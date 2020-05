Mühlhausen. (mf) In Brand geraten ist am Freitagmorgen die Ladung eines Müllwagens in Mühlhausen. Die Mitarbeiter der kommunalen Abfallbeseitigung waren gegen 9 Uhr in der Nähe der Schule mit dem Entleeren der Restmülltonnen beschäftigt, als sie eine Rauchentwicklung aus ihrem Laderaum bemerkten.

Der Fahrer steuerte den Wagen noch an das 300 Meter entfernte Feuerwehrhaus, kippte seine Ladung dort ab und verständigte zeitgleich den Notruf. Die Freiwillige Feuerwehr Mühlhausen konnte die Müllberge auseinanderziehen und ablöschen. Sachschaden entstand nach aktuellen Informationen nicht.