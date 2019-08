Mühlhausen. (pol/rl) Zu einem Unfall kam es auf der Bundesstraße B39 am Samstagabend. Laut Polizeibericht war ein 27-jähriger BMW-Fahrer aus Angelbachtal gegen 22.30 Uhr in Höhe der Anschlussstelle der Kreisstraße K4169 unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und in den Grünstreifen geriet. Hier übersteuerte er den BMW nach rechts und kam dort ebenfalls auf den Grünstreifen. Dann schleuderte er wieder über die Fahrbahn und blieb letztendlich auf der linken Seite auf dem Seitenstreifen stehen.

Beim Schleudern hatte der BMW zudem eine Beton-Lärmschutzwand gestreift. Der Wagen wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Mit geschätzten 3000 Euro soll der Wagen ein Totalschaden sein.

Der unverletzte Fahrer war nach dem Unfall zu Fuß weitergelaufen. Im Rahmen der folgenden Fahndung wurde der 27-Jährige kurze Zeit später von einer Streifenwagenbesatzung festgenommen. Möglicherweise sei der Fahrer eingeschlafen und war betrunken gewesen, hieß es. Er musste Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.