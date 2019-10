Mühlhausen. (rka) Einen besseren Start hätte sich die Mühlhäuser Wein- und Straßenkerwe nicht wünschen können: Zwar gab es kühles Herbstwetter, dafür aber eine gute Weinlese, dazu eine prall gefüllte Kerwemeile mit einem gut gelaunten Publikum. Zunächst hatten die katholische und die evangelische Kirchengemeinde das Kerwekomitee mit Bürgermeister Jens Spanberger, den Weinhoheiten und den Kerweborscht zum ökumenischen Gottesdienst in die Kirche St. Cäcilia eingeladen.

Feierlich wurde der Gottesdienst durch ein "Präludium" des Posaunenchors Tairnbach unter der Leitung von Clarissa Dold eröffnet. Pastoralreferentin Antje Kaminski wies in ihrer Begrüßung auf die historische Verbindung von Kirchweih und Kerwe hin, die ihren Ursprung im Weihetag der Pfarrkirche habe. Es sei schön, an diesem Brauchtum festzuhalten und in einem gemeinsamen Gottesdienst die Kerwe unter den Schutz Gottes zu stellen.

In den Mittelpunkt ihres Predigtdialogs stellten Antje Kaminski und Pfarrer Clemens Dittberner das Evangelium vom Zöllner Zachäus. Hier bricht Jesus ein Tabu, so die Prediger: Gegen allen Hass setzt er die Liebe, gegen alle Verteufelung Vertrauen, gegen Verhetzung Zuwendung und Zuneigung. "Passt diese Begegnungsgeschichte nicht wunderbar als Blaupause in unsere Zeit?", so die abschließende Frage.

Zu Beginn der Kerweeröffnung wurde die Kerweschlumpel in feierlichem Zug und mit Marschmusik von der Kerwemeile zum Kirchplatz gebracht und die 44. Wein- und Straßenkerwe mit Böllerschüssen aus der historischen Kanone und dem klingenden Spiel des Kraichgau Fanfarenzugs unter der Leitung von Volker Wachter eröffnet. Hunderte Schaulustiger waren an diesem kühlen, aber trockenen Abend herbeigeströmt. Darüber freute sich auch Bürgermeister Jens Spanberger. "Die Kerwe gehört einfach zu unserer Heimat", sagte er und ließ einige Ereignisse des vergangenen Jahrs Revue passieren.

Jetzt kamen die Weinhoheiten zu Wort: Die badische Weinprinzessin Simona Maier, die kurpfälzische Weinkönigin Verena Rieger und die Malschenberger Portugieserkönigin Hannah Reichenbach traten ans Mikrofon, um der Kerwe "wunderschöne Tage, guten Erfolg" und den Besuchern viel Genuss beim Kosten des "Geheimnisses Wein" zu wünschen. Florence Seiferling und Sebastian Hotz, das junge Ortsbüttelpaar vom Jugendzentrum Subway, hatte so manche Begebenheit aus dem Dorfgeschehen aufgespürt und in humorvolle Sprüche verpackt.

Nachdem die Tairnbacher Feuerwehr im letzten Jahr ein neues Fahrzeug bekommen hat, steht natürlich jetzt in Mühlhausen ebenfalls ein neues Auto: "Viel schöner, schneller, größer - und roter!" Die beiden haben auch herausgefunden: "Jens Spanberger ist der beste aller Bürgermeisterkandidaten!" Der vermeintliche Bürgermeister-Palast Spanbergers habe sich aber als "Seniorenresidenz Kraichgau" entpuppt.

Als bekennende Umweltschützer wollen Florence und Sebastian künftig den Preis für die Lose beim Entenrennen drastisch erhöhen, denn: "Plastik in den Bach werfen, wird bestraft." Dass die erste Mannschaft des 1. FC Mühlhausen in der Landesliga ganz oben mitspielt, ist hinreichend bekannt. Dass aber die FC-Frauen in einer noch höheren Klasse spielen und auch "beim Feiern einsame Spitze" sind, erfuhren jetzt die Kerwebesucher.

Unter dem Motto "Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen" feierte das alte "Mühlhaiser Lied" schon im zweiten Jahr Auferstehung. Dominik M. Koch hatte das fast vergessene Marschlied für Blasorchester vertont, den ursprünglichen Text überlieferten die beiden Kolpingssöhne Paul Hotz und Rudi Becker. Begleitet wurde der Massenchor der Kerwebesucher durch den Kraichgau Fanfarenzug.

Danach durften auch die Festbesucher kostenlos den Wein vom Heiligenstein genießen. Denn es folgte der traditionelle Fassanstich durch den Bürgermeister. Unter den Bläserklängen, den Trommelwirbeln des Fanfarenzugs und dem "Badner-Lied" stieß man auf das gute Gelingen der Kerwe an und taufte die Kerweschlumpel auf den Namen "Gemma". Dann entließ der Bürgermeister die Festbesucher ins fröhliche Kerwetreiben: "Nun lasst uns alle feiern, drei Tage und drei Nächte lang."

Info: Montag, 10.30 Uhr Schlachtfest beim FC; 14 Uhr, Kinderflohmarkt; 15.30 Uhr, Kasperle in der Bernhardushalle; 19 Uhr, Beisetzung der Kerweschlumpel; 21.30 Uhr, Feuerwerk.