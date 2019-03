Walldorf. (rö) "Ein schönes Stück Stadt", erwartet Walldorfs Stadtbaumeister Andreas Tisch im zweiten Abschnitt des Neubaugebiets Walldorf-Süd, während Bürgermeisterin Christiane Staab angesichts des strahlenden Sonnenscheins beim offiziellen Spatenstich am Freitagnachmittag meinte: "Das steht unter einem besonders guten Stern, da kann nur Gutes entstehen." Beide wünschten den nun folgenden Erschließungsarbeiten einen guten und unfallfreien Verlauf, den künftigen Bewohnern einen "guten Ort zum Wohnen", an dem sie sich hoffentlich wohlfühlen.

Ganz so reibungslos ist die Vorgeschichte des 8,26 Hektar großen Baugebiets allerdings nicht gewesen, in dem auf einer Wohnbaufläche von 4,48 Hektar 100 Baugrundstücke mit circa 230 Wohneinheiten entstehen sollen, in denen einmal 530 Menschen leben werden. In einer ersten Abstimmung hatte sich der Gemeinderat im Juli 2014 für keinen der beiden noch unbebauten Teilbereiche entscheiden können, erst im zweiten Anlauf im Mai 2015 plädierte dann die Mehrheit des Gremiums für den östlichen Abschnitt.

In der Folge ging es zunächst mit den Planungen zügig voran, bis das Landesdenkmalamt für eine weitere Verzögerung sorgte: Archäologische Voruntersuchungen hatten ergeben, dass im Gebiet, das unmittelbar an ein ehemaliges römisches Landgut angrenzt, ebenfalls Funde aus römischer Zeit vorhanden sind, die zu dokumentieren waren. Das geschah durchs Landesamt für Denkmalpflege und eine Grabungsfirma, die unter anderem auf Überreste eines Brunnens und eines Grubenhauses, auf ein Bachbett

Die Archäologen mit einigen ihrer Funde. Foto: Pfeifer

und weitere Siedlungsreste stießen, vorgeschichtliche Keramikscherben fanden, aber auch seltene Objekte aus der Römerzeit.

Schon im Januar konnte parallel zu den Grabungen mit ersten Erschließungsmaßnahmen begonnen werden, bis zum Frühjahr 2020 soll die Erschließung fertiggestellt sein - dann kann gebaut werden. "Was lange währt, wird endlich gut", sagte Bürgermeisterin Staab zur Vorgeschichte. Die Erschließungskosten werden auf 7,73 Millionen beziffert.

Die Bürgermeisterin wies darauf hin, dass es sich um das vorletzte große Baugebiet der Stadt handle, wenn auch der dritte Abschnitt folgt, sei "Walldorf komplett aufgesiedelt". Mit über 500 neuen Einwohnern in Abschnitt zwei werde die Stadt "noch einmal wachsen", dem müssten sich auch Schulen und Kindertagesstätten stellen. Mit im Boot bei der Erschließung sind die Stadtwerke, die gemeinsam mit der Telekom das Glasfasernetz verlegen.

Bürgermeisterin Staab erinnerte auch daran, dass es nach einem Gemeinderatsbeschluss für alle, die ein Grundstück aus städtischem Besitz erwerben, die Verpflichtung zu einem Beratungsgespräch mit den Stadtwerken über die Errichtung von Fotovoltaikanlagen und andere Maßnahmen für den Klimaschutz gibt.

Wichtig, so die Bürgermeisterin weiter, seien dem Gemeinderat die Straßennamen gewesen: Mit der Würdigung von Widerstandskämpfern gegen das Dritte Reich (Geschwister Scholl, Alfred Delp, Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein und Willi Graf) setze man "ein Zeichen in Richtung Geschichte", so Christiane Staab. "Es ist gut und wichtig, immer wieder an schlimme Epochen zu erinnern, um daraus Gutes erwachsen zu lassen", sagte sie.

Spatenstich für Abschnitt zwei von Walldorf-Süd. Foto: Pfeifer

Für Stadtbaumeister Andreas Tisch hat das neue Quartier "ein anspruchsvolles Konzept". Es führe die Strukturen aus dem ersten Bauabschnitt "mit Optimierungen" fort. So wird es für die Entsorgung des Schmutzwassers eine Anbindung an die Unterdruckentwässerung aus dem ersten Abschnitt geben, Niederschlagswasser muss auf den Grundstücken versickert werden, auch das Oberflächenwasser der öffentlichen Straßenräume wird im Gebiet versickert.

Die Straßenbeleuchtung ist mit LED-Lampen mit Dimmung in den Nachtstunden vorgesehen. Tisch wies auf die "fußläufige Nähe" zum Nahversorgungszentrum hin, auch Schulen, Kindergärten und die Innenstadt seien gut erreichbar, die ÖPNV-Anbindung ist gegeben. Der Südpark wird fortgeführt, dazu kommen zwei grüne Plätze und eine zentrale Spielplatzfläche im Gebiet. "Das wird sicher ein guter Ort zum Wohnen", sagte der Stadtbaumeister.