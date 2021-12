Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. Wer derzeit ein Grundstück in St. Leon-Rot erwerben möchte, hat bald die Chance dazu: Der Gemeinderat hat die Karten neu gemischt und ein Vergabeverfahren für die gemeindeeigenen Grundstücke im Roter Neubaugebiet "Oberfeld" beschlossen, das es so in der Region nicht oft gibt.

Statt dem höchsten Angebot werden die Anzahl der Kinder oder ehrenamtliches Engagement darüber entscheiden, wer eines der gemeindeeigenen Grundstücke im Oberfeld kaufen darf. Somit gilt nicht das Höchst-, sondern das Festpreisverfahren, wie der Rat in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig beschloss: Insgesamt befinden sich im Oberfeld zwölf Grundstücke im Besitz der Kommune, einige weitere sind in privater Hand, für die dieses Vergabeverfahren nicht gilt.

Um zu entscheiden, wer ein Grundstück bekommt, wurden verschiedene Kriterien ausgearbeitet. Punkte erhalten Bewerber zum einen für die Wohndauer in St. Leon-Rot, zum anderen für den Arbeitsort innerhalb der Gemeinde. Weiterhin werden Kinder unter 21 Jahren miteinbezogen – je jünger, desto mehr Punkte. Außerdem erhalten Bewerber, die sich in einem Verein besonders engagieren oder noch kein Wohneigentum in St. Leon-Rot haben, ebenfalls eine gewisse Anzahl an Punkten. Die einzelnen Kriterien werden unterschiedlich gewichtet. Interessierte haben vom 24. Januar 2022 bis einschließlich 18. Februar 2022 Zeit, ihre Bewerbung abzugeben.

Anhand der Punktezahl wird eine Rangliste erstellt, je nach Listenplatz dürfen sich die Bewerber dann ein Grundstück aussuchen, bis keines mehr zur Verfügung steht. Erreichen zwei Interessierte gleich viele Punkte, entscheidet das Los über die Rangfolge.

Ein gemeindeeigenes Grundstück im Oberfeld wird für 680 Euro pro Quadratmeter verkauft. Das entschieden die Ratsmitglieder im gleichen Zug mehrheitlich am Dienstag.

"Die Berechnung hat ergeben, dass wir diesen Preis verlangen müssen, um die Bauplätze kostendeckend zu veräußern", erklärte Bürgermeister Alexander Eger. Vielen erscheine das zu teuer, aber damit sei St. Leon-Rot noch verhältnismäßig günstig in der Region – "selbst wenn ich Walldorf und alles, was sich Richtung Heidelberg bewegt, außen vor lasse".

Sollte eine Familie mit Kindern ein Oberfeld-Grundstück der Gemeinde erwerben, wird es finanziell gefördert, wie der Gemeinderat ebenfalls beschlossen hatte: Für jedes Kind unter 18 Jahren muss die Familie zehn Euro weniger je Quadratmeter zahlen. Die Förderung gilt für bis zu drei Kinder, somit kann der Grundstückspreis um maximal 30 Euro pro Quadratmeter reduziert werden.

Nach welchem Prinzip die Grundstücke im Oberfeld vergeben werden sollen, sei bereits in einer Klausurtagung des Gemeinderats Ende Oktober deutlich geworden, heißt es in der Beschlussvorlage.

Bereits dort hatte sich die "sehr eindeutige Tendenz" der Ratsmitglieder für die Vergabe nach dem Punktesystem abgezeichnet. Obwohl die Verwaltung noch im März dazu tendiert hatte, einen Teil der Grundstücke an den Höchstbietenden zu veräußern. So hatte Kämmerer Ludwig Kudis gegenüber der RNZ gesagt, dass Höchstpreisverfahren einfacher seien, weil es rechtlich keine Hürden gebe.

Deshalb mussten auch die im März beschlossenen Vergaberichtlinien für den Verkauf gemeindeeigener Grundstücke – nicht nur in Hinblick auf Oberfeld – am Dienstag nochmal neu verabschiedet werden. Denn: "Nicht alle Änderungen, die damals beschlossen wurden, lassen sich umsetzen, ohne sich auf rechtlich dünnes Eis zu bewegen", sagte Eger in der Sitzung. Allerdings betraf das nur einzelne Details. So blieb etwa die Möglichkeit bestehen, gemeindeeigene Grundstücke künftig sowohl im Höchst- als auch im Festpreisverfahren zu vergeben. Das muss nur jeweils vor Verkauf des Grundstücks vom Gemeinderat festgelegt werden.