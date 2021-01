Von Sebastian Lerche

Mühlhausen-Tairnbach. "Eine intensive Nutzung der Gewerbefläche findet seit geraumer Zeit nicht mehr statt. Stattdessen haben sich dort mehrere Kleingewerbe angesiedelt. Auch im Mischgebiet ist keine signifikante Gewerbenutzung festzustellen."

So hatten es Mühlhausens Gemeindeverwaltung und das Städteplanungsbüro Sternemann und Glup in der jüngsten Gemeinderatssitzung bezüglich des Bebauungsplans "Klotzäcker" in Tairnbach formuliert. Daher hatte der Vorschlag gelautet, sowohl Gewerbegebiet als auch Mischgebiet zugunsten eines Wohngebiets aufzugeben, um dringend benötigte Wohnbauflächen zu schaffen. Um unerwünschte Entwicklungen zu verhindern, war zudem eine Veränderungssperre des Plans angeregt worden. Beidem war der Gemeinderat einstimmig gefolgt.

Die "Majolica" übt an dieser Beschlusslage massive Kritik. Die Keramikmanufaktur sitzt mitten im "Klotzäcker"-Gebiet, wurde 1946 gegründet und 1981 von der jetzigen Inhaberfamilie übernommen. "Eigentlich könnten wir im kommenden Jahr 40-jähriges Bestehen feiern", sagen Maja Donald-Blezinger und Tilman Blezinger. Tassen, Schalen, Brottöpfe und andere Artikel werden hier gefertigt, bekannt ist die Majolica beispielsweise für ihre Namenstassen.

Die Coronakrise hat auch die Majolica in Tairnbach schwer getroffen – und Beschlüsse der Gemeinde machen es nicht leichter. Darüber informierten (v.li.) Maja Donald-Blezinger, Tilman Blezinger und Andreas Zürger. Foto: Pfeifer

Coronabedingt wurde der Betrieb "heruntergeschraubt, aber nicht auf Null", so Maja Donald-Blezinger. Die Nachfrage ist stark gesunken, statt 170 gab es im Corona-Jahr nur noch drei Markttage für den Direktverkauf. Die Vermarktung per Internet-Shop soll noch weiter ausgebaut werden. Immerhin habe man kürzlich 250 Namenstassen an ein Seniorenheim in Heilbronn verkauft.

Mit Andreas Zürger hat man einen Festangestellten gehalten und beschäftigt in Tairnbach zudem vier Aushilfskräfte mit kleiner Stundenzahl pro Woche. "Wir ernähren hier vier Familien", so Maja Donald-Blezinger. Eng verwoben ist die Keramikmanufaktur mit dem Töpferzentrum Hasenmühle in Weinsberg, wo die Familie eine feste und drei Aushilfskräfte beschäftigt.

"Vor Corona haben wir 100.000 Teile Keramik im Jahr hergestellt", so Tilman Blezinger, "jeden Tag, selbst sonntags, ist hier was passiert, wenn es sein musste." Interessentengruppen fuhren mit Bussen nach Tairnbach, bis zu drei Mal die Woche, da gab es Besichtigungen im Zug der "gläsernen Produktion", einen Imbiss, dann den Werksverkauf – "schöne Zeiten". Märkte in Ballungszentren wie München, Stuttgart, Heilbronn oder Schwäbisch Hall wurden zudem angesteuert, um die Produkte zu verkaufen.

Wie ist die Einschätzung der Gemeinde zu erklären? Vielleicht ist die Majolica zu unauffällig: Eine Großproduktion, in der drei Monate Arbeit in drei Schichten stecken, passt in einen Lkw, ebenso die übliche Zehn-Tonnen-Tonanlieferung. Und man sei offensichtlich auch kein Großbetrieb oder starker Steuerzahler, so Maja Donald-Blezinger. Aber das sei in diesem Fall ja auch nicht relevant, für derartige Bebauungsplan-Änderungen dürfe das keine Rolle spielen.

In den Tassen und Schalen der Tairnbacher Majolica steckt noch jede Menge Handarbeit. Foto: Pfeifer

"Wir wollen auf keinen Fall aufgeben", betonen Maja Donald-Blezinger und Tilman Blezinger, "mit keinem Wort haben wir je so etwas gesagt." Man wolle auch nicht aus Tairnbach weg, Platzangebot, Lage und Ausstattung seien ideal – anders als alternative Flächen, die von der Gemeinde bereits angeboten wurden. Richtig ist, dass das Unternehmen einen Teil seiner Flächen verkaufen will, um Schulden zu tilgen, Kredite, die man im Übrigen zuverlässig bediene. Und daher fordert man von der Gemeinde Mühlhausen "die Rücknahme der Veränderungssperre". Die ist momentan in Kraft und gültig, sie dient den Interessen von Verwaltung und Gemeinderat, den status quo zu halten – und läuft den Zielen der Majolica zuwider.

"Die hebelt alles aus", so Tilman Blezinger. Selbst habe das Unternehmen Bestandsschutz. "Aber was, wenn wir ein neues Produkt hätten, das sich gut verkauft? Mit der Veränderungssperre können nicht mehr gewerblich expandieren." Und mögliche Interessenten für ihre Grundstücke wollten natürlich umgestalten oder neu bauen, eine Produktionshalle beispielsweise. Das sei mit der Veränderungssperre praktisch unmöglich, "die haben jetzt keine Rechtssicherheit mehr". Das schrecke mögliche Käufer ab mit dem Resultat, dass die eigentlich verfügbaren Flächen für die Majolica keinen Wert mehr haben. Abgesehen davon habe man der Gemeinde – die ja Wohnraum schaffen wolle – ebenfalls schon Flächen angeboten, "das wurde kategorisch abgelehnt", so Blezinger.

Nicht nur wegen der verschiedenen Entscheidungen, die der Majolica de facto schaden, erhebt man schwere Vorwürfe gegen die Gemeinde und ihr "destruktives Verhalten". Die Informationen aus dem Rathaus über das Unternehmen und an eventuelle Kaufinteressenten seien nicht korrekt oder zumindest nicht ausreichend, so Tilman Blezinger. Ganz generell wünsche man sich mehr Unterstützung durch die Gemeinde statt solche Beschlüsse – oder zumindest, "dass sie mit uns in Dialog tritt".

Man habe es so schon schwer genug in dieser Krise, sagt Maja Donald-Blezinger, aber man gebe nicht auf: "Wir haben die Flamme so klein gedreht wie möglich, aber sie brennt."