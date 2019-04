Mühlhausen. (seb) Gute Nachrichten hatte Bürgermeister Jens Spanberger in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt der Hauptstraße nähern sich früher als geplant dem Abschluss. Der finale Kraftakt stellt aber für die Bürger noch mal eine Belastung dar: In den Osterferien, von Dienstag bis Freitag, 23. bis 26. April, muss die Hauptstraße voll gesperrt werden, damit die Asphaltschicht aufgetragen werden kann.

Am Freitag, 17. Mai, soll die Fertigstellung dieses neu gestalteten Hauptstraßenabschnitts groß gefeiert werden: mit Musik, Fassanstich und Geselligkeit auf dem Philipp-Ernst-Kretz-Platz, benannt nach dem früheren Bürgermeister und Ehrenbürger.

Für die Ortskernsanierung in Mühlhausen gab es laut Spanberger erfreulicherweise eine Aufstockung von 500.000 Euro. Damit können zum einen weitere private Modernisierungen - "wir haben viele Anfragen" - gefördert werden, zum andern kann der neu gewählte Gemeinderat sich dann dem letzten Bauabschnitt der Hauptstraße widmen.