Von Anja Hammer

St. Leon-Rot. Niels müsste zufrieden sein. Mit sich selbst - der Zweitklässler ist beim Frühlingslauf des TSV Rot Zweiter in seiner Altersklasse geworden - und mit mir: "Achter Platz", lasse ich ihm kurz vor seinem Erfolg ausrichten. Ich treffe im Gewusel am Sportplatz Gott sei Dank nur seine Mutter. Denn während sich der älteste Sprössling einer Freundin gerade wie rund 500 andere Kinder zwischen vier und 15 Jahren für einen der 16 Schülerläufe startklar macht, bin ich noch am Schnaufen und Schwitzen. Wenn mich Niels so sehen würde, wüsste er, dass an meinem "achten Platz" etwas nicht stimmt …

Doch von vorne: Gestatten - Anja Hammer, RNZ-Redakteurin und Lauf-Neuling. Was sich allerdings in den vergangenen Monaten gezeigt hat: Das einzige, worin ich Ausdauer habe, ist ständig neue Ausreden zu finden, warum ich jetzt nicht joggen gehen sollte. Als also Niels mit seiner Familie vor ein paar Wochen zum Heidelberger Halbmarathon kam, um mich anzufeuern, endete das Ganze in einer Blamage: "Warum rennt die Anja so weit hinten?", fragte der Achtjährige seine Mutter ganz enttäuscht. Also nahm ich mir fest vor, ihn beim Frühlingslauf des TSV etwas mehr zu beeindrucken.

Der Startschuss ist gefallen: Insgesamt 500 Läufer waren beim TSV-Frühlingslauf mit von der Partie, 170 davon nahmen den Halbmarathon in Angriff, die restlichen 330 gingen auf die Zehn-Kilometer-Strecke, darunter auch Anja Hammer von der RNZ. Foto: Vetter

Jetzt war der große Tag gekommen. 500 Läufer haben sich am Start nahe des Sportplatzes versammelt, aus der ganzen Region, sogar aus der Pfalz, aus Hessen und Bayern sind sie angereist. 330 wollen wie ich auf die Zehn-Kilometer-Strecke, 170 haben sich den Halbmarathon vorgenommen. Punkt 9 Uhr fällt der Startschuss für alle. Die ersten zwei Kilometer durchs Dorf fallen noch leicht. Es gibt viel zu sehen: Da zischt ein Mann mit Hund an mir vorbei; den Vierbeiner schiebt er wohlgemerkt mit einem Wagen vor sich her. Es geht vorbei am Haus meiner Eltern, die vor der Tür stehen und klatschen, die Nachbarin jubelt, als sie mich sieht. Doch die wahren Stimmungskanonen stehen am Geranienweg. Mit Tröten und lauten Rufen heizen sie den Läufern ein, bevor es auf dem Rauenberger Weg in Richtung Wald geht.

Dort, im sprießenden Frühlingsgrün, herrscht Stille. Es duftet nach Bärlauch und der Waldboden dämpft die Schritte. Am Wegesrand hat sich eine Weinbergschnecke in ihr Haus verkrochen. "Ach, gemütlich zu Hause, das wäre was", meldet sich mein innerer Schweinehund. Gott sei Dank ist eine Freundin an meiner Seite. Mit Fragen wie "Bist du eigentlich gegen Zecken geimpft?" lenkt sie mich ab.

Und dann kommt auch schon die Versorgungsstation. Das bedeutet Halbzeit: Die Helfer, insgesamt sind an diesem Tag 120 im Einsatz, warten mit Wasser, Tee und nassen Schwämmen zur Erfrischung auf die Läufer. Das ist auch bitter nötig: Nahe des Bahnhofs Rot-Malsch geht es aus dem Schatten des Waldes, die Sonne brennt, es ist schwül. "Nicht mehr lange", spornt mich meine Mitläuferin an, als wir durch den Golfplatz traben. Passend dazu sprintet wenig später ein Läufer an uns vorbei. Auf seinem Shirt ist hinten zu lesen: "Jetzt aufhören wäre auch blöd". Recht hat er. Also Endspurt.

Eine Stunde und drei Minuten zeigt die Uhr, als ich die Ziellinie überquere. Ich bin überglücklich: Das ist persönliche Bestzeit! Sicherlich - für richtige Läufer ist das nichts. Gewinner Jona Bodirsky, 18-jähriges Eigengewächs des TSV Rot und baldiger Teilnehmer bei den Deutschen Meisterschaften, ist da schon eine halbe Stunde im Ziel. Und der Sieger des Halbmarathons, Marcell Dahringer von der LSG Weiher, kommt nach der mehr als doppelt so langen Strecke nur 19 Minuten nach mir an. Trotzdem ist mein 276. Platz nur eine Frage der Perspektive: In meiner Altersklasse W30 bin ich nämlich Achte geworden. Von neun. Aber das muss Niels ja nicht erfahren…