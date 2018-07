Rettigheim. (seb) Vollgelaufene Keller und verschmutzte Bäche sollen in Rettigheim der Vergangenheit angehören: In der jüngsten Sitzung hat Mühlhausens Gemeinderat sich eingehend mit Regenüberlaufbecken, aber auch Kanälen beschäftigt.

Einhellig wurde beschlossen, Fachleute mit den Architektenleistungen zur Erweiterung des Beckens und zum Einbau eines "Rechens", der groben Schmutz auffängt, zu betrauen.

Das Becken stößt im Winter und bei Starkregen an seine Kapazitätsgrenzen, wie Bürgermeister Jens Spanberger und sein Rettigheimer Stellvertreter Ewald Engelbert eingangs erläuterten. Sie blickten dabei unter anderem auf das Unwetter an Fronleichnam zurück, als in einigen Kellern das Wasser stand (wenn sich die Schäden auch glücklicherweise in Grenzen hielten).

Wenn das Becken überläuft, wird auch Schmutzwasser aus den Kanälen emporgespült und in Mans- und Hengstbach geschwemmt. Das sollte eigentlich nur im Notfall eintreten, wird aber zum Dauerzustand. Engelbert zeigte Fotos von der teils desolaten Verfassung der Gewässer.

Auch eine wissenschaftliche Untersuchung der Gewässerökologie hat ergeben, dass die Bäche "in schlechtem Zustand" sind. Eine Aufwertung ist nicht nur wünschenswert, sondern gemäß neuer rechtlicher Anforderungen auch notwendig, ebenso die Erweiterung des Regenüberlaufbeckens.

Als es 1980 gebaut wurde, maß das Becken gerade mal 420 Kubikmeter. 2003 wurde es auf 1000 Kubikmeter vergrößert. In Zeiten zunehmender Wetterextreme genügt das aber offensichtlich nicht, ein Ziel der Untersuchung ist also, wie groß es werden muss.

Parallel soll das Rettigheimer Kanalnetz nach Engpässen oder Schwachstellen überprüft werden. Das Abwasser fließt zur Kläranlage in Kronau, die nur eine begrenzte Menge auf einmal aufnehmen kann.

Die sich nun abzeichnenden Maßnahmenpakete sind ganz offensichtlich mit beträchtlichen Kosten verbunden, so Spanberger, daher brauche man Fachleute: So solle nicht nur die Beckenerweiterung selbst geplant werden, sondern auch eine Belebung der Bäche, denen eventuell mehr Fläche zur Verfügung gestellt werden muss. Für das Gutachten wolle man Landeszuschüsse (60 Prozent sind möglich) beantragen.

Für die CDU betonte Ewald Engelbert, dass diese Maßnahmen "zwingend notwendig" seien. Zumal für Rettigheim auch Neubaugebiete angedacht seien, durch die noch mal größere Anforderungen an die Abwasserentsorgung gestellt würden.

Auch Bruno Sauer (Freie Wähler) räumte dem Hochwasserschutz Priorität ein, der Klimawandel zwinge zum Handeln. Die Probleme müssten beseitigt werden, betonte Daniel Bender (SPD), dann sei Rettigheim auch für die Zukunft gerüstet. Als "nicht mehr zumutbar" bezeichnete Dr. Bernhard Draband (Grüne) die Situation für die Bürger und den Zustand des Bachs.

Er betonte, dass ein Gesamtkonzept fürs Auffangen der Niederschläge und den Abfluss des Schmutzwassers notwendig sei, die Frage sei zum Beispiel, ob die Kanäle unterdimensioniert seien.

Bürgermeister Spanberger erklärte, dass man bereits dem Generalentwässerungsplan folge und die Kanalkapazitäten prüfe, die Aufträge hierzu wurden im vergangenen Jahr vergeben. Die dafür zuständigen Ingenieure würden sich dann mit den jetzt beauftragten wegen des Regenüberlaufbeckens abstimmen.

Der Generalentwässerungsplan soll laut Spanberger Mitte 2019 stehen, parallel könnte auch das Konzept für Rettigheim vorliegen. Dann sollte zumindest der Rechen fürs Regenüberlaufbecken schon 2019 oder spätestens 2020 eingebaut werden können.

Später gab Bürgermeister Spanberger bekannt, dass unter der Ägide des Abwasser- und Hochwasserschutzverbands Wiesloch zurzeit auch Arbeiten am Mühlhausener Regenüberlaufbecken in der Bahnhofstraße laufen. Es wird aufgerüstet und erhält ebenfalls einen Rechen. Mit rund 89.000 Euro liegen die Kosten weit unter der Schätzung.