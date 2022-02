Mühlhausen-Rettigheim. (rka) Seinen Heimatort Pohorsch in der Nähe von Odrau an der Oder im mährischen Teil des heutigen Tschechien kennt Ferdinand Bodirsky nur aus seiner Jugendzeit und einem späteren Besuch. Dort wurde er am 29. Februar 1932 als drittes Kind der Eheleute Ferdinand und Pauline Bodirsky geboren. Heute feiert er in Rettigheim im Kreise seiner Familie seinen 90. Geburtstag.

Das kleine Dörfchen Pohorsch zählte damals zirka 400 Einwohner, alle Deutsche. Davon waren 25 Großbauern, so auch seine Eltern. In seinem Heimatort besuchte der junge Ferdinand die zweiklassige Volksschule. Von frühester Jugend an, so erzählt er, wurde er in der elterlichen Landwirtschaft "eingespannt".

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieg wurden die Bewohner aus den sudetendeutschen Gebieten vertrieben, auch die Familie Bodirsky musste Haus und Hof verlassen und mit wenig Gepäck teils zu Fuß, teils im Leiterwagen, teils mit dem Zug nach Westen ziehen. Nach einer Zwischenstation in Hockenheim fand man in Rettigheim eine zweite Heimat. Dort besuchte der Jubilar noch ein Jahr lang die Schule, bevor er eine Maurerlehre begann.

Von 1951 bis 1956 arbeitete der Jubilar bei einer Gipserfirma in Stuttgart. 1958 heiratete Ferdinand Bodirsky seine Frau Agnes, geborene Schmitt, und bezog mit ihr das neu erbaute Eigenheim in der Hochstraße. Den Eheleuten wurden drei Kinder geschenkt, ein Sohn und zwei Töchter. Diese kümmern sich liebevoll um ihren Vater, der aber noch vieles selbstständig erledigt. Im Lauf der Jahre vergrößerte sich die Familie um fünf Enkelkinder. Für den Jubilar war es ein harter Schlag, als seine Ehefrau Agnes im Mai 2013 verstarb.

Die bereits in der Jugend gepflegte Liebe zur Landwirtschaft bereitete ihm auch später neben dem Beruf viel Freude. So verbrachte er viel Freizeit im Weinberg und auf dem Feld. Trotzdem blieb Zeit, sich im Vereinsleben in Rettigheim zu engagieren. Er ist Mitglied im Musikverein Eintracht, im Sängerbund, wobei ihm die Fußballabteilung des TSV Rettigheim besonders am Herzen liegt. Hier war er 20 Jahre lang Fahnenträger und bei vielen Anlässen ein zuverlässiger Helfer. "Dort habe ich schöne Stunden erlebt", weiß er zu berichten.

An seinem Ehrentag werden sich viele Gratulanten melden, den guten Wünschen schließt sich die RNZ gerne an, mögen dem Jubilar noch viele Jahre bei guter Gesundheit beschieden sein.