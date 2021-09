Von Sophia Stoye

Wiesloch. Die Menge tobt, als Bülent Ceylan die Bühne im Staufersaal des Palatins betritt. Rund 1300 Menschen haben sich hier vergangenen Freitag versammelt, um den deutschlandweit bekannten Comedian aus Mannheim zu erleben. Ceylan ist seit wenigen Tagen mit seinem neuen Programm "Luschtobjekt" auf Tour. Nun machte er auch Halt in Wiesloch und bot eine Show, die sich auf einem schmalen Grat zwischen "Klassiker-Gags", plumpen Witzen und Corona-Scherzen bewegte.

"Fühlt Euch wohl, fühlt Euch sicher", appellierte Ceylan gleich zu Beginn des Programms an das getestete, genesene oder geimpfte Publikum, das den ganzen Abend über seinen Mundschutz aufbehielt. Damit allein war das Thema "Corona" aber noch lange nicht abgehakt. Dem Comedian zufolge ist die Veranstaltung ausverkauft gewesen. Dass nur etwa 90 Prozent der Plätze belegt seien, liege daran, dass "manche nach zwei Jahren ihr Ticket nicht mehr gefunden haben", so Ceylan scherzhaft. Denn ursprünglich hätte die Show schon weitaus früher stattfinden sollen, pandemiebedingt wurde sie mehrfach verlegt.

Seine Corona-Witze waren auch das, was beim Publikum am besten ankam: Kreativ und bunt durchgemischt hakte der Mannheimer in seinem Programm die inzwischen "klassischen" Corona-Themen ab: sei es die "eingefrorene" Lehrerin auf dem Bildschirm des Grundschulsohnes im Homeschooling oder merkwürdig stille Comedy-Auftritte im Autokino, während die Zuschauerinnen und Zuschauer laut in ihrem Wagen lachen. "Wenn die Autos jetzt hupen, heißt das, sie wollen abhauen oder applaudieren sie?", brachte Ceylan die Situationskomik auf den Punkt. Auch einen kleinen Seitenhieb gegen Ungeimpfte konnte er sich nicht verkneifen: "Ich frage jetzt besser nicht danach, wer hier getestet ist ... Das letzte Mal sind die Sitznachbarn dann sofort weggerückt."

Immer wieder ging der Mannheimer auf das Publikum ein, pickte sich drei, vier Zuschauerinnen und Zuschauer raus und kam im Laufe des Abends wieder auf sie zurück. Oder aber er kommentierte scherzhaft, wenn jemand zu spät kam oder mitten im Programm aufstand, um auf Toilette zu gehen. Schließlich gab es keine Pause, das Foyer des Palatins sei laut Coronaverordnung zu klein für die Menge an Menschen, informierte er das Publikum.

Auch daraus machte Ceylan Comedy: "Wenn eine Pause nicht erlaubt ist, dann muss man sie ins Programm einbauen", sagte er, trank einen großen Schluck Wasser und schwieg erst mal eine Weile. Getreu seinem Programmnamen "Luschtobjekt" machte er auch immer wieder mal Witze über Sex – und nahm dabei alle Nationalitäten auf die Schippe.

Der Comedian schlüpfte in verschiedene andere Rollen: Mal war es Harald, der verzweifelt eine Frau suchte, mal Hassan, der Klischee-Türke. Immer dann, wenn er "jemand anderes" war, erntete Ceylan weniger Lacher als zuvor. Der Grund: vermutlich die stumpfen Witze und die Vorurteile, die jeder Zuschauer schon mal gehört hat – Polen klauen Autos und Frauen lieben es, Kleidung einzukaufen, während der Mann gelangweilt neben der Umkleide sitzt und auf sein Bier wartet.

Den Tiefpunkt bildete seine neue Figur "Thor", angelehnt an den Marvel-Superhelden und nordischen Donnergott. "Nicht darüber nachdenken", warnte Ceylan zwar schon, "einfach mal ablachen". Statt witzig war die Darstellung eher primitiv: Der Mannheimer stellte sich absichtlich dumm, lachte übertrieben und führte sich auf wie ein Betrunkener.

Irritieren ließ sich Ceylan aber nicht, wenn ein Witz nicht so ankam, wie erwartet hatte. Geschickt baute er die Patzer in sein Programm ein und brachte das Publikum im Endeffekt doch zum Lachen. Vor allem überzeugte der Mannheimer mit seiner Mimik, Gestik und dem typischen Kurpfälzer Dialekt. In den ein oder anderen Scherz baute er auch den lokalen Bezug zu Wiesloch ein, der bei den Zuschauerinnen und Zuschauern besonders gut ankam.

Für eine sentimentale und rockige Stimmung sorgte der Comedian am Ende der zweieinhalbstündigen Show: Ceylan – der bei der Fernsehshow "The Masked Singer" (deutsch: der maskierte Sänger) als Kandidat und Juror mitgemacht hatte – gab dem Publikum ein Mini-Konzert mit sechs Liedern. Bei Cat Stevens’ Song "Father & Son" verwandelte sich der Staufersaal in ein Lichtermeer, während bei "Chop Suey!" von System Of A Down keine Füße mehr still blieben.

"Es tut so gut, wieder vor Menschen zu spielen", sagte Ceylan, dem nach seiner Version von Marius Müller Westerhagens "Freiheit" und Standing Ovations seitens des Publikum die Tränen kamen. Jeder im Saal hatte solche Abende sichtlich vermisst.