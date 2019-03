Die Tanzgewitter-Mädels der SG Tairnbach stachen als Matrosen mit ihrem Segelboot in See. Foto: Pfeifer

Mühlhausen-Tairnbach. (g.ö.) "Die Hände zum Himmel" ließ der Fanfarenzug Mühlhausen schon mal vorsichtig anklingen, angesichts der dunklen Wolken am Horizont. Doch das Wetter hielt und damit die ungetrübte Fröhlichkeit, wie es im Schlager weiter heißt. Die Narren in der dicht gesäumten Steinweilerstraße konnten so dem närrischen Frohsinn freien Lauf lassen. Die Stimmung schwoll so richtig an, als die Guggemusiker loslegten und noch stärker bei der Partymusik der Discowagen. Der Fanfarenzug übrigens hatte sich in "Schale" geworfen und kam in Piratenmontur daher, samt dem toll gezimmerten Piratenschiff. Eckhard Wolf von der Narreninitiative (NIT) führte den Zug mit dem Hako an. Darauf war zu lesen: "Was erwartet uns diesmal bei der Bürgermeisterwahl?" 2011 waren Brötchen an die Haustüren gehängt worden - als Vorschlag war zu lesen "Obst und Wurst".

So richtig los ging es dann mit den Guggemusikern aus Büchenau, die "Bichama Scholwadrebler". Übertroffen wurden sie noch vom "Party Bunga" aus Odenheim, ihr "Steam-Punk" war eine Mischung aus Musik und Rauch. Ohne viel Klamauk kamen die Nußlocher "Gajemänndl" daher, doch etwas Schrecken verbreiteten die Waldgeister schon, dies konnte die Kinder- und Jugendgarde aus Rot sicherlich nicht. Mit der Gruppe "Flower Power" blickte der Schützenverein in die Hippiezeit zurück und der Freizeitclub "Asphalt" war mit einem interessanten Gefährt unterwegs. An diesem Wagen waren Fahrräder befestigt. Auf diesen "Bierbikes" traten jedoch nicht alle in die Pedale und so war es nichts mit dem Gewinn der Deutschlandtour. Es gab zu viele Nachzügler. Zuviel Alkohol war wohl beim Jugendclub "Down Under" im Spiel. Wie sie verkündeten, sind sie zehn Jahre ins Koma gefallen. Jetzt wollen sie wieder ins aktive Vereinsleben einsteigen. Furchterregende Gestalten im Grusel-Look luden zur "Zombie Hallewy" bei einer Nachtwanderung ein (Hundefreunde Rauenberg). Aus Rauenberg kam auch das Fanfarencorps, das das närrische Defilee kurz unterbrach und für Mike Kern zu seinem 20. Geburtstag ein "Happy Birthday" spielte.

Mit atemberaubender Musik von Johnny Depp kamen die Faschingsfreunde aus Tiefenbach in ihrem Gefängnisbunker daher. Was die Phonstärke betrifft, standen die Weiherer Buwa und die Eichelberger Faschingsfreunde mit ihren Ballermann-Liedern dem in nichts nach. Die Eichelberger hatten in ihrem Partywagen "Alice im Wunderland" und die "Weiße Königin" im Gepäck. Eine ausgefallene Idee hatten die Katzbach-Buwa aus Odenheim, die einen Wald- und Forstwagen aufboten. "Es knallt im Wald" war das Thema.

Überhaupt, die Odenheimer, sie haben eine feste Freundschaft mit Tairnbach geschlossen. Auch diesmal ging in Dambach das Narrenschiff MS Karl Ludwig von der OKG Odna vor Anker. Weit zu hören ist der Schlachtruf "Ulle helau" von den Elferräten. Mit von der Partie waren auch all ihre Garden, die Juniorengarde, die Präsidentengarde, die Powerfrauen und die Prunkstücke.

Zwischendurch wurde das Ortsgeschehen glossiert. Auf einem SG-Wagen mit Dorf-Kindern war in dicken Lettern zu lesen: "Stadtkinder wissen nicht, dass die Kuh außer Lila auch andere Farben hat." Die Tanzgewitter-Mädels der SG zeigten sich als Matrosen: "Wir Jungen ziehen raus auf See, die ’Alten’ müssen leider zu Hause bleiben." Gern gesehene Gäste sind die "Weiwer auf Axe" aus Rot. Diesmal waren sie mit ihrem schicken Outfit "bommelnd uff Tour". "Tierisch gut" war das Motto des Kirchenchors Mühlhausen, im Geleit hatten die Chorsänger Scharen von Lebewesen, die aus der Arche Noah entstiegen. Eine ganze "Hütte" mit Bar hatte der Hundesportverein dabei, mit der man prahlte: "Unsere ist die sonnigste Hütte und der Inhalt an der Bar ist saugut und spottbillig."

Keine Fastnacht ohne Donald Trump. Die NIT hatte ihn auf ihrem Wagen, hinter ihm stand ein Mexikaner, der ihm das Hinterteil ganz schön "einheizte". Ein schönes Motiv hatte die NIT weiter im Gefolge. Ein überdimensionaler Schwan wurde gezeigt (mein lieber Schwan), der von einem gelben Kahn gezogen wurde. Es ging noch weiter mit den "rollenden Diskotheken. Aus Odenheim kamen die Handballer mit ihrem Wagen, die Freiwillige Feuerwehr Hilsbach schickte den Krankenhaus-Bauwagen und aus Münzesheim war ein wunderschön bemalter Wagen gekommen, der Captain Hook und Peter Pan mit den Piraten zeigte.

Nach dem Umzug war der ganze Platz bei der Dreschhalle eine einzige Diskothek mit prächtiger Stimmung und Tänzen obendrein. In der proppenvollen Dreschhalle vollführten die Guggemusiker noch einige Zeit ein Höllenspektakel.