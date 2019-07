Mühlhausen. (rka) Ganz egal, ob man sie nun Traktoren, Trecker, Schlepper, Zugmaschinen oder Bulldogs nennen mag, auf Mühlhausens Straßen waren am vergangenen Wochenende auffallend viele dieser historischen Fahrzeuge unterwegs. Ihr Ziel war das achte Schleppertreffen der Schlepperfreunde Mühlhausen auf dem Festplatz beim Fanfarenhaus. "Einmalig, sensationell, mit dieser Resonanz hatten wir nicht gerechnet", so der begeisterte Vorsitzende Ralf Pfauser. Denn der Platz platzte aus allen Nähten, als dort 200 historische Fahrzeuge Seite an Seite standen. Es war wirklich ein Laufsteg für die PS-starken Schönheiten. Doch für die Schlepperfreunde ist das zweijährliche Treffen auch eine stressige Angelegenheit. Hart im Nehmen sind sie schon - sie fühlen sich auch wohl bei so tropischen Temperaturen wie diesmal.

Besonders freuten sich die Schlepperfreunde, dass sich neben vielen Gleichgesinnten aus dem Odenwald, dem Kraichgau, dem Schwarzwald und der Rheinebene auch Schlepperfreunde aus fernen Gegenden auf den Weg gemacht hatten. Die weiteste Anreise hatte Jannik Schwarz aus Kaiserslautern mit circa 100 Kilometern und auch aus dem französischen Elsass waren welche gekommen. Das Schlepperteam aus Bockschaft war mit einer ganzen Kolonne vor Ort, auch die Landmaschinenfreunde Schwarzbach und die Dreschgemeinschaft Dühren. "Diese Resonanz kommt nicht von ungefähr", erklärt Ralf Pfauser. Die Zauberformel lautet: Kontakte knüpfen. "Wir besuchen das Jahr über mit unseren Fahrzeugen viele Schleppertreffen in Baden-Württemberg und darüber hinaus. Das ist ein gewaltiger Zeit-, Kosten- und Freizeitaufwand. Aber es macht Spaß und ist höchst ansteckend."

Auch kommt das Fachsimpeln nie zu kurz. So sah man rund um die Oldtimer ganze Gruppen von Experten, die ihre Erfahrungen austauschten. Dass es von Treffen zu Treffen mehr Teilnehmer werden, liegt wohl auch an der guten Atmosphäre in Mühlhausen. So konnte man auf dem Festgelände auch campen, im Wohnwagen schlafen und sich selbst versorgen.

Der Weg dorthin lohnte sich auch für die Besucher, die zum zweitägigen Schleppertreffen in Scharen herbeiströmten. "Die Vielfalt an Fahrzeugen gefällt unseren Besuchern und sorgt für großen Zuspruch", so Helmut Brecht, der über alle ankommenden Fahrzeuge genau Buch führt. "Wir haben alle eines gemeinsam", so ein Schlepperfreund aus der Pfalz, "die Vorliebe für historische, landwirtschaftliche Technik. Die kennt mancher besser als seine eigene Frau." Ein anderer Teilnehmer ergänzte: "Jetzt habe ich in meinem Alter einen Kindheitstraum verwirklicht."

So konnte man Prachtexemplare der verschiedensten Traditionsmarken bestaunen: Deutz, Lanz, Eicher, Fahr, Fendt, Güldner, Hanomag, Kramer, MAN, McCormick, Norma, Porsche, Unimog bis zum großen Schlüter. Fast alle Fahrzeuge, so erzählen die Eigentümer, bringen dank guter Wartung noch ihre volle Leistung, einige werden von ihren Besitzern sogar noch als "Arbeitstiere" eingespannt. Mancher Besucher verweilte auch bei dem einen oder anderen Exemplar und ließ sich vom Besitzer die alte, immer noch funktionierende Technik erklären.

Besonderes Interesse fand das älteste Fahrzeug auf dem Platz, ein Deutz 11 von 1941, ebenso ein Zweitakter "Lanz Ackerluft" oder der "Lanz Allzweckbulldog", beide von 1951. Jugenderinnerungen wurden wach beim Anblick eines "Quickly" von 1960 oder einer "Moto Guzzi" mit Beiwagen. Weitere Oldtimer-Motorräder von "Honda", "Kreidler" und "Zündapp" fanden ebenfalls ihre Bewunderer. Fast einmütig wurde die Frage beantwortet, was den Reiz der alten Fahrzeuge ausmacht. Einer meinte: "Das Rattern und Knattern macht mich schon süchtig, das ist Genuss pur. Zum einen ist es das Fahren in Gottes freier Natur, zum anderen das große Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Schlepperfreunden. Wir sind wie eine große Familie." Eine Attraktion waren auch die modernen Riesenschlepper, mit denen heute hektarweise Großflächen bearbeitet werden.

Bereits am Samstagnachmittag hatten die Schlepperfreunde das Treffen mit einer Ausfahrt eröffnet, an der 35 Schlepper teilnahmen. Vom Festplatz ging es durch das Dorf in Richtung Hochwasserrückhaltebecken, wo sich die Teilnehmer im Gewann "Gutenberg" bei einer Rast stärkten. Am Abend eröffnete die "Bürgerwehr Freies Rettigheim" das Fest mit Salven aus der historischen Kanone, auch Bürgermeister Jens Spanberger und der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Klein hatten jeweils einen Schuss frei. Der Bürgermeister begrüßte die Gäste und wünschte ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Den Schlepperfreunden dankte er für ihr Engagement. Der Landtagsabgeordnete Karl Klein gab seiner Freude Ausdruck, dass es auch in einer schnelllebigen Zeit noch Menschen gibt, die Traditionen pflegen.

Zum Frühschoppen am Sonntag spielte die Trachtenkapelle Malschenberg auf. Augenmaß und Geschicklichkeit waren gefragt beim "Großen Preis des Kraichgaus". Sieger wurde Oswald Müller, gefolgt von Karli Rühl und Andreas Zimmermann. Für jeden per Oldtimer angereisten Teilnehmer gab es ein Gastgeschenk. Selbstverständlich wurden die Gäste an beiden Tagen mit Speisen und Getränken bewirtet.