Von Rudi Kramer

Mühlhausen. "Geschichten aus dem Mühlhausener Wald", manchmal rätselhaft, manchmal spannend, ab und zu auch zum Schmunzeln, könnte die "grüne Lunge" südlich des Dorfes erzählen: von einem der größten Hügelgräber-Friedhöfe aus der Keltenzeit, einer Ritterburg auf dem Zwernig und einer Ziegelhütte direkt an der Gemarkungsgrenze zu Östringen, von einem herrschaftlichen Jäger- und Forsthaus, einem Stück Wald, das zu Rotenberg gehörte, und von einem ganz besonderen Beitrag zum Bau des Kirchturms von St. Cäcilia.

Zunächst würde der Wald über eine bäuerliche Siedlungsgemeinschaft berichten, die vor mehr als 2700 Jahren hoch über dem Angelbachtal am Hang des Schleebergs an einer Wasserstelle lebte. Doch wer waren eigentlich diese "Hallstatter vom Schleeberg"? Sie hatten ihre Behausungen komplett aus Holz gebaut und mit Stroh oder Schilf gedeckt. Deshalb ist von dem Dorf so gut wie nichts übrig geblieben.

Die Hallstatter Hügelgräber auf dem Schleeberg sind mindestens 2700 Jahre alt. Fotos: Helmut Pfeifer

Was aber an diese Menschen erinnert, ist ihr Friedhof – gut versteckt im Wald – mit einer Gruppe von 76 Grabhügeln. Dabei handelt es sich um einen der größten und besterhaltenen Grabhügelfriedhöfe Nordbadens. Dass sich die Hügel deutlich sichtbar über mehr als 2700 Jahre erhalten haben, ist wohl damit zu erklären, dass der Bereich des Friedhofs in späterer Zeit mit Wald überzogen wurde. Ursprünglich wuchsen auf dem Hügel nur verstreut Hainbuchen, Eichen, Birken und Linden, dazwischen Wildrosensträucher, Mehlbeere und Steppengräser.

Ergebnislose Grabungen unternahm man bereits Mitte des 19. Jahrhunderts. Im Jahre 1903 untersuchte der badische Denkmalpfleger Ernst Wagner sechs Hügel und barg Keramikgefäße, Schalen, Becher, Beigabengefäße, Fußringe aus Bronze, ein Steinbeil, Knochenreste, Holzkohle, das Fragment eines Feuersteins sowie eine hölzerne Grabkammer. Alle Hügel sind aus sandigem Lehm aufgeschüttet. Die Form und Verzierung der Keramikgefäße datieren die Gräber auf den Beginn der frühkeltischen Älteren Hallstattzeit, achtes und siebtes Jahrhundert vor Christus.

Bürgermeister Jens Spanberger an der Infotafel. Fotos: Helmut Pfeifer​

Oben auf der Kuppe des Schleebergs liegt am Wegrand ein kleiner, überdachter Rastplatz mit einer Schautafel. Sie informiert über die Ausgrabungen und Funde, die teilweise in den Vitrinen des Museumshauses im Original zu besichtigen sind. Wegen seines außergewöhnlich guten Erhaltungszustands ist das Grabhügelfeld im Schleeberg als geschütztes Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung ins Denkmalbuch des Landes Baden-Württemberg eingetragen.

Der Wald ist auch eng verbunden mit der Geschichte der "Ritter von Mühlhausen" und ihrer Burg auf dem "Zwernig" am Waldrand im Süden der Gemeinde. Mauerreste, die dort vor Jahren ausgegraben wurden, sind längst verschwunden. Die Tatsache jedoch, dass sich der sogenannte "Rotenberger Wald" direkt an das Burggelände auf dem Zwernig mitten auf Mühlhausener Gemarkung anschließt, ist nur dann erklärbar, wenn man davon ausgeht, dass dieser Wald einmal zur Burg gehört hat.

Der Grenzstein von 1760 mit dem Wappen des Fürstbischofs Franz Christoph von Speyer. Fotos: Helmut Pfeifer​

Ab 1310 sind die "Speyrischen Ministerialen", die Beamten des Fürstbischofs von Speyer, nachweisbar, die ihre Burg auf dem Zwernig hatten. Ihr Wappen zeigt ein vierspeichiges Mühlrad mit acht Schaufeln, sicher die Vorlage für das spätere Gemeindewappen. Tatsache ist auch, dass die Burg im Jahr 1364 zerstört und nie mehr aufgebaut wurde. Damals lagen die Ritter von Mühlhausen im Streit mit dem hochadeligen Krafto von Hohenlohe. Worum es bei der Auseinandersetzung genau ging, bleibt im Dunkeln. Sicher ist, dass die "Ritter von Mühlhausen" die Kraftprobe verloren.

