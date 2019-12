Mühlhausen. (seb) Die Sicherheit steht im Vordergrund, darüber herrschte Einigkeit, als Mühlhausens Gemeinderat sich in der jüngsten Sitzung mit den Ergebnissen der Verkehrskonzeption beschäftigte. Wobei die Balance mit den Bedürfnissen der Bürger, Stichwort Parkplätze, für Diskussionsstoff sorgte.

Zunächst vier wenig teure Maßnahmen stellte Stefan Wammetsberger vom Ingenieurbüro Köhler und Leutwein vor. Sie sollen im Rahmen der üblichen Straßenunterhaltungsmaßnahmen der Gemeinde stattfinden, für die 200.000 Euro im Haushalt 2020 vorgesehen sind.

Verkehrsberuhigende Maßnahmen mitsamt Markierung der öffentlichen Parkplätze wurden einstimmig für Brüning- und Hohlstraße beschlossen. Laut Verwaltung hatten Anlieger weiterhin erhöhten Durchgangsverkehr aus Richtung Östringen, über die – nun ausgebaute – Kreisstraße 3520 wahrgenommen. Die Markierungen werden für geschätzte 1500 Euro vom Bauhof übernommen, sie sind Bürgermeister Jens Spanberger zufolge ein Probelauf: Falls die Bürger sich daran halten, könne man sich eventuell die direkte Anordnung mit Beschilderung sparen. Als zweiter Schritt zur Verlangsamung des Verkehrs sind laut Wammetsberger Blumenkübel oder Ähnliches denkbar. Unumstritten war auch der Fußgängerüberweg an der Einmündung der Laube in die Speyerer Straße, am neuen Wohngebiet „Weiteste Krautgärten“: Da verlaufe ein Schulweg, ein Spielplatz und eine Bushaltestelle seien in der Nähe, daher querten dort viele Kinder und junge Familien, hatte die Verwaltung argumentiert.

Bei zwei Enthaltungen wurde beschlossen, Tempo 30 vor der im Januar in Betrieb gehenden „Seniorenresidenz Kraichgau“ am Mühlhausener Ortseingang anzuordnen. Optimiert werden sollen die Querungsmöglichkeiten, die Bushaltestellen dort sollen barrierefrei werden, was laut Wammetsbergers Erfahrung jeweils rund 16.000 Euro kosten sollte. Insgesamt will die Gemeinde laut Spanberger mehrere Bushaltestellen barrierefrei machen, 200.000 Euro seien hierfür eingeplant, 50 Prozent schieße das Land zu. Damit werde der öffentliche Nahverkehr attraktiver, lobte Holger Schröder (SPD).

Dr. Gerhard Welker (Grüne), der die Maßnahmen generell auch deshalb lobte, weil sie „mit Rücksicht auf unsere Finanzen“ geplant worden seien, kritisierte jedoch, dass kurz hinter dem Seniorenheim wieder Tempo 50 starte und am umgestalteten Bereich der Hauptstraße dann schon wieder ende. Durchgehend Tempo 30, erfuhr er von der Verwaltung, sei rechtlich jedoch nicht möglich. Auch mahnte Welker ebenso wie Bruno Sauer (Freie Wähler) dringend eine Verbesserung im Kreisverkehr an, über den die Umgehungsstraße B 39 führt: Die Querung für Fußgänger müsse erleichtert werden, sicherer zu den Einkaufsmärkten zu kommen, sei nicht nur für die Bewohner des Seniorenpflegezentrums sinnvoll. Da müsse man jedoch noch einiges klären, dämpfte Spanberger die Hoffnungen.

Bei einem Nein (Stephanie Kretz, CDU) und drei Enthaltungen wurde entschieden, die Kreuzung der Unteren Mühlstraße mit der Dielheimer Straße zur verkehrsberuhigten Zone zu machen. Alles spreche dafür, verwies Bürgermeister Spanberger auf katholische Kirche, Kindergarten St. Josef und den dortigen Radweg. Gehwege und Straße seien nicht getrennt, sondern bereits niveaugleich, ergänzte Wammetsberger, daher könne man die Maßnahme ohne größeren Aufwand umsetzen. Anders, so antwortete er auf Martina Krauses (Freie Wähler) Frage, sehe es direkt am Kindergarten aus, wo Straße und Gehwege durch Bordsteine klar abgegrenzt seien: Da wären aufwendige bauliche Veränderungen nötig.

„Gegen Wildparken“ sollen im Bereich vor der Kirche Stellplätze markiert werden. Dass es dann geringfügig weniger Parkmöglichkeiten gebe, könne man den Bürgern vermitteln, der Bereich sei schließlich „überschaubar klein“. Das sah Stephanie Kretz ganz anders, sie sah die Gefahr, dass die Bürger das nicht akzeptieren: „Viele kommen mit dem Auto“, ob zu Kirche, Friedhof, Kindergarten oder Läden in der Ortsmitte.

Für unerlässlich hielt man klare Signale an die Autofahrer, besonders die, die aus Richtung Dielheim die abschüssige Straße herabkommen, langsam zu fahren. „Das Chaos ruft nach Ordnung“, meinte wiederum Hans Becker (CDU) mit Blick auf das „Wildparken“ und auf mögliche Gefährdungen der Besucher von Kirche oder Kindergarten. Holger Schröder befürwortete die Verkehrsberuhigung zugunsten der Fußgänger ebenfalls, weniger Parkplätze dort könne man den Bürgern zumuten, generell sollten mehr der kurzen Wege innerorts zu Fuß zurückgelegt werden.

Thema einer Bürgerinformationsveranstaltung sollen überdies Ideen für die Rettigheimer Ortsdurchfahrt werden, die Anfang 2020 von einer Kreis- zur Gemeindestraße wird. Besonders den Ortseingang (von Mühlhausen kommend) und den Ortsausgang Richtung Östringen will man sich genau anschauen, da geht es laut Wammetsberger sehr unübersichtlich zu und es wird zu schnell gefahren. Das vorgeschlagene Tempo 30 in der gesamten Ortsdurchfahrt (Rotenberger und Östringer Straße) stieß auf ein geteiltes Echo im Rat, die Frage lautete, ob das auf Akzeptanz in Rettigheims Bürgerschaft stößt. Ewald Engelbert (CDU) ebenso wie Bruno Sauer sprachen auch bauliche Maßnahmen an, damit der Verkehr langsamer fließt.