Das Rathaus in St. Leon-Rot. Foto: Reinhard Lask

St. Leon-Rot. (seb) Sehr überrascht zeigten sich St. Leon-Rots Verwaltung und Gemeinderat von der Ankündigung des Landes, die Landesstraße L546, St. Leons Ortsdurchfahrt, dieses Jahr noch sanieren zu wollen. Dass endlich etwas geschieht, wurde einhellig begrüßt, doch stellte sich allen die Frage: ausgerechnet jetzt?

Zwischen der Brücke über den Kraichbach und dem Kreisverkehr von Kirrlacher, Reilinger und Marktstraße sowie weiter bis zum Ortsausgang Richtung Reilingen erstreckt sich das Gebiet, in dem die Fahrbahndecke und auch die Schicht darunter erneuert werden, informierte Bauamtsleiter Werner Kleiber. "Wir bohren schon seit Jahren", erinnerte Bürgermeister Alexander Eger, "die Straßenbeläge sind in katastrophalem Zustand. Aber vor einem halben Jahr hieß es noch, da passiert nichts" und vor wenigen Monaten noch hätten seine Ansprechpartner nichts davon gewusst. Wenn die Maßnahme auch kurzfristig komme, sei er sehr froh darüber.

Weniger froh allerdings stimmte die weiter steigende Belastung St. Leons, die dadurch zu erwarten ist. Die starken Verkehrsströme, die das Land ohnehin veranlasst haben, eine Umgehungsstraße in den Generalverkehrsplan aufzunehmen, sind durch die Bauarbeiten auf den Autobahnen noch gewachsen. Hinzu kommt eine großräumige Umleitung des Verkehrs von der Bundesstraße B3 wegen der derzeitigen Sanierungsarbeiten zwischen Malsch und Bad Mingolsheim, die auch über St. Leon-Rot führt. Und schließlich müssen ja im Zuge des Ausbaus von Autobahnkreuz Walldorf und A5 der Lärmschutz verbessert und damit in naher Zukunft die drei Autobahnbrücken in St. Leon-Rot komplett ersetzt werden.

Andererseits könnte es auch einen Lichtblick geben: Die Grünen-Fraktion hat beantragt zu versuchen, das Land zur Zusammenarbeit für mehr Verkehrssicherheit auf der St. Leoner Ortsdurchfahrt zu bewegen. Vor allem geht es um ein sogenanntes "Shared Space"-Konzept, bei dem Autofahrer, Radler und Fußgänger, den Straßenabschnitt gleichberechtigt nutzen können. Der muss dafür umgestaltet werden, etwa mit einem anderen Belag, damit zumindest optische Signale zur Rücksicht mahnen. Gelegenheit für die Gemeinde, die Aufenthaltsqualität im Ortskern weiter zu steigern.

Zur Vorbereitung beantragten die Grünen einen "Fußverkehrscheck", entweder durchs Land oder in Eigenregie der Gemeinde, damit die Bürger selbst auf Gefahrenstellen hinweisen und Verbesserungsvorschläge geben können. Wünschenswert darüber hinaus wären für die Grünen Krötentunnel unter der Straße, auf Höhe des St. Leoner Sees. Momentan sind da ehrenamtliche Helfer regelmäßig im Einsatz.

Hauptamtsleiterin Anette Reich erklärte, dass das Land auf die überörtliche Bedeutung der L546 verweise, wenn es Temporeduzierungen ablehne. Um den Fußverkehrscheck habe St. Leon-Rot sich schon einmal beworben. Ohne Erfolg. Dagegen, es in diesem Jahr erneut zu versuchen oder (für 15.000 Euro) selbst einen durchzuführen, spreche grundsätzlich aber nichts - wobei angesichts des Aufwands die Unterstützung des Landes wichtig wäre.

"Das Regierungspräsidium ist durchaus angetan von den Ideen", erklärte Werner Kleiber, da gebe es einen Mitarbeiter, der darauf spezialisiert sei. Krötentunnel allerdings würden schwierig, sie bieten sich generell eher an Straßen an, die etwas höher als das umgebende Gelände liegen, was für die L546 nicht gilt. Überdies sind Fragen zur St. Leoner Umgehung noch offen, die Krötentunnel könnten eher später, eventuell "auf einen Schlag", verwirklicht werden.

"Mir wäre jetzt die neue Fahrbahndecke lieber": Grundsätzlich wollte Bürgermeister Eger die Grünen-Vorschläge nicht ablehnen: Er sah jedoch alles kritisch, was die Sanierungsarbeiten noch weiter verzögern würde. Die Frage der Krötentunnel könnte man seiner Ansicht nach auch noch klären, wenn es an den - ebenfalls von den Grünen beantragten - Radweg entlang der L546 gehe, für den kürzlich nach langem Ringen ein Vor-Ort-Termin stattgefunden habe.

Die "Shared Space"-Idee will die Gemeinde noch einmal mit dem Regierungspräsidium erörtern, um sie dann dem Gemeinderat zur endgültigen Entscheidung vorzulegen, dem stimmte man einhellig zu. Ebenso begrüßten alle den Fußverkehrscheck, vorzugsweise unter der Ägide des Landes natürlich. Verhandlungen wegen der Krötentunnel aufzunehmen, wurde bei drei Enthaltungen bejaht.