Weniger bekannt ist vielleicht die Geschichte der Ziegelhütte, die seit 1546 im südlichsten Teil des herrschaftlichen Waldes direkt an der Gemarkungsgrenze zu Östringen lag. Dort wurden seit diesem Datum nachweislich Ziegel für Mühlhausen gebrannt. Einige Fehlbrände, die an Ort und Stelle damals entsorgt wurden, lagern heute in einer Vitrine im Museumshaus.

Die Ziegelhütte bestand aus einer Hütte, dem Brennofen und einem Viehstall. Angrenzend gab es Äcker und Wiesen, oberhalb der Hütte war ein kleiner Teich zur Wasserversorgung aufgestaut. Der Ziegler war berechtigt, Ziegel, Kalk oder "sonstiges Zeug" zu brennen und zu verkaufen. Die benötigten Steine durfte er nach vorheriger Anweisung durch den "Waldbediensteten" im Wald brechen. Das für den Brennofen benötigte Holz konnte er zu den üblichen Preisen vom Förster anweisen lassen.

Das Urkundensiegel der „Ritter von Mühlhausen“ weist bereits ein vierspeichiges Mühlrad mit acht Schaufeln auf. Fotos: Helmut Pfeifer

1764 starb das letzte Zieglerehepaar und hinterließ zwei unmündige Söhne. Das war für den Bischof von Speyer die passende Gelegenheit, das ganze Areal zu einem Spottpreis von 280 Gulden zu kaufen. Über die Begründung für den Kauf darf man schon ein bisschen schmunzeln: Zum einen habe der Ziegeleibesitzer in den letzten Jahren das gesamte Brennholz aus dem Wald gestohlen, außerdem sei "die besagte Ziegelhütte nichts anderes als ein Aufenthalt liederlichen Spitzbubengesindels".

Der Mühlhausener Wald könnte auch berichten vom Speyerer Fürstbischof und Kardinal Christoph von Hutten, der in der "Hohl" im Jahr 1746 im barocken Stil das Jäger- und Försterhaus erbauen ließ. Die für den Bau benötigten Mauersteine wurden von den Bürgern Mühlhausens in Fronarbeit im Malscher Steinbruch gebrochen und mit Fuhrwerken zur Baustelle gebracht, das erforderliche Holz holte man aus dem bischöflichen Wald auf dem Schleeberg. An der Front des Hauses eingelassen ist das farbig ausgemalte Wappen der Fürstbischofs Christoph von Hutten. Da der Jäger auch Kühe und ein Pferd hielt, ließ die Herrschaft 1753 eine Scheune für das Vieh, für Futter und Holz anbauen. Im Haus wohnte zunächst der Revierjäger, später der Revierförster, der von hier aus den herrschaftlichen Wald betreute.

Um seinen Besitz genau abzugrenzen, ließ Fürstbischof Franz Christoph von Speyer den herrschaftlichen Wald neu "versteinen". Auf den vorgefertigten, neuen Grenzsteinen war oben und unten vertieft das Kreuz des Hochstifts eingehauen. Außerdem waren die Steine mit dem fürstbischöflichen Haus- und Familienwappen sowie mit der Jahreszahl und fortlaufender Nummer versehen. Einige Steine sind – im Gestrüpp des Waldes gut versteckt – bis heute erhalten. Ein Grenzstein mit der Nummer 41 und der Jahreszahl 1760 steht im Museumshaus.

Die Dachkonstruktion der Pfarrkirche St. Cäcilia besteht aus Eichenholz, das aus dem aus dem Gemeindewald ​ stammt. Fotos: Helmut Pfeifer

Voller Stolz berichten könnte der Mühlhausener Wald auch über seinen Beitrag zum Bau des achteckigen Kirchturms der Pfarrkirche St. Cäcilia, dem Wahrzeichen der Gemeinde. Denn die Dachkonstruktion aus Eichenholz stammt aus dem Gemeindewald. Vor einigen Jahren haben Dendrochronologen sieben Holzproben aus dem Turmgebälk entnommen und ausgewertet. Dabei wurde die Beschaffenheit und Struktur der Jahresringe im verbauten Holz genau untersucht, um das Jahr zu bestimmen, in dem das Holz geschlagen wurde.

Die Untersuchung brachte folgendes Ergebnis: "Die Turmaufstockung beziehungsweise Helmerneuerung der Kirche St. Cäcilia in Mühlhausen ist um das Jahr 1530, spätestens im Jahr 1538, erfolgt." Damit war ein weiteres historisches Rätsel gelöst: Das Wahrzeichen Mühlhausens ist ungefähr 490 Jahre, der quadratische Unterbau rund 770 Jahre alt.