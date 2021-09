Mühlhausen-Tairnbach. (RNZ) Durch die anhaltende Corona-Pandemie ist es leider auch in diesem Jahr nicht möglich, die traditionelle Tairnbacher Wein- und Straßenkerwe durchzuführen. Da jedoch viele Mitmenschen zwischenzeitlich geimpft oder genesen sind beziehungsweise sich testen lassen können, bieten einige Vereine und ein Schaustellerbetrieb erstmals eine "Kerwe-Wanderung" an.

Am Sonntag, 19. September, findet um 11 Uhr der Start der Wanderung auf dem Dorfplatz in der Schützenstraße statt. Der Fassanstich eines "Original Tairnbacher Freibiers" darf nicht fehlen. Sechs örtliche Vereine laden anschließend zu einer Wanderung durch den Ort und die Tairnbacher Gemarkung ein. An den Stationen werden ein kleines Speiseangebot und diverse Getränke angeboten. Zudem werden einige Fahrgeschäfte und Buden auf dem Dorfplatz das Angebot ergänzen. Das offizielle Ende der Kerwe-Wanderung ist um 19 Uhr.

Die Wanderroute sowie die Standorte der Vereine sind online zu finden unter www.muehlhausen-kraichgau.de.