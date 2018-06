Walldorf. (pol) Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wiesloch an einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Albert-Einstein-Straße im Einsatz. Wie die Polizei mitteilt, hatten zwei Bewohner aus Gambia zunächst mit Stühlen die Scheiben zweier Eingangstüren eingeschlagen. Danach betrat einer der beiden, ein 21-Jähriger, das Zimmer eines 22-Jährigen und traktierte ihn mit Faustschlägen, wobei der Geschädigte leicht verletzt wurde.

Als sich die Beamten dem Gebäude näherten, ging unvermittelt ein 21-Jähriger mit einem Stuhl schlagbereit auf einen der Beamten zu, der den Angriff mit Pfefferspray abwehrte. Nachdem weitere Streifenwagenbesatzungen hinzugezogen worden waren, konnte die Situation schnell geklärt werden.

Im Rahmen der Fahndung wurde der geflüchtete 21-Jährige angetroffen und vorläufig festgenommen. Auch bei der Festnahme zeigte er sich der Polizei zufolge renitent und aggressiv, schlug und trat um sich und verletzte einen Beamten am Handgelenk. Eine Überprüfung auf dem Revier ergab, dass der junge Mann mit mehr als 1,8 Promille deutlich alkoholisiert war. Alle Beteiligten erwartet nun ein Ermittlungsverfahren und Anzeigen.