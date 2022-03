Das Areal am Saalbach soll nun verkauft werden. 900 000 Euro will die Gemeinde Philippsburg mindestens dafür, doch noch wichtiger ist Rat und Verwaltung, dass es ein überzeugendes Konzept geben soll. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of

Philippsburg. Sie war zuletzt nicht gerade eine Vorzeigeobjekt, die historische Engelsmühle in Philippsburg. Bereits im Jahre 1622 erstmals erwähnt, hat das Areal am Saalbach mit einer Gesamtfläche von rund 8000 Quadratmetern eine wechselvolle, jahrhundertelange Geschichte aufzuweisen.

In den vergangenen Jahren diente der Gebäudekomplex, der 1988 durch meterhohe Flammen fast zerstört wurde, als weithin bekanntes Tanzlokal, Gaststätte, Diskothek oder zuletzt als Shisha-Bar. Nachdem die Räumlichkeiten lange Zeit leer standen und der Verfall sich immer stärker bemerkbar machte, hatte die Stadt Philippsburg im Januar 2021 die Engelsmühle von der Landsiedlung Baden-Württemberg, die auch Grundstücksankäufe für öffentliche und private Gebäude tätigt, mit notariellem Kaufvertrag erworben.

Doch der Vollzug des Eigentumswechsels im Grundbuch war bislang noch nicht erfolgt. Nun soll, wie zu erfahren war, das Ensemble von der Kommune wieder veräußert und in "verantwortungsbewusste Hände" übergeben werden. Der Gemeinderat hatte in einer jüngsten Sitzung einen Mindestverkaufspreis von 900.000 Euro festgelegt und fordert von potenziellen Kaufinteressenten ein überzeugendes Konzept, damit das Areal erhalten bleibt und nicht weiter dem Verfall preisgegeben wird.

Die Engelsmühle blickt auf eine lange Geschichte zurück. Foto: Hans-Joachim Of

"Jeder Vorschlag mit einer sinnvollen Bebauung und Nutzung ist willkommen", hatte Philippsburgs Bürgermeister Stefan Martus (Unabhängige Liste) kürzlich betont. Der Preis sei zwar wichtig, doch die Übergabe in gute Hände liege der Kommune noch mehr am Herzen, hieß es aus dem Ratsgremium. Eine Ausschreibung für den geplanten Verkauf der Immobilie mit insgesamt drei Grundstücken soll nach Eintragung des Eigentumswechsels erfolgen. Dazu soll laut Parlamentsbeschluss ein Exposé erstellt werden. Die jüngsten Probleme lägen auf der Hand. "Wenn wir als Stadt nicht reagiert hätten, wäre der jetzige Pächter zum neuen Eigentümer geworden. Dieser hätte die Engelsmühle wiederum an ein ein bestimmtes Klientel unterverpachtet. Das hätte für gewisse Probleme sorgen können", hieß es aus dem Rathaus.

Im Moment sieht es rund um die Engelsmühle, deren Frontteil eine barocke Nachbildung der Speyerer Muttergottes-Statue aus der Zeit um 1730 ziert und auf einer Tafel ein Schutzengel mit Namensgeber und der Jahreszahl 1770 zu sehen ist, ziemlich wüst aus. Unrat und Sperrmüll bieten kein schönes Bild. Nachdem die erstmals im Jahre 1644 erwähnte "Äußere Mühle" 20 Jahre später abbrannte, wurde sie 1734 erneut zerstört. In der Folge erwarb ein gewisser Anton Cordel das Anwesen und errichtete ein Haupthaus mit Mühlengebäude und Wirtschaftshof. Im 19. Jahrhundert hatte auch der Krieg die Engelsmühle berührt. Die preußischen Truppen hatten im Rahmen der "Schlacht bei Waghäusel" im Jahre 1848 die Engelsmühle belegt, von der anderen Rheinseite abgefeuerte Granaten beschädigten die Frontseite des Anwesens. Die Madonnenstatue war unversehrt geblieben. Jetzt hofft man nicht nur in Philippsburg, dass in Zukunft wieder Leben in den Gebäudekomplex einzieht.