kissen ersticken wollte. Die Frau ließ von ihrem Opfer ab. Die Wieslocher Polizei kann in diesem Bereich trotz aller Tragik aber eine positive Entwicklung nennen: Die Fälle mit Tötungen oder versuchten Tötungen hätten sich im Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte reduziert. 2019 gab es sechs Versuche. Eine Person verstarb.

> Körperverletzung: Auch die Zahl der Körperverletzungen und sogenannten Rohheitsdelikten, also Bedrohungen oder Nötigungen, stieg 2020 an. Mit 835 Fällen sind es nicht nur 47 mehr als 2019, das ist auch der höchste Wert der vergangenen zehn Jahre.

Ob sich die Corona-Pandemie speziell auf Vorfälle im häuslichen Bereich ausgewirkt hatte, kann die Wieslocher Polizei nicht sagen. Einen Anstieg dieser Taten im sogenannten "sozialen Nahraum" führt die Statistik aber auf. Von 102 Fällen im Jahr 2019 steigerten sich diese auf 124. Den größte Anteil fällt dabei auf Wiesloch. Dort wurden 35 Fälle gemeldet, zwölf mehr als im Vorjahr. In Dielheim sanken die Zahlen von 14 auf zwei Vorfälle. Erfreulich: Insgesamt liegen die Daten in fast allen Gemeinden unter dem Mittelwert der vergangenen zehn Jahre.

Die Beamten sehen in Faktoren wie Alkoholkonsum einen Beschleuniger. "Warum die Fälle zugenommen haben, ist schwer zu erklären", so Engelhardt und bezieht sich damit auf die Schließungen der Gastronomie während des Lockdowns. Der Polizist erkennt eher eine Verrohung der Gesellschaft: "Es gehen Werte verloren."

> Zunahme bei Sexualstraftaten: Sorgen bereitet der Wieslocher Polizei die Anzahl an Sexualstraftaten. Zwar stiegen diese nur um drei Fälle auf insgesamt 125. Doch man spüre einen Zuwachs in den vergangenen Jahren, so Jürgen Engelhardt. Immerhin gut 90 Prozent all dieser Taten konnten aufgeklärt werden. 41 Vorfälle (plus elf) gab es in Wiesloch, davon 15 Fälle wegen sexuellen Missbrauchs und zwölf Taten, bei denen pornografische Inhalte verbreitet wurden. Ähnlich in Dielheim: Hier gab es einen massiven Anstieg von zwei auf zwölf Sexualtaten.

Der Fokus liegt dabei ebenfalls auf dem Verschicken von Bildern und Videos per Smartphone. Engelhardt sieht das Handy-Nutzungsverhalten von Jugendlichen als Problem: So würden pornografische Inhalte einfach per Messenger versendet. "Das hat die Zahlen in die Höhe getrieben", erläutert Engelhardt. Die Polizei setzt auf Prävention und besucht Schulklassen und klärt über den Handy-Umgang auf.

Generell haben laut Polizeistatistik öffentliche Kampagnen, wie die MeToo-Bewegung, dazu geführt, dass mehr Vorfälle zur Anzeige gebracht wurden. Alle Fälle, die darin auftauchen, seien Engelhardt zufolge Straftaten gewesen und keine falschen Anschuldigungen. Aufgrund einer Gesetzesänderung aus dem Jahr 2017 werden mehr Fälle als sexuelle Belästigung notiert, die früher noch als Beleidigung galten. Der Wieslocher Beamte begrüßt das: "Diese Fälle haben einen sexuellen Hintergrund. Die Reform war wichtig."